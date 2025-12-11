Veliki finale Ljubezni po domače je pred vrati

Priljubljena oddaja, ki je v preteklih letih poskrbela za številne ljubezenske zgodbe in nove družine, tudi letos ni razočarala. Smejali smo se, se zaljubljali, prepirali in predvsem zabavali. Kdo bo ostal skupaj in kdo se bo razšel? To bomo izvedeli v soboto ob 20.00 na POP TV, ko bo na sporedu zadnji del!

V začetku sezone je enajst osamljenih src pogumno zakorakalo v najbolj zabavno ljubezensko pustolovščino svojega življenja, a le sedmerica je prejela pisma in nadaljevala šov. Sedma sezona se je začela bolj romantično kot kadarkoli prej. Že na prvih večerjah je preskočila iskrica med Dejanom Ponikvarjem in Patricijo ter med Petrom Benedikom in Moniko. Smeha ni manjkalo niti ob ikonični Joži in njenem zvončku. Pablo Alejandro Gelb in Dušan Petrič sta se potegovala za ista dekleta, vrnil pa se je tudi Brane iz Ljubljane in osvojil srce Sonje Hojnik.