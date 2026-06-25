Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Kit Harington, Sophie Turner
Film/tv

Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami

B.R.
25. 06. 2026 03.08
0

Britanski igralec Kit Harington, najbolj znan po vlogi Jona Snowa v seriji Igra prestolov, je spregovoril o nenavadni izkušnji med snemanjem novega filma, kjer ponovno sodeluje s Sophie Turner, svojo nekdanjo soigralko.

Kit Harington in Sophie Turner sta v priljubljeni seriji Igra prestolov dolga leta igrala Jona Snowa in Sanso Stark – lika, ki sta bila predstavljena kot del iste družine.

Zato je bilo njuno ponovno srečanje v filmu The Dreadful, kjer igrata romantičen par, za oba še posebej nenavadno.

Kit Harington in Sophie Turner v seriji Igra prestolov
Kit Harington in Sophie Turner v seriji Igra prestolov FOTO: Profimedia

"Bilo je čudno in neprijetno"

Igralec je v intervjuju, ki ga je povzel People, priznal, da ga je scenarij presenetil predvsem zaradi intimnih scen s Sophie Turner.

Kot je dejal, je imel občutek, da jo pozna že od otroštva, zato mu je bilo težko sprejeti romantične prizore: "Bilo je čudno. Poznam jo že dolgo, skoraj kot mlajšo sestro," je povzel svoje občutke.

Profesionalnost kljub nelagodju

Po poročanju BBC in drugih tujih virov je zvezdnik poudaril, da sta kljub začetnemu nelagodju oba igralca ostala profesionalna in uspešno posnela vse prizore.

Opisal je, da so bile nekatere scene "zelo čudne", a da je šlo predvsem za psihološki občutek zaradi njune dolgoletne povezave iz serije Igra prestolov.

Tudi Sophie Turner o neprijetnih prizorih

Tudi soigralka je v preteklih intervjujih, ki jih povzema Entertainment Weekly, priznala, da ji je bilo snemanje intimnih prizorov s Haringtonom neprijetno, saj ga je dolga leta dojemala kot "družinskega člana".

Po njenih besedah je bila izkušnja "zelo nenavadna", vendar sta oba igralca poudarila, da sta projekt profesionalno izpeljala do konca.

Kit in Sophie v novem filmu.
Kit in Sophie v novem filmu. FOTO: Profimedia
Zvezdnica vsako noč zaspi ob sliki moža in ljubimca
Preberi še
Zvezdnica vsako noč zaspi ob sliki moža in ljubimca
Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij
Preberi še
Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij
Po burni romanci s Srbom zdaj srečen s postavnim Franom
Preberi še
Po burni romanci s Srbom zdaj srečen s postavnim Franom
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kit Harington Sophie Turner Igra prestolov The Dreadful film igralci snemanje hollywoodske novice
Film/tv

Namesto kriminalcev zdaj lovi pobegle ljubljenčke

24ur.com Tudi Emilia Clarke in George R. R. Martin potrdila, da se Jon Snow vrača
24ur.com Sophie Turner: Poljubljanje s Kitom Haringtonom je bilo odvratno
24ur.com Režiser filma Gilmore igra golf 2: Sandlerjevi hčerki sta zelo nadarjeni
24ur.com Hugh Jackman: Zavedam se, da sem včasih prezaposlen sam s sabo
24ur.com Je Nicole Kidman zaljubljena v Simona Bakerja?
24ur.com Jon Snow iz Igre prestolov že kmalu z novo serijo
24ur.com Kako dobro se med sabo poznajo igralci serije Vse punce mojga brata?
Priporoča
  • LASKO PIC 2026 PROPLUS vrtiljak 01
  • LASKO PIC 2026 PROPLUS vrtiljak 02
  • LASKO PIC 2026 PROPLUS vrtiljak 03
  • LASKO PIC 2026 PROPLUS vrtiljak 04
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1760