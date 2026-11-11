Lovci nimajo razloga za miren spanec: Na lovu se vrača z drugo sezono!

Druga sezona kviza Na lovu prinaša zahtevnejša vprašanja

Po uspešni prvi sezoni se na POP TV vrača kviz Na lovu, ki je gledalcem ponudil veliko znanja, zabave in napetih trenutkov. Druga sezona prinaša nove tekmovalce, zahtevnejša vprašanja in tudi povratnike, ki si želijo popraviti vtis ter se lovcem oddolžiti za pretekle poraze. Lovci Janko, Viktor in Ivan so že pripravljeni na nove dvoboje. Kot napovedujejo ustvarjalci, bo konkurenca tokrat še močnejša, vprašanja pa zahtevnejša. Gledalce tako čakajo novi obračuni, v katerih bo odločala vsaka sekunda.

Nova sezona se začne 25. novembra ob 20. uri na POP TV in VOYO.

Peter Poles razkril, kaj si najbolj zapomni iz prve sezone

icon-expand Na lovu FOTO: VOYO

Voditelj Peter Poles se prve sezone spominja predvsem po izjemnih trenutkih, ki so poskrbeli za pravo napetost. Med njimi izstopa Viktorjev neverjetni lov na 20 korakov, pa tudi nekaj zaključnih dvobojev, ki so bili zelo tesni, a so se na koncu končali z zmago tekmovalcev. "Mi je pa zelo všeč, da že sam koncept kviza omogoča nepričakovane obrate in napete zaključke, še posebej, ko imajo lovci slab dan. V drugi sezoni je tudi veliko povratnikov, ki so prišli po revanšo, in kar nekaj vidnih predstavnikov kvizaške scene, ki so pokazali, kako se stvarem streže!" pravi Poles. Voditelj je zadovoljen tudi z napredkom ustvarjalcev, saj meni, da so v novi sezoni naredili pomemben korak naprej. "Mislim, da smo v drugi sezoni naredili lep korak naprej in bomo lahko še nekaj sezon nadaljevali z našim poslanstvom razveseljevanja in izobraževanja gledalcev," je še dodal.

Viktor, Ivan in Janko pripravljeni na nove kvizaške dvoboje

Drugo sezono z velikim pričakovanjem napovedujejo tudi lovci. Viktor si želi predvsem, da bi se dober odziv gledalcev na prvo sezono nadaljeval tudi v prihodnje. "Bili smo zelo veseli pozitivnega odziva občinstva na prvo sezono, zdaj pa si želimo, da gre vse skupaj samo še na bolje. Boljša vprašanja, več napetosti in še več zabave," napoveduje Viktor. Lovci bodo morali tudi tokrat pokazati izjemno znanje, zbranost in hitrost. Ivan pravi, da se je v prvi sezoni naučil predvsem tega, kako pomembno je ostati sproščen, ne glede na razplet posameznega dvoboja. "Naučil sem se, da sem lahko sproščen in da so porazi in zmage, tako kot v običajnem življenju. Predvsem sproščenost bi rad prenesel v drugo sezono." Janko pa opozarja, da tekmovalci tokrat ne bodo imeli lahkega dela. Po njegovih besedah so vprašanja zahtevnejša, konkurenca pa precej močna. "Sam bi res rekel, da so vprašanja zahtevnejša in tudi konkurenca je kar močna," pravi Janko.

Kdo bo tokrat premagal lovce?

Druga sezona kviza Na lovu obljublja nove napete dvoboje, presenetljive preobrate in veliko priložnosti za tekmovalce, ki želijo dokazati svoje znanje. Posebno zanimivi bodo povratniki, ki se vračajo z jasnim ciljem – premagati lovce in si zagotoviti zmago. Bodo Janko, Viktor in Ivan tudi tokrat kos vsem izzivom ali jih bodo tekmovalci presenetili? Spremljajte drugo sezono kviza Na lovu, ki se začne 25. novembra ob 20. uri na POP TV in VOYO.

icon-expand Na lovu FOTO: VOYO