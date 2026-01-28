Se je spomnite? Danes je ne bi prepoznali

Le redki bi jo prepoznali brez znamenitih rdečih las in vpadljivega stila Peggy Bundy, lika, ki je Katey Sagal v devetdesetih letih izstrelil med televizijske legende. Danes, ko je daleč od podobe, ki jo je proslavila, mnogi ob srečanju z njo na ulici dvakrat pogledajo, preden dojamejo, da pred njimi stoji ena najbolj prepoznavnih igralk svojega časa.

icon-expand Katey Sagal kot Peggy Bundy FOTO: Profimedia

Od glasbenih odrov do Peggy Bundy

Katey Sagal, rojena 19. januarja 1954 v Los Angelesu, je svet osvojila z vlogo ekscentrične Peggy Bundy v seriji Married With Children. Serija, ki je bila na sporedu med letoma 1987 in 1997, je postala kultna, Katey pa je zanjo prejela več nominacij, med drugim tri za zlati globus. Preden je postala televizijska ikona, je gradila kariero v glasbi. Kot mlada pevka je sodelovala z legendami, kot sta Bob Dylan in Bette Midler, šele kasneje pa se je začela uveljavljati na televiziji. Njena pot je bila vse prej kot lahka, a prav vztrajnost ji je prinesla preboj.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 3 Igralci iz serije Družina za umret (Married With Children)





Vsestranska kariera po Peggy

Po koncu serije je dokazala, da je veliko več kot Peggy Bundy. Navdušila je kot Turanga Leela v animirani uspešnici Futurama, z vlogo Gemme Teller Morrow v seriji Sinovi anarhije pa je osvojila zlati globus. Sledile so vloge v serijah The Conners, Shameless, Dead to Me in številnih drugih projektih, ki so potrdili njen igralski razpon. Čeprav se še vedno občasno pojavi na televiziji, danes večino časa posveča družini in zasebnemu življenju.

Preobrazba, ki je presenetila oboževalce

Fotografi so jo pred kratkim ujeli v javnosti, njen videz pa je presenetil mnoge. Namesto rdeče lasulje in ekstravagantnega sloga iz devetdesetih zdaj nosi temnejše lase in elegantnejši videz. Čeprav je že vstopila v osmo desetletje, jo številni opisujejo kot izjemno mladostno.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 2 Katey Sagal



Za uspehom se skriva tudi bolečina

Katey Sagal je v življenju doživela številne tragedije. Že v mladosti je izgubila oba starša – mati je umrla zaradi srčnega napada, oče pa v nesreči na snemanju. Te izgube so jo potisnile v boj z odvisnostjo in depresijo, iz katere se je izvlekla leta 1986. Od takrat ostaja popolnoma čista.

Ljubezenske preizkušnje in dolgo pričakovana materinska sreča

Njeno ljubezensko življenje je bilo prav tako razburkano. V sedemdesetih letih je bila v zvezi z Genom Simmonsom iz skupine Kiss, nato pa se je poročila s kitaristom Freddiejem Beckmeierjem. Po ločitvi se je leta 1993 poročila z bobnarjem Jackom Whittom, a se je tudi ta zakon po sedmih letih končal. Kasneje je našla srečo s Kurtom Sutterjem, s katerim je leta 2007 dobila hčerko Esme Louise. Zaradi več spontanih splavov in mrtvorojenih otrok se je odločila za nadomestno mater, kar je označila kot izpolnitev svoje največje življenjske želje.

Katey Sagal je veliko več kot Peggy Bundy

Katey Sagal je ženska z izjemno kariero, globoko osebno zgodbo in neverjetno močjo, ki ji je omogočila, da je premagala tragedije in si ustvarila življenje, polno ljubezni in uspehov. Danes ostaja ena najbolj spoštovanih igralk svoje generacije – in dokaz, da se za televizijskimi legendami pogosto skrivajo najmočnejše življenjske zgodbe.

Vroče novice iz sveta slavnih Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Te zanima, kaj se dogaja v svetu blišča in slave? Prijavi se na e-novice, da ne boš zamudil česa pomembnega iz sveta estrade. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.