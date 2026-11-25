Finale MasterChefa Slovenija je bil poseben tudi zato, ker so bili ob tekmovalcih njihovi najbližji. Med njimi je bil tudi Tadejev oče, ki je ob sinovem velikem trenutku pokazal, da mu podpore in ponosa ne manjka.

Ko ga je sodnik vprašal, kako vidi Tadeja v finalu, je ponosno dejal: "Da dobro kuha, vidite že po mojem trebuhu. Računamo na zmago."

Tudi Tadej ni skrival, koliko mu pomeni očetova podpora. Povedal je, da je prav njegov oče oseba, ki je najbolj ponosna nanj.