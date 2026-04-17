Ima J. Lo novega? Naj bi ji povsem zmešal glavo

Kdo je Brett Goldstein in zakaj je v središču pozornosti
Jennifer Lopez in Brett Goldstein sta se spoznala na snemanju prihajajoče romantične komedije Office Romance. Film, ki ga je Goldstein celo sooblikoval, je bil po poročanju revije People napisan z mislijo na Lopezovo.
Režiser in ekipa so že med snemanjem opazili močno energijo med njima, pri čemer naj bi bila njuna kemija zelo naravna in prepričljiva.
Govorice o romanci: kaj pravijo viri iz zakulisja
Govorice o morebitni zvezi so se začele širiti predvsem zaradi njunega vedenja zunaj snemanja. Igralca naj bi bila med snemanjem v Dominikanski republiki pogosto zelo sproščena in povezana, nekateri viri pa omenjajo celo bolj intimne trenutke na zaključni zabavi.
Tudi britanski mediji so poročali o njuni "očarljivi kemiji", ki naj bi se kazala tako pred kamerami kot za njimi, kar potrjujejo tudi zapisi iz The Sun, kjer so člani ekipe opisali njun odnos kot igriv in flirtajoč.
Dodatno zanimanje je sprožila tudi izjava Lopezove, ki je Goldsteina v oddaji označila za najboljšega filmskega partnerja za poljub, kar je še okrepilo ugibanja.
Je to prava ljubezen ali le "filmska kemija"
Kljub številnim govoricam pa uradne potrditve zveze ni. Goldstein je v pogovoru za Men's Journal poudaril, da je zelo zasebna oseba in da se težko sooča s takšnimi špekulacijami.
Nekateri viri iz igralkinega kroga celo trdijo, da gre bolj za lahkotno razmerje po težkem obdobju, saj naj bi bila Lopezova po ločitvi od Bena Afflecka še vedno čustveno navezana nanj. Po njihovih besedah naj bi bil Goldstein predvsem prijetna distrakcija in ne nujno dolgoročen partner.
V zadnjih mesecih je Lopezova sicer večkrat poudarila, da je pripravljena na novo poglavje v življenju. Po poročanju Page Six naj bi bila odprta za nova poznanstva in ponovno iskanje ljubezni, Goldstein pa naj bi jo navdušil s svojo inteligenco in šarmom.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV