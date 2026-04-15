Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale

Love Island (Otok ljubezni) je iz preprostega resničnostnega šova postal globalni televizijski fenomen, ki ga spremljajo milijoni gledalcev po vsem svetu. Ljubezenske zgodbe, dramatični preobrati in nenehne napetosti so ga spremenili v format, o katerem se govori vsak dan na družbenih omrežjih in v medijih. In kateri izzivi so bili najbolj šokantni ali kontroverzni?

Filmska večerja: izziv, ki povzroči največ drame

Eden najbolj kontroverznih izzivov v oddaji je tako imenovana "Filmska večerja". Koncept je na videz preprost, a čustveno izjemno naporen: tekmovalci si prislužijo ogled kratkih posnetkov svojih partnerjev iz časa, ko so bili ločeni. Najbolj odmeven primer se je zgodil leta 2021, ko je tekmovalka Faye Winter burno reagirala po ogledu posnetka svojega partnerja Teddyja Soaresa. Kot navaja The Guardian, je njena reakcija sprožila skoraj petindvajset tisoč pritožb britanskemu regulatorju Ofcom, kar predstavlja enega najvišjih odzivov v zgodovini oddaje.

Detektor laži: ukinjen zaradi vpliva na duševno zdravje

Dolga leta priljubljen izziv z detektorjem laži je bil na koncu ukinjen zaradi skrbi za duševno zdravje tekmovalcev. V tem izzivu so bili udeleženci priključeni na poligraf, medtem ko so jim partnerji zastavljali osebna in pogosto provokativna vprašanja.

Kot poroča BBC News, je bila težava v tem, da so rezultati pogosto označili odgovore kot neresnične, čeprav so tekmovalci vztrajali, da govorijo resnico. To je povzročalo hude spore in čustvene zlome. Posebej znan primer je bil tekmovalec Jack Fincham, ki je "padel" na vprašanju o privlačnosti drugih deklet, kar je močno prizadelo njegovo partnerico Dani Dyer. Zaradi vse več kritik je bil izziv leta 2019 dokončno odstranjen iz oddaje.

Štafeta s hrano: izziv, ki je sprožil gnus gledalcev

Tretji kontroverzni sklop izzivov ni povzročil drame zaradi odnosov, temveč zaradi odziva gledalcev na vsebino. Tekmovalci so morali s pomočjo ust prenašati hrano ali pijačo med seboj, kar je pogosto sprožilo občutek nelagodja pri občinstvu. V izzivu "Spit the Roast" so morali udeleženci iz ust v usta prenašati koščke hrane, kar je sprožilo številne negativne odzive na družbenih omrežjih.