Kako je postal najbogatejši človek na svetu?

Bratje z igrišča
Režija: Alen Djordjevič, Gašper Pavli
Serija Bratje z igrišča razkriva neverjetno pot slovenske moške odbojkarske reprezentance – od skromnih začetkov do samega svetovnega vrha! Popelje nas skozi 20 let neverjetnega vzpona – od obdobja, ko je Slovenija komaj našla svoje mesto na svetovni lestvici, do nepozabnih trenutkov osvajanja kolajn in preboja med najboljše ekipe sveta.
Dosje Jarak
Režija:Dario Todorović
Dokumentarna serija Dosje Jarak o najhujših zločinih v hrvaški zgodovini. Voditelj Andrija Jarak, eden najbolj znanih in vplivnih hrvaških televizijskih novinarjev in poročevalcev, na novo osvetljuje zločine, ki so se globoko vžgali v kolektivno zavest hrvaških državljanov. Prva epizoda dokumentarne serije 'Dosje Jarak' obravnava umora Iva Pukanića in Nika Franjića. Minilo je 15 let od usmrtitve v središču Zagreba, medtem ko družine, ki se soočajo z nepopravljivo izgubo, še vedno čakajo na odgovore na številna vprašanja.
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana je adrenalinska dokumentarna serija, namenjena tako ljubiteljem narave, potovanj in kulture kot tudi vsem, ki iščejo avtentične zgodbe o vztrajnosti, ekipnem duhu in preizkušanju meja. V osrčju tropskega raja, na divjih obalah Tihega oceana, se zbere pet strastnih ribičev z enim samim ciljem – ujeti legendarnega velikanskega trevallyja. Vročina, močni tokovi in neusmiljeni koralni grebeni niso njihovi edini izzivi. Kdo bo prvi ujel trofejnega velikana oceanov? In ali bo kdo izmed njih postavil nov svetovni rekord?
MotoGP: Prvak je lahko samo eden
Dokumentarna serija se osredotoča na pet obetavnih dirkačev v borbi za naslov svetovnega prvaka v kraljevem razredu motoGP v sezoni 2022. Priča bomo posnetkom iz zakulisja, ki spremljajo Francoza Fabia Quartararoja, osemkratnega svetovnega prvaka Marca Marqueza ter svetovnega prvaka iz leta 2020 Joana Mira v borbi za slavo proti veteranu Aprilie Aleixu Espargaroju in vzhajajoči zvezdi Ducatija Francescu Bagnaii.
Najlepši kotički Hrvaške
Večina od nas je že velikokrat uživala v lepotah hrvaškega morja ali kje drugje. A gotovo ne poznamo vseh skritih in najlepših kotičkov Hrvaške. Zato nam bodo v oddaji odkrivali naravne lepote, ki jih še ne poznamo, začinili pa jih bodo še s pustolovskim pridihom, gastronomskimi okusi in sproščujočim uživanjem. Hrvaško kulturo nam bodo predstavili na nekoliko drugačen način in morda dobimo koristno idejo za naslednji dopust.
Neustavljivi v Planici
Svetovno prvenstvo v smučarskih skokih v Planici je ponos vseh Slovencev. V oddaji Neustavljivi v Planici spoznamo tri prostovoljce v Planici in njihovo navdihujočo strast do življenja, uspehov in soustvarjanja v družbi. Zgodbe izpostavljajo vključitev invalidov kot prostovoljcev na tem pomembnem športnem dogodku.
Nevarnosti globalnega segrevanja
Tridelna dokumentarna serija o podnebnih spremembah, ki prikazuje, kaj bodo podnebne spremembe pomenile za nas, kako se jim lahko prilagodimo in kaj lahko storimo, da se izognemo najhujšemu, kar nas čaka. V prvi epizodi se voditelj Philip Boucher Hayes poda vse od Bangladeša pa do Grenlandije, kjer spozna ljudi, ki že živijo z neposrednimi posledicami podnebnih sprememb – od izginjajočih rek in padajoče gladine podtalnice do taljenja ledenikov in podražitve hrane v Evropi.
Zgodba Elona Muska
Dokumentarna serija se osredotoča na slovitega poslovneža, miljarderja in tehnološkega velikana Elona Muska. Priča boste intervjujem z družinskimi člani, tesnimi prijatelji in poslovnimi partnerji, ki ga najbolje poznajo. Serija se osredotoča na ključne trenutke v Muskovi karieri, od tehnoloških zagonskih podjetij do dogodkov, ki so mu omogočili, da je postal najbogatejši človek na svetu.
