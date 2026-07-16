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julia garner mark foster
Film/tv

Napisal je pesem samo zanjo, zdaj se po šestih letih zakona razhajata

S.B.
16. 07. 2026 10.56
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Hollywoodska igralka Julia Garner, ki je navdušila z vlogo Ruth Langmore v seriji Ozark, in glasbenik Mark Foster, pevec skupine Foster the People, sta se po več kot šestih letih zakona razšla. Novico je potrdil vir reviji People, medtem ko predstavniki para za zdaj uradnih izjav niso podali.

Njuna zgodba se je začela precej nepričakovano

Prvič sta se srečala leta 2013 na filmskem festivalu Sundance, vendar med njima takrat ni preskočila iskrica. Nekaj let pozneje sta se znova povezala prek Instagrama, kjer je Garnerjeva opazila, da ji Foster redno všečka objave. Sledilo je sporočilo, nato pa prvi zmenek, ki je hitro prerasel v resno zvezo.

Leta 2019 je Mark Foster med romantičnim oddihom v Montani pokleknil pred Julio. Namesto klasičnega govora ji je najprej prebral pesem, ki jo je napisal posebej zanjo, nato pa jo zaprosil za roko. Še istega leta sta si večno zvestobo obljubila na preprostem civilnem obredu v newyorški mestni hiši. Takšna poroka je bila poklon Julijinima staršema, ki sta se poročila na istem kraju več desetletij prej.

Zanjo je napisal pesem, nato pa jo je zaprosil za roko.
Zanjo je napisal pesem, nato pa jo je zaprosil za roko. FOTO: Profimedia

Romantike pri njiju ni nikoli manjkalo

Foster je za njun prvi poročni ples napisal in zapel povsem novo pesem z naslovom Lovers in a Stream, s katero je nevesto presenetil pred vsemi svati. Garnerjeva je pozneje priznala, da je bil to eden najbolj čarobnih trenutkov njenega življenja.

Čeprav sta bila oba zelo uspešna na svojih področjih, sta se javnosti večinoma predstavljala kot par, ki se medsebojno podpira. Julia se je Marku zahvalila v svojih zahvalnih govorih ob prejemu nagrad emmy in zlati globus, Foster pa je večkrat javno poudaril, kako ponosen je na njene igralske dosežke. 

Ob obletnicah sta na družbenih omrežjih delila skupne fotografije in ljubezenska sporočila, vendar so te objave v zadnjem času izginile z njunih profilov.

Po poročanju tujih meidjev je za nekoč zaljubljeni par napočil konec.
Po poročanju tujih meidjev je za nekoč zaljubljeni par napočil konec. FOTO: Profimedia

Po poročanju ameriških medijev sta se zdaj odločila, da gresta vsak svojo pot

Razlogov za razhod za zdaj nista razkrila, zato ostajajo podrobnosti njune odločitve zasebne. Kljub temu njuna zgodba ostaja ena tistih hollywoodskih romanc, ki je dokazovala, da se lahko dve ustvarjalni osebnosti več let uspešno podpirata, tudi če se njuna skupna pot na koncu zaključi.

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Vir: People.com

Julia Garner Mark Foster razhod hollywood Ozark
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