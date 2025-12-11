Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Ljubezen po domače 2025
Film/tv

Veliki finale Ljubezni po domače je pred vrati

POP TV
11. 12. 2025 09.53
0

Pred nami je samo še veliki zaključek pravljične sedme sezone Ljubezen po domače. Kdaj? Preverite v nadaljevanju.

Priljubljena oddaja, ki je v preteklih letih poskrbela za številne ljubezenske zgodbe in nove družine, tudi letos ni razočarala. Smejali smo se, se zaljubljali, prepirali in predvsem zabavali. Kdo bo ostal skupaj in kdo se bo razšel? To bomo izvedeli v soboto ob 20.00 na POP TV, ko bo na sporedu zadnji del!

V začetku sezone je enajst osamljenih src pogumno zakorakalo v najbolj zabavno ljubezensko pustolovščino svojega življenja, a le sedmerica je prejela pisma in nadaljevala šov. Sedma sezona se je začela bolj romantično kot kadarkoli prej. Že na prvih večerjah je preskočila iskrica med Dejanom Ponikvarjem in Patricijo ter med Petrom Benedikom in Moniko. Smeha ni manjkalo niti ob ikonični Joži in njenem zvončku. Pablo Alejandro Gelb in Dušan Petrič sta se potegovala za ista dekleta, vrnil pa se je tudi Brane iz Ljubljane in osvojil srce Sonje Hojnik.

Ljubezen po domače 2025
Ljubezen po domače 2025 FOTO: POP TV
Tanja Postružnik Koren: Resničnostni šovi postajajo zelo kruti
Preberi še
Tanja Postružnik Koren: Resničnostni šovi postajajo zelo kruti

V šov sta vstopili tudi dve znanki televizijskih ekranov – Polona Kranjc in Nina Radi. Obe sta že iskali ljubezen v drugih resničnostnih šovih, tokrat pa sta jo prišli poiskat še v Ljubezen po domače. Prav Ninin prihod je povsem prevzel Petra, ki jo je izbral med vsemi kandidatkami.

Ljubezen po domače 2025
Ljubezen po domače 2025 FOTO: POP TV
Pripravite se na epsko pustolovščino, legendarni gusar se vrača
Preberi še
Pripravite se na epsko pustolovščino, legendarni gusar se vrača

Kateri pari bodo prestali preizkus časa?

Komentatorji v Ljubezen po domače na kavču so skozi sezono ugibali, kateri pari imajo možnost preživetja tudi po koncu snemanja. Največ upanja polagajo v Patricijo in Dejana, ki sta neločljiva že od prvega dne. "Patricija je zame najlepša ženska na svetu," je v predzadnji oddaji povedal zaljubljeni Dejan, ki se veseli skupnega novega poglavja v življenju. Z njim pa se strinja tudi Patricija: "Od prvega dne naprej je bila ena sama pravljica."

Romantični zmenek sta Dejan in Patricija zaključila v nežnem objemu.
Romantični zmenek sta Dejan in Patricija zaključila v nežnem objemu. FOTO: POP TV
Luka Štigl: Če želiš nekaj narediti v življenju, naredi zdaj
Preberi še
Luka Štigl: Če želiš nekaj narediti v življenju, naredi zdaj

Komentatorji verjamejo tudi v Mirka Kocjančiča in Natašo Masten ter v Josipa Antolića in Katico Šermek. Manj optimizma pa imajo pri parih: Dušan Petrič in Manuela Fittkau, Pablo Alejandro Gelb in Maja Vozlič, Sonja in Brane ter Peter in Nina. Ali imajo prav?

Ljubezen po domače 2025
Ljubezen po domače 2025 FOTO: POP TV
Lado Bizovičar zanetil žar sezono v družbi Magnifica
Preberi še
Lado Bizovičar zanetil žar sezono v družbi Magnifica

Vse bo razkrito v soboto ob 20.00 na POP TV, ko bo na sporedu veliki finale sedme sezone Ljubezen po domače. Če pa bi tudi vi radi našli svojo boljšo polovico, se lahko prijavite v novo sezono. Ljubezen vas čaka – le dovolj pogumni morate biti, da jo zgrabite!

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Ljubezen po domače finale oddaje ljubezenske zgodbe resničnostni šov Pop TV oddaje
Zabava

Tako je danes videti lepa igralka iz filma Umazani ples

Kriminalne zgodbe

Za njun umor so aretirali sina

SORODNI ČLANKI
Slavni režiser ljubi isto žensko že 30 let

Slavni režiser ljubi isto žensko že 30 let

Drama v družini Markle: Meghan je svojemu očetu poslala pismo

Drama v družini Markle: Meghan je svojemu očetu poslala pismo

Šokanten prizor: Po prevelikem odmerku so ga našli nezavestnega

Šokanten prizor: Po prevelikem odmerku so ga našli nezavestnega

Spolna anhedonija: ko orgazem ne prinese užitka

Spolna anhedonija: ko orgazem ne prinese užitka

Kam na oddih? Ta evropska mesta so pozimi najlepša

Kam na oddih? Ta evropska mesta so pozimi najlepša

Tako teleskop James Webb odkriva nove eksoplanete

Tako teleskop James Webb odkriva nove eksoplanete

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Pogonska goriva so se pocenila
Pogonska goriva so se pocenila
šport
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
popin
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni pustila veliko prostora
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni pustila veliko prostora
tv oddaje
Ste pripravljeni na lov?
Ste pripravljeni na lov?
Vizita.si
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Okusno.je
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Zadovoljna.si
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Moskisvet.com
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Bibaleze.si
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Cekin.si
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Dominvrt.si
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
Zadovoljna.si
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356