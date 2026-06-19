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Jodie Sweetin
Film/tv

Za kamere nasmejana, v resnici izgubljena: pretresljiva izpoved zvezdnice

B.R.
19. 06. 2026 03.43
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Jodie Sweetin je bila milijonom gledalcev znana kot vedno nasmejana Stephanie Tanner iz kultne serije Polna hiša, v zakulisju pa se je odvijala povsem drugačna zgodba. Nekdanja otroška zvezda ene najbolj priljubljenih ameriških serij je dolgo časa skrivala težko osebno bitko z odvisnostjo, ki jo je kasneje sama odprto razkrila v intervjujih in avtobiografiji.

Igralka Jodie Sweetin je vlogo Stephanie v seriji Polna hiša dobila že pri petih letih in hitro postala eden najbolj prepoznavnih otroških obrazov ameriške televizije. Čeprav je bila na zaslonu del idealizirane družinske zgodbe, je bilo njeno zasebno življenje precej bolj zapleteno.

Odraščanje pod stalnim pritiskom slave pa je močno vplivalo na njen razvoj in na to, kako je dojemala sebe zunaj televizijskega lika.

Igralka Jodie Sweetin je vlogo v seriji Polna hiša dobila že pri petih letih.
Igralka Jodie Sweetin je vlogo v seriji Polna hiša dobila že pri petih letih. FOTO: Profimedia

Začetek težav že v najstniških letih

Kot je razkrila v intervjujih, ki jih povzemajo ABC News, je alkohol prvič poskusila pri 14 letih, kmalu po koncu snemanja serije. V svojih izpovedih je večkrat poudarila, da je že zgodaj prepoznala vzorce odvisnosti v svoji družini, kar je vplivalo na njen odnos do alkohola in drog.

Kasneje so se težave stopnjevale do te mere, da je v zgodnjih dvajsetih letih skoraj vsak dan živela v kombinaciji alkohola in drog.

Pretresljive podrobnosti iz najtemnejšega obdobja

Zdaj želi pomagati drugim in opozoriti na pasti odvisnosti.
Zdaj želi pomagati drugim in opozoriti na pasti odvisnosti. FOTO: Profimedia

V svoji avtobiografiji unSweetined, ki jo povzemajo številni ameriški mediji, je Sweetin opisala tudi najbolj temna obdobja svojega življenja. Med drugim je razkrila šokantne situacije iz časa zasvojenosti, ki so pretresle javnost.

Kot navaja People, je kljub večkratnim zdravljenjem v določenih obdobjih ponovno zapadla v odvisnost, čeprav je v javnosti pogosto ustvarjala vtis, da je trezna.

Posebej odmeven je njen opis dogodka, ko je na univerzitetnem predavanju govorila o okrevanju, medtem ko je bila dejansko pod vplivom drog.

Pot do okrevanja in novo življenje

V kasnejših intervjujih je Sweetin poudarila, da je že več let trezna in da se je uspela oddaljiti od odvisnosti.

Danes svojo zgodbo deli odprto in brez olepševanja. Kot izpostavlja tudi BBC News, želi pomagati drugim in opozoriti na pasti odvisnosti ter pomen pravočasne pomoči. Po njenih besedah je občutek sramu pogosto ena največjih ovir na poti do okrevanja, zato poudarja, da je pomoč vedno mogoča.

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Film/tv

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