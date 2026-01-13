Še ena Slovenka osvaja Sanjskega moškega Hrvaške!

26-letna Kaja je športnica, avanturistka in izjemno ciljno usmerjena ženska, ki se ne boji novih izzivov. V svojem življenju je poskusila že kar nekaj stvari – kar deset let je trenirala karate, igrala nogomet, delala kot sodnica in športna novinarka, danes pa živi na Tenerifih, kjer si je kot inštruktorica surfanja ustvarila povsem novo življenje.

V hrvaški resničnostni šov vstopa Kaja Casar.

Sebe opisuje kot iskreno, empatično in pozitivno, čeprav odkrito priznava, da zna biti tudi nestrpna in zelo tekmovalna. Kljub temu v konfliktnih situacijah ohranja mirno kri, pogosto z nasmehom na obrazu, ko pa je treba, se zna jasno in samozavestno postaviti zase.

Kaja Casar.

Kaja obožuje šport, fitnes in morje ter pravi, da se skoraj nikoli ne počuti utrujeno – gibanje je preprosto njen način življenja. Verjame v ljubezen, v odnosih pa najbolj ceni iskrenost. Oddajo Sanjski moški Hrvaške vidi kot priložnost za romanco, hkrati pa tudi kot novo življenjsko avanturo.

Kaja Casar.

V ljubezni išče partnerja, ki ima rad aktiven življenjski slog, ceni humor in spontanost, privlačijo pa jo moški, ki so samozavestni, a hkrati pristni in iskreni. Bo to našla v katerem izmed sanjskih moških? To bomo spremljali od 26. januarja, ko na VOYO prihaja nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške in se bomo skupaj z dekleti ter sanjskima moškima odpravili na sončno Kreto.