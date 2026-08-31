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Matlock
Film/tv

Zakaj se starejša ženska pretvarja, da je revna in nebogljena?

B.R.
31. 08. 2026 02.12
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Na prvi pogled je videti kot osamljena starejša vdova, ki se po dolgih letih skuša vrniti v službo. Je skromna, nekoliko nerodna in daleč od podobe osebe, ki bi lahko ogrožala kogar koli. Toda zakaj se tako zelo trudi, da bi jo drugi videli prav takšno?

Starejša ženska, ki jo vsi podcenjujejo

Predstavljajte si, da ste izjemno izkušena odvetnica, vendar veste, da bodo ljudje zaradi vaših let najprej opazili vašo starost in šele nato vaše znanje. Namesto da bi se proti temu borili, bi lahko njihov predsodek preprosto obrnili sebi v prid.

Prav to počne Madeline "Matty" Matlock, glavna junakinja nove serije Matlock, ki prihaja na POP TV. Igra jo oskarjevka Kathy Bates, ki se v vlogi starejše odvetnice namenoma predstavlja kot precej manj sposobna, kot je v resnici.

Matty potrebuje, da ji drugi verjamejo. Čim manj nevarna se jim zdi, tem lažje lahko pride do informacij, ki jih išče.

Kathy Bates
Kathy Bates FOTO: Profimedia

Njena največja prednost je nekaj, česar se drugi niti ne zavedajo

Nenavadna ideja je bila ena prvih stvari, ki je ustvarjalko Jennie Snyder Urman pritegnila k seriji. Za Los Angeles Times je povedala, da je veliko razmišljala o starejših ženskah in o tem, ali njihove izkušnje z leti v očeh družbe izgubijo vrednost.

Pri Matty je odgovor precej drugačen. Njene izkušnje niso izginile. Še vedno je izjemno sposobna, le da ljudje tega ne pričakujejo.

In prav zato lahko deluje skoraj neopazno.

Ko jo drugi vidijo kot starejšo gospo, ki potrebuje pomoč, ne pričakujejo, da bo opazila podrobnosti, ki so jih sami spregledali. Ne pričakujejo niti, da bo razumela zapleten pravni primer bolje od njih. Matty pa njihova pričakovanja ves čas uporablja proti njim.

Ustvarjalka je lik opisala skoraj kot različico superjunakinje, le da njena posebna moč ni nadnaravna. Njena supermoč je dejstvo, da jo ljudje ne jemljejo dovolj resno.

Nova serija Matlock bo na POP TV na sporedu od ponedeljka do četrtka
Nova serija Matlock bo na POP TV na sporedu od ponedeljka do četrtka FOTO: POP TV

Zakaj se je sploh vrnila med odvetnike?

Matty seveda nima namena samo dokazovati, da so se drugi zmotili o njej. Za njeno nenavadno vrnitvijo v službo je precej bolj oseben razlog.

Njena hči Ellie je umrla zaradi prevelikega odmerka opioidov, Matty pa sumi, da je ugledna odvetniška pisarna, v katero se želi zaposliti, skrivala dokaze, ki bi lahko preprečili tragedijo.

Zato se mora prebiti v njeno notranjost.

Toda za to ne more priti skozi glavna vrata kot vplivna in bogata odvetnica. Potrebuje drugo identiteto. Predstavlja se kot Madeline "Matty" Matlock, starejša vdova, ki išče delo in priložnost za nov začetek.

Njeni novi sodelavci tako verjamejo, da so dobili nekoliko nenavadno, a neškodljivo starejšo kolegico. V resnici pa je njen prihod del precej bolj premišljenega načrta.

Tudi Kathy Bates je v zgodbi našla nekaj osebnega

Vloga ima za Kathy Bates še posebno težo. Igralka, ki je za film Misery prejela oskarja, je v pogovoru za CBS poudarila, da serija odpira vprašanje nevidnosti žensk določene starosti.

To je občutek, ki ga pozna tudi sama. Igralka je za People povedala, da je pred Matlockom zaradi vse manjšega števila primernih vlog za starejše ženske celo razmišljala o upokojitvi. Ko je prebrala scenarij za Matlock, pa jo je pritegnilo predvsem to, da v središču zgodbe ni zgolj starejša igralka, temveč ženska z močnim karakterjem, skrivnostjo in lastnim načrtom.

Še posebej jo je pritegnil preobrat v zgodbi. Sprva je namreč pričakovala klasično pravniško serijo, nato pa ugotovila, da se za navidez preprosto zgodbo skriva precej več.

Nova serija Matlock bo na POP TV na sporedu od ponedeljka do četrtka po MasterChef Slovenija in 24UR zvečer.

Matlock
Matlock FOTO: POP TV

Viri: Los Angeles Times; CBS; People; Entertainment Weekly; Decider

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Matlock Kathy Bates POP TV serije pravniška drama odvetniška drama pravne drame
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