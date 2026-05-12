Po burni romanci s Srbom zdaj srečen s postavnim Franom

Igralec Luke Evans se je po skoraj desetletju vrnil na prestižno Met Galo, ki velja za enega najpomembnejših modnih dogodkov na svetu. Zvezdnik, ki trenutno nastopa v vlogi Frank-N-Furtera v predstavi The Rocky Horror Picture Show, je za dogodek izbral drzno modno kombinacijo, nastalo v sodelovanju s stilistom Christopherjem Brownom.

Njegova zveza s Srbom je nekoč polnila medije

Čeprav Luke Evans zasebnosti nikoli ni povsem skrival, je njegovo ljubezensko življenje že večkrat postalo tema svetovnih tabloidov. Pred leti je bil v zvezi z Mićom Stevanovićem, mladeničem s srbskimi koreninami. Njuna romanca je pritegnila veliko pozornosti predvsem po tem, ko so ju fotografi ujeli med sproščenim oddihom na plaži. Fotografije objemov in skupnih trenutkov so hitro zaokrožile po svetovnih medijih, poroča Daily Mail. Kljub veliki medijski izpostavljenosti zveza ni trajala dolgo, Stevanović pa se je po razhodu umaknil iz javnosti.

Fran Tomas je danes njegov največji opornik

Konec leta 2022 je igralec tudi uradno potrdil zvezo s Špancem Franom Tomasom, s katerim sta se skupaj pojavila na enem izmed javnih dogodkov. Čeprav so se v tujih medijih pojavile govorice o morebitni poroki, teh informacij nikoli nista javno potrdila. Evans je že večkrat poudaril, da želi del zasebnega življenja ohraniti stran od oči javnosti. V intervjuju za revijo Attitude je dejal, da je njegova kariera javna, zasebnost pa je ena redkih stvari, ki jih želi obdržati samo zase.

Ljubezen ga je popolnoma spremenila

Igralec je v več intervjujih odkrito spregovoril o tem, kako pomembna je ljubezen v njegovem življenju. Kot je povedal, človeka prava ljubezen popolnoma prevzame in spremeni pogled na življenje.

