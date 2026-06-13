Povečala si je prsi: ko se je zbudila, ni mogla verjeti svojim očem

Od ideje do odločitve

Marinela Grljušić je v intervjuju za Net.hr povedala, da povečanje prsi ni bila njena dolgoletna želja. S svojim telesom je bila zadovoljna, občasno pa se je poigravala z mislijo, da bi si želela nekoliko polnejši dekolte, če bi bil rezultat videti naraven. Po posvetu s kirurgom je hitro ugotovila, da je pripravljena na poseg. Kot je pojasnila, je pri odločitvi pomembno vlogo odigralo zaupanje v zdravnika in njegovo ekipo.

Brez večjih strahov

Čeprav številne ženske pred estetskimi posegi občutijo nelagodje ali strah, Marinela pravi, da sama večjih pomislekov ni imela. "Mislim, da je pri takšnih posegih najpomembneje, da najdeš zdravnika, ki mu zaupaš," je povedala. Dodala je, da se je že od prvega posveta počutila varno, zato se je celotnega postopka lotila precej sproščeno.

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Operacija je minila hitreje, kot je pričakovala

Dan posega je bil po njenih besedah veliko manj stresen, kot si je predstavljala. Po prihodu v kliniko se je pripravila na operacijo, nato pa je sledila anestezija. "Zaspala sem, sanjala in se zbudila. V nekem trenutku sem si dobesedno rekla: 'Počakaj malo, pa to niso sanje, jaz res imam nove prsi'," je opisala svoj prvi odziv po posegu. Najbolj jo je presenetilo, kako dobro se je počutila že nekaj ur po operaciji. Kot je povedala, je še isti dan obiskala lekarno, se odpravila na kratek sprehod in si privoščila celo masažo stopal.

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Okrevanje je bilo presenetljivo hitro

Približno deset dni po operaciji se je Marinela za Net.hr javila iz Egipta, kjer je dopustovala. Pravi, da je okrevanje potekalo precej lažje, kot je pričakovala. Po njenih besedah je drugi dan po operaciji vzela le eno protibolečinsko tableto, nato pa zdravil ni več potrebovala. "Najbolj sem čutila pritisk v prsih in potrebovala nekaj časa, da sem se navadila na dejstvo, da imam nenadoma prsi," je priznala. Že tretji dan po posegu je znova delala v svojem lepotnem salonu, kmalu zatem pa brez težav odpotovala tudi v tujino.

Izbiro velikosti je prepustila strokovnjaku

Kot je pojasnila v intervjuju, si je želela predvsem naraven in skladen videz, zato se ni pretirano obremenjevala s številkami in tehničnimi podrobnostmi implantatov. Odločila se je za anatomske implantate v obliki kapljice s prostornino 350 mililitrov, ki so jih vstavili nad mišico. Sprva jo je skrbelo, da bodo preveliki, danes pa meni, da je bila odločitev pravilna. "Če bi poslušala samo sebe, bi verjetno izbrala manjše implantate, danes pa mislim, da bi bili premajhni," je dejala. Po njenem mnenju je končni rezultat popolnoma usklajen z njeno postavo.

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Kako so se odzvali družina in prijatelji?

Marinela je razkrila tudi, da svoji mami za operacijo ni povedala vse do dneva posega. Bala se je, kako bo sprejela njeno odločitev, vendar je bil odziv veliko bolj pozitiven, kot je pričakovala. Po njenih besedah jo je mama podprla in spoštovala njeno odločitev, čeprav je sprva imela nekaj pomislekov. Tudi prijateljem je za poseg povedala šele tik pred operacijo. Njihov najpogostejši odziv je bil: "Ampak zakaj? Saj tega sploh ne potrebuješ." Kljub temu so njeno odločitev spoštovali. Danes pa se, kot pravi, tako družina kot prijatelji strinjajo, da je rezultat videti naravno in skladno. Poudarila je še, da mora biti odločitev za estetski poseg vedno osebna. Pomembno je, da posameznik dobro razmisli, zaupa strokovnjakom in se za spremembo odloči predvsem zaradi sebe, ne zaradi pričakovanj drugih.

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