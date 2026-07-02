Vzpon in padec največjega goljufa v kolesarstvu

Program ob 20.00 na KINO
Žanr: biografija, drama, šport
Igralci: Ben Foster, Chris O'Dowd, Guillaume Canet, Jesse Plemons, Dustin Hoffman
Režija: Stephen Frears
Resnična zgodba o irskem športnem novinarju Davidu, ki je posumil, da utegnejo biti kolesarke zmage Lanca Armstronga povezane z uporabo nedovoljenih poživil. Čeprav cel svet občuduje Armstrongove zmage, predanost in odločnost, začne David raziskovati ozadje njegovih uspehov. Počasi mu uspe razkriti umazane podrobnosti o programu uporabe poživil celotne ekipe in o tehnikah laži, zanikanja ter ustrahovanja, s katerimi Armstrong poskuša prikriti resnico.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV