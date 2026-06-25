Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami

Kit Harington in Sophie Turner sta v priljubljeni seriji Igra prestolov dolga leta igrala Jona Snowa in Sanso Stark – lika, ki sta bila predstavljena kot del iste družine. Zato je bilo njuno ponovno srečanje v filmu The Dreadful, kjer igrata romantičen par, za oba še posebej nenavadno.

icon-expand Kit Harington in Sophie Turner v seriji Igra prestolov FOTO: Profimedia

"Bilo je čudno in neprijetno"

Igralec je v intervjuju, ki ga je povzel People, priznal, da ga je scenarij presenetil predvsem zaradi intimnih scen s Sophie Turner. Kot je dejal, je imel občutek, da jo pozna že od otroštva, zato mu je bilo težko sprejeti romantične prizore: "Bilo je čudno. Poznam jo že dolgo, skoraj kot mlajšo sestro," je povzel svoje občutke.

Profesionalnost kljub nelagodju

Po poročanju BBC in drugih tujih virov je zvezdnik poudaril, da sta kljub začetnemu nelagodju oba igralca ostala profesionalna in uspešno posnela vse prizore. Opisal je, da so bile nekatere scene "zelo čudne", a da je šlo predvsem za psihološki občutek zaradi njune dolgoletne povezave iz serije Igra prestolov.

Tudi Sophie Turner o neprijetnih prizorih

Tudi soigralka je v preteklih intervjujih, ki jih povzema Entertainment Weekly, priznala, da ji je bilo snemanje intimnih prizorov s Haringtonom neprijetno, saj ga je dolga leta dojemala kot "družinskega člana". Po njenih besedah je bila izkušnja "zelo nenavadna", vendar sta oba igralca poudarila, da sta projekt profesionalno izpeljala do konca.

icon-expand Kit in Sophie v novem filmu. FOTO: Profimedia

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