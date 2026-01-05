Moskisvet.com
Policijska akademija 7: Misija Moskva
Film/tv

Akcijske pustolovščine policijskih legend

M.S.
05. 01. 2026 09.47
0

Na POP TV od ponedeljka do srede ob 20. uri ne zamudite legendarne akcijske komedije Policijska akademija. Na sporedu bodo trije zaporedni deli kultne filmske uspešnice, ki s svojo mešanico akcije, humorja in nepozabnih likov že desetletja zabava gledalce po vsem svetu.

Ponedeljek

Policijska akademija 5

Ostareli komandant Lassard odpotuje na Florido, kjer bo imel govor na tamkajšnjem policijskem shodu. Skupaj z njim odpotujejo tudi njegovi zvesti policisti in poročnik Harris, ki bi rad v bližnji prihodnosti sedel na Lassardov stolček. Na letališču v Miamiju Lassardu pot prekrižajo štorasti nepridipravi, ki po pomoti vzamejo njegovo prtljago, v Lassardovih rokah pa se tako znajde torba z diamanti. A on tega ne ve in lopovi se na vse načine trudijo, da bi svoj plen dobili nazaj.

Policijska akademija 5
Policijska akademija 5 FOTO: 24ur.com
Torek

Policijska akademija 6

V mestu se pojavi zloglasna roparska banda, zato morajo na pomoč priteči komandant Lassard in njegovi zvesti policisti, da bi nepridipravom stopili na prste. Ker lopovom po vsej verjetnosti pomaga nekdo iz policijskih vrst, tega nečednega dejanja obtožijo komandanta Lassarda. Zdaj imajo Hightower, Tackleberry, Jones in njihovi kolegi še razlog več, da pridejo na sled zločincem in operejo Lassardovo ime.

Policijska akademija
Policijska akademija FOTO: Profimedia
Sreda

Policijska akademija 7: Misija - Moskva

Junaki policijske akademije se v svoji zadnji veliki avanturi odpravijo v srce Rusije, v Moskvo. Čeprav je hladne vojne že zdavnaj konec, je situacija zelo vroča. Komandant Lassard in njegovi policisti, ki se jim pridruži še novinec Kyle Connors, morajo ustaviti ruskega mafijskega botra Constantina Konalija. Ta je odkril način, kako lahko vdre v katerikoli računalnik na svetu in povzroči pravi kaos.

Policijska akademija 7: Misija Moskva
Policijska akademija 7: Misija Moskva FOTO: 24ur.com
