Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?

Joseph Gordon-Levitt je bil dolga leta eden najbolj prepoznavnih obrazov Hollywooda. Od prikupnega najstnika v seriji Tretji kamen od sonca (3rd Rock from the Sun) do zrelih in zahtevnih vlog v filmih, kot so 500 dni s Summer (500 Days of Summer), Izvor (Inception) in Časovna zanka (Looper). A v zadnjih letih se mnogi sprašujejo, kam je izginil priljubljeni igralec.

Od otroške zvezde do hollywoodskega obraza

Kot piše portal The Movie Database, je Gordon-Levitt igralsko kariero začel že v otroštvu in zgodaj okusil slavo, kar pa mu ni bilo vedno v užitek. Prav zato se je po koncu najstniške kariere zavestno umaknil iz Hollywooda in se posvetil študiju zgodovine, preden se je vrnil s premišljeno izbranimi vlogami. Njegova vrnitev v filmski svet je bila izjemno uspešna. S filmom (500) Days of Summer je postal simbol romantičnega junaka, z Nolanovim Inception pa se je dokončno uveljavil kot resen igralec, ki lahko nosi tudi zahtevne produkcije.

Zakaj se je umaknil iz središča pozornosti?

Kot poroča Showbuzz Dnevnik, je bila ena ključnih prelomnic v njegovem življenju smrt starejšega brata leta 2010. Ta osebna tragedija je močno vplivala na njegov pogled na kariero in življenje nasploh. Ob tem si je ustvaril tudi družino. Z ženo Tasho McCauley imata tri otroke, zasebno življenje pa zelo strogo varuje pred javnostjo.

Izbira drugačne projekte

Kot piše Wikipedia, je leta 2023 zaigral v filmu Flora and Son, leto kasneje pa še v trilerju Killer Heat, kjer je sodeloval tudi kot producent. Po poročanju portala CinemaBlend se je pojavil tudi v manjših, skoraj skritih vlogah v filmih iz franšize Knives Out.

Projekt, ki mu pomeni največ

Velik del svoje energije Gordon-Levitt vlaga v platformo HitRecord. Kot piše uradna stran festivala v Deauvillu, gre za spletno skupnost, kjer ustvarjalci z vsega sveta sodelujejo pri glasbi, filmih in drugih projektih ter so za svoje delo tudi plačani. Projekt je prejel celo nagrade Emmy in velja za eno njegovih najresnejših življenjskih del.

Kritičen do umetne inteligence

V zadnjem času se Gordon-Levitt oglaša tudi v razpravah o umetni inteligenci. Kot poroča Axios, opozarja, da tehnologija ne sme izkoriščati dela umetnikov brez njihovega soglasja in plačila. Poleg tega je, kot piše People, začel pisati lasten spletni dnevnik, kjer razmišlja o družbi, tehnologiji in očetovstvu, temah, ki jih danes postavlja pred igralsko slavo.

