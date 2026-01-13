Moskisvet.com
Kaja Casar.
Film/tv

Še ena Slovenka osvaja Sanjskega moškega Hrvaške!

VOYO
13. 01. 2026 11.01
0

Po razkritju Nuše Šebjanič zdaj razkrivamo še drugo Slovenko, ki bo v novi sezoni poskusila osvojiti srce enega od sanjskih moških. V hrvaški resničnostni šov vstopa Kaja Casar, ki je slovenskim gledalcem dobro znana kot finalistka prve sezone Sanjskega moškega. Se bosta Karlo in Petar lahko uprla njenemu šarmu?

26-letna Kaja je športnica, avanturistka in izjemno ciljno usmerjena ženska, ki se ne boji novih izzivov. V svojem življenju je poskusila že kar nekaj stvari – kar deset let je trenirala karate, igrala nogomet, delala kot sodnica in športna novinarka, danes pa živi na Tenerifih, kjer si je kot inštruktorica surfanja ustvarila povsem novo življenje.

V hrvaški resničnostni šov vstopa Kaja Casar.
V hrvaški resničnostni šov vstopa Kaja Casar. FOTO: VOYO
Preberi še
Sebe opisuje kot iskreno, empatično in pozitivno, čeprav odkrito priznava, da zna biti tudi nestrpna in zelo tekmovalna. Kljub temu v konfliktnih situacijah ohranja mirno kri, pogosto z nasmehom na obrazu, ko pa je treba, se zna jasno in samozavestno postaviti zase.

Kaja Casar.
Kaja Casar. FOTO: VOYO
Preberi še
Kaja obožuje šport, fitnes in morje ter pravi, da se skoraj nikoli ne počuti utrujeno – gibanje je preprosto njen način življenja. Verjame v ljubezen, v odnosih pa najbolj ceni iskrenost. Oddajo Sanjski moški Hrvaške vidi kot priložnost za romanco, hkrati pa tudi kot novo življenjsko avanturo.

Kaja Casar.
Kaja Casar. FOTO: VOYO
Preberi še
V ljubezni išče partnerja, ki ima rad aktiven življenjski slog, ceni humor in spontanost, privlačijo pa jo moški, ki so samozavestni, a hkrati pristni in iskreni. Bo to našla v katerem izmed sanjskih moških? To bomo spremljali od 26. januarja, ko na VOYO prihaja nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške in se bomo skupaj z dekleti ter sanjskima moškima odpravili na sončno Kreto.

Preberi še
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
