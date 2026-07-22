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matt damon
Film/tv

Vsi so občudovali njegove mišice, zdaj je Matt Damon priznal resnico

S.B.
22. 07. 2026 03.34
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Matt Damon je za vlogo legendarnega grškega junaka v novem filmu Odiseja prestal eno največjih telesnih preobrazb svoje kariere. Ko so se pojavile fotografije igralca z izklesanim telesom, mišičastimi rokami in videzom bojevnika, so številni oboževalci ostali presenečeni. Zdaj pa je 55-letni igralec razkril zabavno skrivnost iz zakulisja, za del njegovega mogočnega videza so zaslužne tudi roke njegove kaskaderke.

"To niso bile povsem moje roke"

Damon je v intervjuju povedal, da je bil za nekatere prizore uporabljen dvojnik oziroma kaskaderka, ki je imela po njegovih besedah "neverjetne roke". Igralec je z nasmehom priznal, da so bile mišice, ki jih gledalci vidijo na velikem platnu, rezultat kombinacije njegovega treninga in dela profesionalne kaskaderke.

"Treba je priznati zasluge tam, kjer si jih zaslužijo," je v šali poudaril Damon, ki je bil navdušen nad fizično pripravljenostjo svojega kaskaderske kolegice.

Kljub temu pa njegova preobrazba ni bila filmska iluzija. Igralec je za vlogo v filmu Odiseja mesece treniral in spremenil življenjski slog, da bi dosegel videz grškega kralja in bojevnika.

Matt Damon je v pogovoru priznal, da so za mišice zaslužne roke njegove kaskaderke.
Matt Damon je v pogovoru priznal, da so za mišice zaslužne roke njegove kaskaderke. FOTO: Profimedia

Za vlogo Odiseja izgubil več kot 10 kilogramov

Christopher Nolan naj bi si želel, da bi Damon deloval "vitko, a močno", saj Odisej ni zamišljen kot klasični mišičasti akcijski junak, ampak kot izkušen bojevnik, ki je preživel leta vojn in nevarnih potovanj.

Damon je razkril, da je za vlogo svojo težo znižal na približno 76 kilogramov oziroma na težo, ki jo je imel v srednji šoli. Pri tem je sledil strogi prehrani in treningom, izločil pa je tudi gluten.

Sam je priprave primerjal s treningom profesionalnega športnika, pomembni niso bili le treningi v telovadnici, ampak tudi spanje, prehrana in vsakodnevna disciplina.

"Ko smo snemali prizore z Lestrigoni, velikanskimi bojevniki, ki napadajo Odiseja in njegove može, smo uporabili prisilno perspektivo, vsi kaskaderji, ki so igrali velikane, pa so bili višji od dveh metrov. Moja dvojnica je bila ženska, ki je imela največje roke, kar sem jih kdaj videl," je razkril Damon v podkastu. 

Matt Damon na premieri filma Odiseja.
Matt Damon na premieri filma Odiseja. FOTO: Profimedia

Nolan ni pričakoval, da bo moral skrivati Damonove tetovaže

Zanimiv zaplet se je pojavil tudi med kostumskimi pripravami. Režiser Christopher Nolan je ugotovil, da ima Damon na roki tetovaže, ki jih bo treba za zgodovinski film prekrivati z masko.

Damon je situacijo obrnil na šalo. Pojasnil naj bi, da je mislil, da so njegovi dnevi, ko bo pred kamerami kazal gole mišice, že mimo. Nolan pa mu je odgovoril, da se očitno šele začenjajo.

Matt Damon kot Odisej.
Matt Damon kot Odisej. FOTO: Profimedia

Najzahtevnejši film njegove kariere

Damon je snemanje Odiseje opisal kot enega najzahtevnejših projektov, pri katerih je sodeloval. Film je zahteval zahtevne fizične priprave, snemanje na različnih lokacijah in številne akcijske prizore.

V filmu, ki temelji na znamenitem Homerjevem epu, Damon upodablja Odiseja, kralja Itake, ki se po trojanski vojni na dolgi in nevarni poti vrača domov k ženi Penelopi in sinu Telemahu.

Zakaj je bila telesna preobrazba pomembna?

Pri takšnih vlogah telesna podoba igralca pogosto pomaga ustvariti prepričljivejši lik. Pri Odiseju ni šlo le za mišice, ampak za prikaz človeka, ki je prestal leta bojev, izgub, potovanj in preizkušenj.

Damonova preobrazba je zato postala eden najbolj komentiranih delov filma še pred premiero. Čeprav zdaj vemo, da za popolnim videzom stoji tudi pomoč kaskaderjev, pa ostaja dejstvo, da je igralec za vlogo vložil ogromno truda.

In kot kaže, je tudi sam pripravljen priznati: v Hollywoodu včasih za največje mišice ni zaslužen samo glavni igralec.

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Vir: 24sata.hr

Matt Damon Odiseja Christopher Nolan telesna preobrazba igralstvo
Film/tv

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