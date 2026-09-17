Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda

Iz Niša v svet filma

Nadja Regin, rojena kot Nadežda Poderegin, je na svet prišla 2. decembra 1931 v Nišu, takrat v Kraljevini Jugoslaviji. Študirala je na Akademiji dramskih umetnosti v Beogradu in pozneje tudi filozofijo na beograjski univerzi. Svojo igralsko pot je začela že kot študentka, nato pa postopoma prestopila meje takratne Jugoslavije. Kot piše The Independent, jo je igralska kariera najprej odpeljala v Nemčijo, pozneje pa v Veliko Britanijo, kjer je morala znova graditi svojo pot. Pri tem ji angleški jezik sprva ni bil najbolj naklonjen. Sama je pozneje povedala, da jo je naglas pogosto omejeval pri izbiri vlog. A prav ta posebnost se je izkazala za prednost, ko je dobila priložnost v enem najbolj prepoznavnih filmskih svetov.

icon-expand Nadja Regin FOTO: Profimedia

V filmih o Jamesu Bondu je nastopila kar dvakrat

Reginova se je leta 1963 pojavila v filmu From Russia with Love, drugem filmu serije o Jamesu Bondu. Igrala je ljubico Kerima Beya, vodje britanske tajne službe v Istanbulu. Leto pozneje se je vrnila v Bondov svet še v Goldfingerju. Tokrat je upodobila Bonito, plesalko, ki jo Bond spozna v uvodnem delu filma. Njena vloga v Goldfingerju je bila sicer kratka, vendar je vsebovala enega bolj prepoznavnih prizorov. Bond se z Bonito poljublja, nato pa v odsevu njenega očesa opazi napadalca. Ko ta plane proti njima, Bond Bonito obrne tako, da udarec zadene njo. Sky News je ob njeni smrti spomnil, da Reginova svoje vloge ni nikoli jemala pretirano resno. Pravzaprav je dejala, da je bilo snemanje zabavno, čeprav je bila sprva nekoliko v zadregi zaradi oznake Bondovo dekle.

Sean Connery jo je prosil za poljub

Še bolj zanimiva od filmskega poljuba pa je zgodba, ki jo je Reginova povedala o Seanu Conneryju. Med snemanjem Goldfingerja jo je njen voznik prosil, naj mu priskrbi Conneryjev avtogram. Reginova je zato odšla do igralčeve sobe in ga prosila za podpis. Connery ji je v šali odgovoril, da ji bo avtogram dal, če mu da poljub. Njen odgovor je bil precej nepričakovan. V intervjuju za 007 Magazine je Reginova povedala, da mu je odgovorila, naj potem pokliče njenega voznika, ki mu bo prišel dati poljub.

icon-expand Sean Connery jo je prosil za poljub FOTO: Profimedia

Ni bila samo Bondovo dekle

Čeprav jo danes marsikdo pozna predvsem kot eno izmed Bondovih deklet, je bila njena kariera precej širša. Nastopala je v številnih britanskih televizijskih serijah, med drugim v Danger Man, The Saint in Dixon of Dock Green. IMDb ji pripisuje več kot 50 igralskih zaslug na filmu in televiziji. Njen igralski talent pa ni bil njen edini ustvarjalni adut. V poznejših letih se je posvetila tudi delu za kamerami in kot bralka scenarijev sodelovala s filmskima družbama Rank in Hammer.

Pozneje se je posvetila pisanju in založništvu

Reginova je imela očitno precej več ustvarjalnih interesov, kot bi lahko sklepali po njenih filmskih vlogah. Njena mama Milka je bila pisateljica, po njeni smrti pa je Nadja dokončala njen roman The Dawning. Kot poroča The Independent, je sama pozneje dejala, da je bilo to eno njenih največjih življenjskih dosežkov. Leta 1980 je skupaj s sestro Jeleno ustanovila tudi založniško podjetje Honeyglen Publishing. Napisala je roman The Victims and the Fools ter otroško knjigo The Puppet Planet. Tako se je njena pot izpred filmskih kamer postopoma preselila v svet pisanja in založništva. Nadja Regin je umrla aprila 2019 v Londonu, stara 87 let. Novico o njeni smrti je objavila tudi uradna stran Jamesa Bonda, ki je poudarila, da je nastopila v dveh filmih franšize.

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