Akcijske pustolovščine policijskih legend

Ponedeljek
Policijska akademija 5
Ostareli komandant Lassard odpotuje na Florido, kjer bo imel govor na tamkajšnjem policijskem shodu. Skupaj z njim odpotujejo tudi njegovi zvesti policisti in poročnik Harris, ki bi rad v bližnji prihodnosti sedel na Lassardov stolček. Na letališču v Miamiju Lassardu pot prekrižajo štorasti nepridipravi, ki po pomoti vzamejo njegovo prtljago, v Lassardovih rokah pa se tako znajde torba z diamanti. A on tega ne ve in lopovi se na vse načine trudijo, da bi svoj plen dobili nazaj.
Torek
Policijska akademija 6
V mestu se pojavi zloglasna roparska banda, zato morajo na pomoč priteči komandant Lassard in njegovi zvesti policisti, da bi nepridipravom stopili na prste. Ker lopovom po vsej verjetnosti pomaga nekdo iz policijskih vrst, tega nečednega dejanja obtožijo komandanta Lassarda. Zdaj imajo Hightower, Tackleberry, Jones in njihovi kolegi še razlog več, da pridejo na sled zločincem in operejo Lassardovo ime.
Sreda
Policijska akademija 7: Misija - Moskva
Junaki policijske akademije se v svoji zadnji veliki avanturi odpravijo v srce Rusije, v Moskvo. Čeprav je hladne vojne že zdavnaj konec, je situacija zelo vroča. Komandant Lassard in njegovi policisti, ki se jim pridruži še novinec Kyle Connors, morajo ustaviti ruskega mafijskega botra Constantina Konalija. Ta je odkril način, kako lahko vdre v katerikoli računalnik na svetu in povzroči pravi kaos.
