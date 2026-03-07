Moskisvet.com
Jim Carrey
Film/tv

Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?

L.G.
07. 03. 2026 04.00
0

Jim Carrey, eden najbolj prepoznavnih igralcev vseh časov, je v zadnjih dneh postal predmet divjih spletnih razprav. Ne zaradi nove filmske vloge, temveč zaradi svojega videza, ki je sprožil plaz teorij, špekulacij in celo zarot.

Ko se je 64-letni igralec konec februarja pojavil na prestižnih francoskih nagradah Cesar, kjer je prejel častno priznanje za življenjsko delo, je splet dobesedno eksplodiral. Ne zaradi nagrade, temveč zaradi njegovega spremenjenega videza, ki je mnoge oboževalce povsem presenetil. Številni so ga označili kar za neprepoznavnega.

Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Teorije o klonih in dvojnkih

Po Carreyjevem govoru na 51. nagradah Cesar so se po družbenih omrežjih začele širiti najrazličnejše teorije; od tistih, da naj bi igralca nadomestili dvojniki, pa vse do namigov, da je bil celo kloniran. Kot poroča Daily Mail, je moral na vse skupaj reagirati tudi njegov predstavnik, ki je za medij potrdil, da je Carrey osebno prisostvoval dogodku in sam prevzel častno nagrado.

Nekateri spletni komentatorji so kot 'dokaz' navajali svetlejšo barvo njegovih oči ter to, da je podpisoval z desno roko, čeprav naj bi bil sicer levičar.

Dodatne dvome je podžgala še objava umetnika Alexisa Stonea, mojstra preobrazb in imitacij zvezdnikov. Objavil je fotografije, ki so namigovale, da bi lahko prav on stal na odru namesto Carreyja, kar je dodatno razvnelo že tako vroče spletne špekulacije.

Številni oboževalci so Jima Carreya označili za neprepoznavnega.
Številni oboževalci so Jima Carreya označili za neprepoznavnega. FOTO: Profimedia

Kaj pravijo strokovnjaki? Realnost je precej manj dramatična

Ko se razprave na spletu selijo v območje teorij o klonih in dvojnikih, strokovnjaki opozarjajo, da je resnica precej manj dramatična. Več estetskih kirurgov poudarja, da Carreyjev videz odraža povsem običajno kombinacijo dejavnikov: naravno staranje, spremembe telesne teže, drugačen stajling ter nekaj manjših, a vidnih estetskih posegov

Portal The List izpostavlja, da so spremembe na njegovem obrazu skladne z zelo pogostimi postopki, ki jih zvezdniki uporabljajo za ohranjanje svežega videza. Po njihovih navedbah bi lahko šlo za:
- zgornjo blefaroplastiko, torej dvig vek,
- uporabo botoksa,
- polnila v predelu obraza
- ter vpliv naravnih procesov staranja in spremembe pričeske, ki lahko močno preoblikuje celoten vtis.

Strokovnjaki tako poudarjajo, da za Carreyjev 'nenadni preobrazbeni učinek' ni treba iskati nikakršnih zarot, temveč gre preprosto za skupek estetskih postopkov in naravnih sprememb, ki so v Hollywoodu prisotni že desetletja.

Jim Carrey leta 2024.
Jim Carrey leta 2024. FOTO: Profimedia
Prvič v javnosti s partnerico Min Ah

Jim Carrey je na nagradah Cesar 2026 prvič uradno stopil v javnost s svojo partnerico Min Ah, kar je potrdil tudi v čustvenem govoru, ko jo je označil za svojo 'sublimno spremljevalko' in ji javno izpovedal ljubezen. 

Po poročanju Us Weekly in Art Threat naj bi bila skupaj od zgodnjega leta 2022, kar pomeni, da njuna zveza traja približno štiri leta. Min Ah, ki je v medijih znana tudi pod imenom Minzi, je losangeleška umetnica in igralka, ki je večji del zveze ostala izven žarometov. Prvič so ju paparaci skupaj ujeli februarja 2022 po dobrodelni komični prireditvi, kar potrjuje tudi HELLO! Magazine, ki navaja, da se je par načrtno izogibal javnim dogodkom, dokler Carrey ni uradno potrdil zveze prav na rdeči preprogi v Parizu.

Viri: Daily Mail, USA Today, The List, CNN (KRDO), Us Weekly, Art Threat, HELLO! Magazine

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Jim Carrey Min Ah nagrade cesar hollywood Estetski posegi
Film/tv

