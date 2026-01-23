Moskisvet.com
Matt Damon že dolgo opozarja, da se svet filma spreminja – in ne na bolje.
Film/tv

Depresivni igralec: 'Hollywood je šel v napačno smer'

E.R.
23. 01. 2026 03.45
0

Matt Damon je razkril, kaj sovraži v Hollywoodu in priznal, da ga je zaradi tega zelo depresiven.

Matt Damon je eden najbolj prepoznavnih igralcev svoje generacije, a kljub uspehu in milijonskim honorarjem že leta opozarja na nekaj, kar ga v Hollywoodu močno frustrira, poroča Far Out Magazine. V zadnjem desetletju se je filmska industrija spremenila do te mere, da se igralec sprašuje, ali je obdobje, v katerem je zrasel kot umetnik, dokončno mimo.

Kariera, ki sta jo zaznamovala dva ključna filma

Damon pogosto poudarja, da brez filma Good Will Hunting ne bi postal ime, ki ga pozna ves svet. A enako pomembna je bila tudi Bournova identiteta, ki mu je po lastnih besedah "rešila kariero" in ga obvarovala pred tem, da bi postal le še ena pozabljena zvezda devetdesetih.

Od takrat je njegov profesionalni ritem precej predvidljiv: sodelovanje z uglednimi režiserji, občasne epizodne vloge, glavni liki v žanrskih filmih in redni nastopi v velikih hollywoodskih projektih. Formula deluje, a Damon že dolgo opozarja, da se svet filma spreminja – in ne na bolje.

Matt Damon že dolgo opozarja, da se svet filma spreminja – in ne na bolje.
Matt Damon že dolgo opozarja, da se svet filma spreminja – in ne na bolje. FOTO: Profimedia

Filmi njegove ere so izginili

Že leta 2016 je Damon napovedal, da se Hollywood premika v smer, ki ga skrbi.

"Mislim, da sem danes tako depresiven zaradi tega, ker so se filmi od moje ere spremenili," je dejal za The Tech.

Opozarjal je na porast izjemno dragih blockbusterjev, ki stanejo tudi po 300 milijonov dolarjev, ter na prevlado superjunaških franšiz:

"Vsi so o ljudeh v ogrinjalih, ki tekajo naokoli."

Ironično je, da je sam kasneje nastopil v Deadpoolu 2 in dveh filmih o Thorju – treh najbolj donosnih projektih njegove kariere, dokler ni prišel Nolanov Oppenheimer. A to ne spremeni dejstva, da ga skrbi izginjanje filmov, ki so ga izstrelili med zvezde.

"Filmi, kot so Good Will Hunting, The Informer in podobni, so preprosto izhlapeli. Ne snemajo jih več."

Po njegovem mnenju se takšne zgodbe selijo na televizijo ali pa nastajajo z izjemno nizkimi proračuni, kar omejuje ustvarjalnost in ambicije.

Matt Damon v filmu Good Will Hunting
Matt Damon v filmu Good Will Hunting FOTO: Profimedia

Preproste zgodbe, preprosti scenariji

Damon meni, da je eden največjih problemov sodobnega Hollywooda pomanjkanje kompleksnosti.

"Scenariji so postali tako preprosti, zgodbe pa tako predvidljive, in še vedno se jih ne naveličamo," pravi.

Kot nekdo, ki je kariero zgradil na močnih likih in inteligentnih scenarijih, težko sprejema dejstvo, da občinstvo vse manj zahteva globino in vse več spektakla.

Leto 2026: Damon se prilagaja novim pravilom igre

Če preskočimo v sedanjost, Damon skupaj z Benom Affleckom ustvarja filme pod njuno produkcijsko hišo Artists Equity. Njuna najnovejša drama Raztrganina je bila posneta z mislijo na sodobne gledalce – in njihove telefone.

Netflix je ustvarjalcem namreč svetoval, naj se ključni deli zgodbe večkrat ponovijo v dialogu, ker platforma ve, da gledalci pogosto gledajo vsebino z eno oko na zaslonu in drugo na telefonu.

Damon se je temu prilagodil. Če jih ne more premagati, se jim je odločil pridružiti.

Damon skupaj z Benom Affleckom ustvarja filme pod njuno produkcijsko hišo Artists Equity.
Damon skupaj z Benom Affleckom ustvarja filme pod njuno produkcijsko hišo Artists Equity. FOTO: Profimedia

Njegova iskrenost odpira pomembno vprašanje

Matt Damon ostaja eden redkih hollywoodskih zvezdnikov, ki odkrito govorijo o tem, kako se je industrija spremenila – in zakaj ga to skrbi. Čeprav se prilagaja novim trendom, še vedno pogreša čas, ko so v kinematografih prevladovale zgodbe, ki so temeljile na likih, dialogih in čustveni globini.

Njegova iskrenost odpira pomembno vprašanje: ali bo Hollywood kdaj našel ravnotežje med spektaklom in kakovostno pripovedjo, ali pa bo era filmov, ki so oblikovali Damona, ostala le še spomin?

Vir: Far Out Magazine

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Zabava

Odnosi

