Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Luke Evans
Film/tv

Po burni romanci s Srbom zdaj srečen s postavnim Franom

B.R.
12. 05. 2026 02.30
4

Britanski igralec Luke Evans znova polni naslovnice svetovnih medijev. Tokrat ne le zaradi odmevnega nastopa na Met Gali 2026, temveč tudi zaradi svoje ljubezenske zgodbe, ki jo v zadnjih letih vse bolj ponosno deli z javnostjo. Po pretekli zvezi s Srbom Mićom Stevanovićem je danes srečen ob partnerju Franu Tomasu.

Igralec Luke Evans se je po skoraj desetletju vrnil na prestižno Met Galo, ki velja za enega najpomembnejših modnih dogodkov na svetu. Zvezdnik, ki trenutno nastopa v vlogi Frank-N-Furtera v predstavi The Rocky Horror Picture Show, je za dogodek izbral drzno modno kombinacijo, nastalo v sodelovanju s stilistom Christopherjem Brownom.

Igralec Luke Evans se je po skoraj desetletju vrnil na prestižno Met Galo.
Igralec Luke Evans se je po skoraj desetletju vrnil na prestižno Met Galo. FOTO: Profimedia

Njegova zveza s Srbom je nekoč polnila medije

Čeprav Luke Evans zasebnosti nikoli ni povsem skrival, je njegovo ljubezensko življenje že večkrat postalo tema svetovnih tabloidov. Pred leti je bil v zvezi z Mićom Stevanovićem, mladeničem s srbskimi koreninami.

Njuna romanca je pritegnila veliko pozornosti predvsem po tem, ko so ju fotografi ujeli med sproščenim oddihom na plaži. Fotografije objemov in skupnih trenutkov so hitro zaokrožile po svetovnih medijih, poroča Daily Mail. Kljub veliki medijski izpostavljenosti zveza ni trajala dolgo, Stevanović pa se je po razhodu umaknil iz javnosti.

Fran Tomas je danes njegov največji opornik

Konec leta 2022 je igralec tudi uradno potrdil zvezo s Špancem Franom Tomasom, s katerim sta se skupaj pojavila na enem izmed javnih dogodkov.

Čeprav so se v tujih medijih pojavile govorice o morebitni poroki, teh informacij nikoli nista javno potrdila. Evans je že večkrat poudaril, da želi del zasebnega življenja ohraniti stran od oči javnosti.

V intervjuju za revijo Attitude je dejal, da je njegova kariera javna, zasebnost pa je ena redkih stvari, ki jih želi obdržati samo zase.

Ljubezen ga je popolnoma spremenila

Igralec je v več intervjujih odkrito spregovoril o tem, kako pomembna je ljubezen v njegovem življenju. Kot je povedal, človeka prava ljubezen popolnoma prevzame in spremeni pogled na življenje.

Od njega je starejša 12 let, a je vanjo vseeno zaljubljen do ušes
Preberi še
Od njega je starejša 12 let, a je vanjo vseeno zaljubljen do ušes
Nekoč je bila snaha Donalda Trumpa, zdaj ljubi serijskega prešuštnika
Preberi še
Nekoč je bila snaha Donalda Trumpa, zdaj ljubi serijskega prešuštnika
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Preberi še
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Luke Evans Fran Tomas slavne osebnosti ljubezensko življenje Met Gala zvezdniki ljubezen šovbiznis Mića Stevanović zasebnost igralec
Film/tv

Doživite oddajo Slovenija ima talent v živo

24ur.com Dennis Quaid o zakonu z 39 let mlajšo: Življenje z njo je zame raj
24ur.com Ashton Kutcher v poklon ženi Mili Kunis: Sem najsrečnejši človek na svetu
24ur.com Scarlett Johansson in Chris Evans po obisku Rennerja: Še vedno je smešen
Zadovoljna.si Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Moskisvet.com Poglejte, kaj je osrečilo tega Bosanca
24ur.com Sanjski Šime o odnosu z Majo Šuput: Srečen sem, dobro se imam
Zadovoljna.si Sta Hana in Goran še srečna skupaj?
Priporoča
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Roadkill 12. 05. 2026 10.56
0 0
Mater je pa oblečen ko lik iz South Parka
ODGOVORI
kuopio 12. 05. 2026 10.31
1 0
In to pedrsko promocijo date pod rubriko moški svet? Nobenega normalnega moškega to ne zanima oz. se raje sploh izogne takim novicam. Res ste nizko padli...
ODGOVORI
HardKore 12. 05. 2026 10.25
1 0
Pendehosi
ODGOVORI
Miran1960 12. 05. 2026 08.31
1 0
čista dekadenca
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1703