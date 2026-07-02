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Film/tv

Vzpon in padec največjega goljufa v kolesarstvu

M.S.
02. 07. 2026 10.51
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Medtem ko se kolesarski svet pripravlja na letošnjo dirko po Franciji, kjer bo blestel Tadej Pogačar, se ozrimo v preteklost. Biografska drama o Lanceu Armstrongu natančno razgalja temno plat kolesarstva in mrežo prevar, ki je pretresla šport.

Program ob 20.00 na KINO

Žanr: biografija, drama, šport
Igralci: Ben Foster, Chris O'Dowd, Guillaume Canet, Jesse Plemons, Dustin Hoffman
Režija: Stephen Frears

Resnična zgodba o irskem športnem novinarju Davidu, ki je posumil, da utegnejo biti kolesarke zmage Lanca Armstronga povezane z uporabo nedovoljenih poživil. Čeprav cel svet občuduje Armstrongove zmage, predanost in odločnost, začne David raziskovati ozadje njegovih uspehov. Počasi mu uspe razkriti umazane podrobnosti o programu uporabe poživil celotne ekipe in o tehnikah laži, zanikanja ter ustrahovanja, s katerimi Armstrong poskuša prikriti resnico.

Program
Program FOTO: 24ur.com
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V soboto se v katalonski prestolnici začenja 113. izvedba dirke po Franciji, bolj poznana kot Tour de France, na kateri bodo nastopili tudi trije Slovenci. Največ pozornosti bo seveda namenjene Tadeju Pogačarju, ki se na Tour odpravlja kot glavni favorit za osvojitev rumene majice in pokala, ki ga bodo 26. julija podelili na Elizejskih poljanah. Več si lahko preberete TUKAJ.

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Lance Armstrong film kolesarstvo Tour de France biografija oddaje KINO doping
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