Film/tv

Kaj se dogaja s Kmetijo?

M.S.
10. 03. 2026 09.16
0

V marcu bo program na POP TV nekoliko spremenjen zaradi posebnih informativnih oddaj Slovenija odloča 2026. Te bodo vplivale na redno predvajanje Kmetije in hrvaške serije Botri (Kumovi).

KMETIJA

ponedeljek–petek ob 20.00

Oddaja ne bo predvajana na naslednje datume:

- ponedeljek, 2. 3.

- petek, 6. 3.

- ponedeljek, 9. 3.

- ponedeljek, 16. 3.

- petek, 20. 3.

Kmetija 12
Kmetija 12 FOTO: 24ur.com
Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

BOTRI (Kumovi)

ponedeljek–petek ob 21.20

Oddaja ne bo predvajana na naslednje datume:

- ponedeljek, 2. 3.

- petek, 6. 3.

- ponedeljek, 9. 3.

- ponedeljek, 16. 3.

- petek, 20. 3.

Botri.
Botri. FOTO: VOYO
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
POP TV spored Kmetija Botri volitve spremembe oddaje
Film/tv

Par, ki kljubuje stereotipu, da mora biti moški višji od ženske

