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Jodie Foster Russell Crowe
Film/tv

Bila je z največjim zapeljivcem Hollywooda, nato se je zaljubila v žensko

B.R.
09. 07. 2026 03.39
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Hollywoodska igralka, danes stara 63 let, že desetletja velja za enega najbolj prepoznavnih obrazov filmske industrije. Kariero je začela že kot otrok in zelo zgodaj postala ena največjih zvezd Hollywooda, kar je močno vplivalo tudi na njeno željo po zasebnosti.

O Jodie Foster so se govorice o njeni spolni usmerjenosti pojavljale že v osemdesetih letih. Kot navaja The Independent, so jo takrat povezovali z več igralkami, vendar Fosterjeva teh povezav nikoli ni javno potrjevala.

Med bolj odmevnimi poglavji ljubezenskega življenja igralke pa je bilo razmerje z igralcem Russellom Crowejem, ki ga številni mediji opisujejo kot enega največjih hollywoodskih zapeljivcev. Po poročanju The Guardian je bil par skupaj med letoma 1999 in 2000.

Jodie Foster - zlati globusi 2025
Jodie Foster - zlati globusi 2025 FOTO: Profimedia

Nato je v devetdesetih vstopila v dolgoletno razmerje s Cydney Bernard, igralko in producentko, s katero ima tudi dva sinova. Po poročanju People Magazine je bila ta zveza ena najpomembnejših v njenem življenju.

Kasneje je bila v zvezi še s Cynthio Mort, po razhodu pa sta se, kot navaja Los Angeles Times, izognili zapletenim sodnim postopkom in uredili ločitev sporazumno.

Prelomni trenutek na podelitvi zlatih globusov leta 2013

Največ pozornosti je sprožil njen govor na podelitvi zlatih globusov leta 2013, kjer je prejela nagrado za življenjsko delo (Cecil B. DeMille Award). Kot poročajo BBC in Reuters (AP povzetki), je Fosterjeva v govoru prvič zelo odkrito spregovorila o zasebnosti in svoji preteklosti.

Med drugim je dejala: "O svoji spolni usmerjenosti sem javno spregovorila že pred približno tisoč leti, še v kameni dobi ... če si javna osebnost že od malih nog, začneš zasebnost ceniti bolj kot karkoli drugega."

Kot so zapisali pri Los Angeles Times, je bil govor hkrati čustven, kompleksen in namenoma večplasten, saj je Fosterjeva želela poudariti predvsem pomen zasebnosti v življenju javnih oseb.

Zveza in poroka z Alexandro Hedison

Po poročanju BBC Culture in Vogue je Fosterjeva kasneje vstopila v razmerje s fotografinjo in režiserko Alexandro Hedison, s katero se je leta 2014 tudi poročila. Hedisonova je bila pred tem v zvezi z znano komičarko Ellen DeGeneres.

Igralka, ki je vedno branila svojo zasebnost

Zvezdnica je skozi celotno kariero ostala znana kot ena najbolj zasebnih hollywoodskih zvezdnic. Sama je večkrat poudarila, da ji slava nikoli ni bila cilj, temveč stranski produkt njenega dela.

Alexandra Hedison in Jodie Foster
Alexandra Hedison in Jodie Foster FOTO: Profimedia
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Viri: BBC, The Guardian, The Independent, People Magazine, Los Angeles Times, Reuters

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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