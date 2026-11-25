Oče je verjel v Tadejevo zmago: 'Računamo na zmago'
Finale MasterChefa Slovenija je bil poseben tudi zato, ker so bili ob tekmovalcih njihovi najbližji. Med njimi je bil tudi Tadejev oče, ki je ob sinovem velikem trenutku pokazal, da mu podpore in ponosa ne manjka.
Ko ga je sodnik vprašal, kako vidi Tadeja v finalu, je ponosno dejal: "Da dobro kuha, vidite že po mojem trebuhu. Računamo na zmago."
Tudi Tadej ni skrival, koliko mu pomeni očetova podpora. Povedal je, da je prav njegov oče oseba, ki je najbolj ponosna nanj.
Med njima pa očitno ne manjka niti humorja, saj sta si pred finalom obljubila prav posebno nagrado.
Oče je namreč razkril, da sta se dogovorila, da mu bo Tadej v primeru zmage plačal en mesec fitnesa, da bo lahko spet prišel do svoje nekdanje postave.
Po zmagi ga čaka še obljuba očetu
Tadej je na koncu premagal Dominika in osvojil zmago v MasterChefu. Veselje ob uspehu je bilo veliko, a ob slavju ni pozabil niti na očetovo obljubo.
Očetu je namreč sporočil, da ju zdaj čaka fitnes. Tako je poleg velike kulinarične zmage poskrbel še za simpatičen družinski dogovor, ki je nasmejal gledalce.
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