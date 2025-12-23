Moskisvet.com
Kate Winslet
Film/tv

Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'

E.R.
23. 12. 2025 00.30
0

Zvezda Titanika, Kate Winslet, je v intervjuju razkrila, kako jo je nenadna svetovna slava po filmu skorajda zlomila. Medijski pritisk, vdori v zasebnost in žaljivi komentarji so pustili globok pečat.

Film Titanik je Kate Winslet izstrelil med največje hollywoodske zvezde, a za igralko je pomenil tudi začetek enega najbolj napornih in čustveno zahtevnih obdobij v njenem življenju, piše EW. V intervjuju za BBC Radio 4 – Desert Island Discs je 50letna igralka razkrila, kako brutalno je bilo soočenje z nenadno svetovno slavo po premieri filma leta 1997.

Slava po Titanicu: "Bilo je grozljivo"

Kate Winslet je bila stara komaj 22 let, ko je film postal globalna senzacija. Titanik je po izidu 19. decembra 1997 ostal na vrhu lestvic kar 15 tednov, kar je igralko čez noč spremenilo v medijsko obsesijo.

A za kulisami je doživljala nekaj povsem drugega.

"Bilo je grozljivo. Ljudje so mi prisluškovali telefonu. Bili so povsod. Bila sem sama. Bala sem se iti spat."

Paparaci in vsiljivi novinarji so šli tako daleč, da so brskali po njenem smeteh, da bi, kot pravi Winslet, "ugotovili, na kakšni dieti sem ali pa na kakšni nisem".

Kate Winslet je bila stara komaj 22 let, ko je film postal globalna senzacija.
Kate Winslet je bila stara komaj 22 let, ko je film postal globalna senzacija. FOTO: Profimedia

Medijski pritiski in žaljivi naslovi

Po izidu filma se je njen obraz pojavljal na naslovnicah časopisov in revij po vsem svetu – pogosto v kombinaciji z žaljivimi komentarji o njenem videzu.

"Na naslovnicah so bile grozne, prav zlorabljajoče oznake."

Winslet priznava, da na takšno raven pozornosti ni bila pripravljena:

"Nisem bila pripravljena na ta svet."

Kako je preživela najtežje obdobje?

Igralka je povedala, da so ji pri soočanju s pritiskom pomagale majhne vsakdanje stvari:

"Dober obrok, pogovor, skodelica kave, malo Radioheada in dober k. Življenje je zaradi teh stvari boljše."

Ponovni val vsiljivosti po ločitvi

Leta 2010, ko se je ločila od režiserja Sama Mendesa, se je medijski pritisk znova stopnjeval.

"S paparaci so me zasledovali po New Yorku, z dvema majhnima otrokoma, ki sta seveda želela vedeti, zakaj sva se s Samom razšla."

Kako je preživela to obdobje?

"Držiš zaprta usta, skloniš glavo in hodiš naprej. Roke daš čez otrokova ušesa. Oprijemaš se prijateljev. Samo greš naprej."

Kate Winslet je posebej izpostavila sosede, ki so ji v najtežjih trenutkih puščali skledo vročih testenin in kozarec rdečega vina na vrtni ograji – majhna gesta, ki ji je pomenila ogromno.

Leta kasneje: še vedno razočarana nad medijskim zaničevanjem

Kate Winslet je v zadnjih letih večkrat spregovorila o tem, kako jo je medijska kultura 90. let prizadela – še posebej zaradi posmehovanja njenemu telesu. V intervjuju za 60 Minutes je ob ogledu starih posnetkov komentatorjev, ki so razpravljali o njeni konfekcijski številki, dejala:

"Bilo je naravnost ogabno. Kakšen človek moraš biti, da to narediš mladi igralki, ki se šele poskuša znajti?"

Vir: EW

