Skrivnostna organizacija, ki jo pozna le peščica

V napeti kombinaciji akcije in vohunskih spletk boste spremljali ekipo, ki rešuje svet na svoj način. Od ponedeljka do srede vas ob 20. uri na Kanalu A čaka priljubljena filmska franšiza Kingsman, ki bo poskrbela, da boste na trenutke zadrževali dih.
PONEDELJEK
The King's Man: Začetek
V napetem nadaljevanju priljubljene franšize Kingsman, ki temelji na kultnem stripu, se vračamo v preteklost – v čas, ko se pišejo začetki tajne agencije Kingsman. Zgodba nas popelje na začetek 20. stoletja, kjer peščica pogumnih posameznikov ustanovi organizacijo, da bi zaustavili kriminalno združbo, ki načrtuje vojno, v kateri naj bi izbrisala milijone ljudi. Bo Kingsman uspel preprečiti katastrofo, preden bo prepozno?
TOREK
Kingsman: Tajna služba
Kingsman: Tajna služba je akcijska pustolovščina, posneta po priljubljenem stripu, ki razkriva svet tajne vohunske organizacije Kingsman. Ko najstniški prestopnik Gary "Eggsy" Unwin dobi priložnost, da se pridruži njihovemu elitnemu vohunskemu programu, ga čaka izjemno zahtevno urjenje. Medtem pa svet ogroža zlobni megalomanski genij s smrtonosnim načrtom.
SREDA
Kingsman: Zlati krog
V akciji Kingsman: Zlati krog, nadaljevanju uspešnice iz leta 2014, se Eggsy in njegovi kolegi vračajo na prizorišče in se povežejo z ameriško tajno organizacijo Statesman. V novi pustolovščini, ki preizkuša njihove meje in moči, se bosta morali elitni agenciji združiti, da bi premagali neusmiljenega skupnega sovražnika.
