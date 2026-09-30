Poslovila se je še ena legenda zlate dobe Hollywooda: igrala je ob boku Marlona Branda

Umrla je Anjanette Comer

Anjanette Comer je umrla 28. maja 2026 v zdravstvenem centru UCLA Santa Monica Medical Center. Stara je bila 86 let. Novica o njeni smrti je bila javnosti sporočena šele septembra, zato je njena smrt ostala nekaj časa skrita pred širšo javnostjo. Kot poroča Legacy.com, se je v zadnjem obdobju življenja spopadala z levkemijo in težavami s srcem. Njena smrt je bila javno potrjena z mrliškim listom, o katerem je poročal The Hollywood Reporter. Za seboj je pustila kariero, ki je trajala več desetletij in zajemala zelo različne žanre. Od temnih komedij in vesternov se je prebila tudi do grozljivk, kultnih filmov in številnih televizijskih vlog.

icon-expand Umrla je Anjanette Comer FOTO: Profimedia

V šestdesetih je bila velika hollywoodska obljuba

Comerjeva je svojo filmsko pot začela leta 1964 s komedijo Quick, Before It Melts. Že leto pozneje je dobila pomembnejšo vlogo v filmu The Loved One, črni komediji režiserja Tonyja Richardsona. Njena kariera je takrat hitro napredovala. Nastopala je tudi na televiziji, med drugim v serijah My Three Sons, Gunsmoke, Bonanza in Arrest and Trial. Za slednjo je bila leta 1964 nominirana za emmyja za stransko igralko.

Ob boku Marlona Branda v vesternu

Leta 1966 je igralka zaigrala ob Marlonu Brandu v vesternu The Appaloosa, ki je bil v Italiji znan kot A sud ovest di Sonora. V filmu je upodobila Trini, medtem ko je Brando igral Matta Fletcherja. Film je režiral Sidney J. Furie, zgodba pa spremlja Brandovega lika, ki se po kraji svojega konja poda za njim in se znajde v spopadu z mehiškim razbojnikom. Comerjeva je igrala žensko, povezano z razbojnikom Chuyjem Medeno.

Zavrnila je dve vlogi, ki sta postali filmski klasiki

Eden najbolj zanimivih delov njene zgodbe pa se je zgodil zunaj filmskega platna. Comerjeva je imela priložnost nastopiti v dveh filmih, ki sta pozneje postala pomembna dela ameriške kinematografije. Zavrnila je vlogo ob Robertu Redfordu v filmu Barefoot in the Park ter vlogo v filmu Bonnie and Clyde, kjer bi nastopila ob Warrenu Beattyju. Obe priložnosti sta na koncu pripadli drugim igralkam. Jane Fonda je zaigrala ob Redfordu, Faye Dunaway pa ob Beattyju.

icon-expand Zavrnila je dve vlogi, ki sta postali filmski klasiki FOTO: Profimedia

Kariera se je nadaljevala, vendar drugače

Comerjeva se po velikem vzponu ni povsem umaknila iz igralskega sveta. Nastopila je še v filmih Banning, Guns for San Sebastian, Lepke, Fire Sale, The Underneath in A Bird of the Air. Veliko je delala tudi za televizijo. Med serijami, v katerih se je pojavila, so bile Columbo, The Mod Squad, Mannix, Hotel, The Practice in Jake and the Fatman.

Hollywood se je poslovil od igralke, ki je ostala nekoliko v senci

Anjanette Comer ni dosegla statusa največjih hollywoodskih zvezdnic svoje generacije, vendar je za seboj pustila nekaj vlog, ki so preživele desetletja. Med njimi izstopajo predvsem The Loved One, The Appaloosa in The Baby.

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