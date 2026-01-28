Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Tekmovalci letošnje sezone.
Film/tv

Najbolj divja Kmetija doslej: nosečniški test in nove arene

POP TV
28. 01. 2026 03.54
0

Nova sezona Kmetije je tik pred vrati in obljublja več presenečenj kot kadarkoli prej. Dvanajsta sezona priljubljenega resničnostnega šova na POP TV bo gledalce popeljala v povsem novo izkušnjo, kjer velja le eno pravilo: pričakujte nepričakovano. Kaj nas čaka? Poglejte napovednik!

Kmetija bo bogatejša za nove objekte, ki bodo poskrbeli za dodatno mero misterija in nepričakovane preobrate. Na posestvu bodo imele pomembno vlogo tudi živali – videli bomo celo prvo skotitev na Kmetiji! Zgodilo pa se bo še nekaj, česar v zgodovini oddaje še nismo videli: prvič bo nekdo opravil nosečniški test – in ta bo pozitiven.

Kmetija
Kmetija FOTO: VOYO
Spremembe na POP TV, ki jih ne smete zamuditi
Preberi še
Spremembe na POP TV, ki jih ne smete zamuditi

"Vsakič povem, da bo sezona drugačna kot prejšnje, ampak za to sezono lahko brez slabe vesti trdim, da takšne še niste doživeli. Divja je premila beseda," pravi voditeljica Natalija Bratkovič, ki tudi sama ni mogla verjeti svojim očem in ušesom, čeprav jo je težko presenetiti.

V Kmetijo vstopajo znani obrazi: vrača se La Toya
Preberi še
V Kmetijo vstopajo znani obrazi: vrača se La Toya

"Nabor živali, za katere bodo morali skrbeti tekmovalci, se širi, tako da bodo na posestvu tudi štirinožni prijatelji, ki tam še nikoli prej niso živeli. Arene bodo ponudile popolnoma drugačne boje za obstanek kot v preteklih sezonah – ne bodo več v stilu poligonov, ampak bodo, tudi na željo gledalcev, bolj povezane s kmečkimi opravili," še dodaja Natalija.

Tekmovalci letošnje sezone.
Tekmovalci letošnje sezone. FOTO: VOYO
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
Preberi še
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!

Kaj vse čaka tekmovalce in kakšno bo dogajanje v novi sezoni, preverite v spodnjem videu. Ne zamudite – Kmetija prihaja na POP TV v ponedeljek, 2. februarja, ob 20.00!

Prva nosečnost na Kmetiji?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
kmetija pop tv resničnostni šov natalija bratkovič kmečka opravila VOYO oddaje nova sezona Kmetija novo življenje nosečnost TV POP tekmovalci nepričakovana presenečenja nosečniški test
Film/tv

Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje

Film/tv

Se je spomnite? Danes je ne bi prepoznali

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1487