Jeremy Sumpter
Film/tv

Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven

E.R.
18. 12. 2025 00.30
2

Igralec, ki je kot najstnik osvojil svet v vlogi Petra Pana, je danes videti povsem drugače.

Jeremy Sumpter, ki je kot najstnik osvojil svet v vlogi Petra Pana, je danes videti povsem drugače kot v času, ko je leta 2003 prvič poletel nad filmska platna. Nekdanji otroški zvezdnik, danes star 36 let, je v zadnjih dveh desetletjih doživel tako osebno kot profesionalno preobrazbo, piše Daily Mail.

Od filmskega čudežnega dečka do odraslega igralca

Sumpter je postal svetovno znan pri komaj 13 letih, ko je zaigral v igrani adaptaciji kultne zgodbe o dečku, ki noče odrasti. Njegova interpretacija Petra Pana je navdušila občinstvo in ga izstrelila med najbolj prepoznavne mlade igralce tistega časa.

Danes pa je od njegovega otroškega videza ostalo le še malo. Sumpter nosi brado in brke, deluje bolj zrelo in umirjeno, kar je razumljivo, saj se je v zadnjih letih posvetil predvsem družini.

Očetovstvo ga je spremenilo

Igralec se je leta 2022 poročil z Elizabeth Treadway, aprila 2023 pa sta dobila hčerko. Prav rojstvo njegove deklice je bil razlog, da se je za nekaj časa umaknil iz Hollywooda.

"Moje življenje se je vrtelo okoli nje. Potreboval sem čas, da sem bil prisoten oče," je povedal v intervjuju za Page Six.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub premoru pa ga oboževalci še vedno prepoznavajo na ulici. Kot pravi, se to dogaja praktično vsak dan, saj mnogi starši zdaj film kažejo svojim otrokom.

Od Petra Pana do novih projektov

Preden je postal svetovno znan, je Sumpter nastopil v filmih Frailty, Just a Dream in Local Boys. Po uspehu Petra Pana je nadaljeval z vlogami v:

komediji The Sasquatch Gang,

akcijskem filmu Into the Storm,

seriji Friday Night Lights.

Po daljšem odmoru se zdaj vrača pred kamere in to v velikem slogu.

Veliki povratek: novi filmi in režijski prvenec

Sumpter trenutno pripravlja več projektov:

Miami Nights, kjer bo igral ob Terrenceu Howardu in Jeremyju Pivenu,

Alterity, v katerem nastopa skupaj z Mini Sundwall,

Strawberry Roan, romantično komedijo, ki jo bo režiral in v njej tudi igral.

Režija je bila njegova dolgoletna želja: "Od nekdaj sem si želel režirati. Na snemanju Petra Pana sem se ogromno naučil o filmskem ustvarjanju. Zdaj je čas, da to znanje uporabim."

Posebnost njegovega režijskega prvenca je tudi to, da bo v njem nastopila Rachel HurdWood, njegova soigralka iz Petra Pana, s katero je ostal v stikih več kot dve desetletji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prihodnost je svetla

Sumpter pravi, da se počuti bolj motiviranega kot kadarkoli prej:

"Zdaj sem pripravljen nadaljevati svojo kariero in jo dvigniti na višjo raven. Strast me vodi naprej in komaj čakam, da pokažem, kaj zmorem."

Po letih tišine se tako vrača v Hollywood tokrat kot odrasel igralec, oče in kmalu tudi režiser.

Vir: Daily Mail & Page Six

Jeremy Sumpter slavni znani nekoč in danes igralci Hollywood Peter Pan igralec preobrazba
Zabava

Odslej lahko poljublja samo še njo

Intervju

Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sherlock2 18. 12. 2025 08.14
0 0
Jaz tudi malo.
ODGOVORI
Protikomunist 18. 12. 2025 08.03
0 0
Jaz sem se tudi spremenil od takrat.
ODGOVORI
