Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali

icon-expand Jeremy Jackson je zaslovel kot Hobie iz Baywatcha FOTO: Profimedia

Jeremy Jackson je zaslovel kot Hobie iz Baywatcha

Ko se je Jeremy Jackson pridružil seriji Baywatch, je bil še otrok. V vlogi Hobieja Buchannona, sina Mitcha Buchannona, ki ga je igral David Hasselhoff, je postal eden najbolj prepoznavnih mladih obrazov televizije. V seriji je nastopal več sezon in odraščal pred kamerami. Svetovna priljubljenost Baywatcha mu je prinesla slavo, kakršne večina igralcev ne doživi niti v odrasli dobi. Za Jacksona pa je imela zgodnja slava tudi drugo plat. Kot je povedal v dokumentarni seriji After Baywatch: Moment in the Sun, se je že v najstniških letih začel spopadati z uživanjem drog. Njegove težave so se sčasoma stopnjevale in vplivale tudi na njegovo delo v seriji.

Njegova pot se je po Baywatchu močno zapletla

Po odhodu iz serije se Jackson ni uspel preprosto preseliti v novo življenjsko obdobje. V dokumentarcu je odkrito govoril o odvisnosti od metamfetamina in o tem, kako se je njegovo življenje postopoma začelo vrteti okoli drog. Po njegovih besedah je bila situacija tako resna, da je zaradi nje izgubil nadzor nad številnimi področji svojega življenja. O tem obdobju je govoril tudi za People, kjer je svojo odvisnost opisal kot bolezen in poudaril, da danes nanjo ne gleda kot na vprašanje moralne šibkosti. Njegov padec ni ostal samo osebna težava. Jackson se je znašel tudi v pravnih težavah.

icon-expand Ko se je Jeremy Jackson pridružil seriji Baywatch, je bil še otrok. FOTO: Profimedia

Leta 2017 je bil obsojen na zaporno kazen

Jackson je bil leta 2015 aretiran zaradi napada z nožem. Primer se je končal s sporazumom o priznanju krivde, leta 2017 pa je bil obsojen na 270 dni zapora. O obdobju v zaporu je pozneje govoril precej odkrito. Prav tako je opisal, kako daleč je bilo njegovo življenje takrat od podobe otroškega televizijskega zvezdnika, ki so ga poznali gledalci Baywatcha. Po prestajanju kazni se je začel osredotočati na okrevanje.

Danes se ukvarja z okrevanjem in dobrim počutjem

Jeremy Jackson danes ni več predvsem igralec, ki ga poznamo iz Baywatcha. Po podatkih People se je osredotočil na svoje delo na področju dobrega počutja in telesne pripravljenosti. Ustvaril je projekt Jeremy Jackson Fitness, pri katerem ne poudarja samo vadbe in prehrane, temveč tudi duševno počutje, meditacijo in delo na sebi. Jackson je povedal, da je skozi lastno izkušnjo spoznal, da fizična pripravljenost sama po sebi ni dovolj. Če človek ne poskrbi tudi za psihološko in duhovno plat življenja, se lahko hitro vrnejo stare težave. Danes zato svoje izkušnje poskuša uporabiti tudi pri delu z ljudmi, ki se sami spopadajo z odvisnostjo.

Leta 2026 se je znova odprl o svoji preteklosti

Jackson se očitno ne želi več skrivati pred svojo preteklostjo.

icon-expand Leta 2017 je bil obsojen na zaporno kazen FOTO: Profimedia

Julija 2026 je nastopil v podkastu You Choose with Billy Garton Jr., kjer je v več kot uri in pol dolgem pogovoru govoril o otroški slavi, odvisnosti, zaporu, okrevanju in iskanju novega smisla. Pogovor je bil precej bolj oseben od običajnega intervjuja o nekdanjem televizijskem zvezdniku. Jackson je govoril tudi o tem, kako danes razume svojo preteklost in zakaj želi svoje izkušnje uporabiti za pomoč drugim. Po opisu oddaje danes deluje kot svetovalec na področju okrevanja, ukvarja pa se tudi z dihalnimi tehnikami in duhovnim mentorstvom.

Še vedno je povezan z Baywatchom

Čeprav se je njegovo življenje po seriji močno spremenilo, Jackson ni popolnoma obrnil hrbta svoji televizijski preteklosti. Leta 2024 je nastopil v dokumentarni seriji After Baywatch: Moment in the Sun, v kateri so nekdanji igralci govorili o času, ko je bila serija svetovni televizijski fenomen. Prav tam je Jackson prvič tako odkrito spregovoril o tem, kaj se je dogajalo v njegovem zasebnem življenju, medtem ko je pred kamerami igral priljubljenega Hobieja. Pomemben del njegove zgodbe je tudi odnos z Davidom Hasselhoffom. Po poročanju People je Hasselhoff Jacksona že kot otroka podpiral in mu pomagal dobiti vlogo v seriji. Kljub poznejšim težavam sta ostala povezana.

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Od otroške zvezde do človeka, ki pomaga drugim

Zgodba Jeremyja Jacksona je zanimiva predvsem zato, ker se ni končala tam, kjer bi jo mnogi pričakovali. Izjemni otroški slavi je sledilo obdobje odvisnosti, pravnih težav in zapora. Toda danes o svojem življenju govori precej drugače. V ospredju ni več Hobie iz Baywatcha, temveč človek, ki želi svoje izkušnje uporabiti za pomoč drugim. V najnovejšem pogovoru iz leta 2026 se je znova vrnil k najtežjim obdobjem svojega življenja. Toda tokrat ne kot nekdanji otroški zvezdnik, ki razlaga, kaj se mu je zgodilo, temveč kot človek, ki poskuša razumeti, zakaj je do tega prišlo in kaj lahko iz tega odnesejo drugi. Njegovo življenje je tako danes precej drugačno od tistega, ki se ga spominjajo gledalci Baywatcha. Namesto televizijskih kamer so v ospredju okrevanje, delo na sebi in pomoč ljudem, ki se znajdejo v podobnih težavah. Hobie Buchannon je ostal del televizijske zgodovine. Jeremy Jackson pa očitno želi, da bi bil njegov današnji obraz povezan predvsem s tem, kar je iz svojega življenja naredil po padcu.

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