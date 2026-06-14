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Mark Ruffalo in Sunrise Coigney
Film/tv

Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan

S.B.
14. 06. 2026 02.06
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Hollywoodski igralec Mark Ruffalo je na družbenih omrežjih obeležil 26. obletnico zveze s svojo soprogo Sunrise Coigney Ruffalo in ob tem delil serijo intimnih poročnih in družinskih fotografij, ki prikazujejo njuno dolgoletno skupno pot.

Mark Ruffalo je ob objavi zapisal: "Srečno 26. obletnico, noro te ljubim."

Objava je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih, saj igralec redno deli iskrene, čustvene zapise o svoji ženi in družini, kar ga ločuje od bolj zadržanih hollywoodskih zvezdnikov.

Med odzivi na objavo so se oglasili tudi številni znani obrazi iz sveta filma in zabave. Med njimi se je oglasila tudi igralka Natalie Portman, ki je v komentarju zapisala rada vaju imam, ter Julianne Moore, ki je paru čestitala z besedami srečno obletnico, ljubčka.

Ljubezenska zgodba, ki traja več kot dve desetletji

Mark Ruffalo in Sunrise Coigney sta se spoznala leta 1998 v Los Angelesu, kmalu zatem pa sta začela zvezo. Leta 2000 sta se poročila in od takrat ostajata eden najbolj stabilnih parov v Hollywoodu.

Skupaj imata tri otroke, družina pa je skozi leta večkrat poudarila pomen podpore in povezanosti, še posebej v obdobjih, ko je Ruffalo šele gradil svojo igralsko kariero.

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Od težkih začetkov do hollywoodske zgodbe o uspehu

Ruffalo je v več intervjujih priznal, da v začetkih kariere ni imel stabilnih prihodkov in je živel v skromnih razmerah, Sunrise pa mu je takrat stala ob strani in verjela vanj. Prav to obdobje pogosto izpostavlja kot ključno za njuno zvezo.

V enem izmed svojih čustvenih zapisov je poudaril, da mu je prav ona pomagala vztrajati v času, ko uspeh še ni bil zagotovljen, kar njuno zgodbo danes pogosto opisujejo kot "ljubezen skozi vse preizkušnje".

Mark Ruffalo in žena Sunrise.
Mark Ruffalo in žena Sunrise. FOTO: Profimedia

Zakon, ki je kljub slavi ostal zaseben

Čeprav je Ruffalo globalna zvezda zaradi vlog v Marvelovih filmih in številnih nagrajenih projektov, par svojega zasebnega življenja ne izpostavlja pogosto. Njuna 26-letna zgodba tako ostaja ena bolj stabilnih in iskrenih ljubezenskih zgodb v Hollywoodu, brez škandalov, a z veliko medsebojnega spoštovanja in podpore.

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