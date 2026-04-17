Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Jennifer Lopez
Film/tv

Ima J. Lo novega? Naj bi ji povsem zmešal glavo

B.R.
17. 04. 2026 13.30
0

Jennifer Lopez po odmevni ločitvi znova polni naslovnice, tokrat zaradi domnevne romance z britanskim igralcem Brettom Goldsteinom. Njuna kemija na snemanju nove romantične komedije je sprožila val ugibanj, ali gre le za promocijo ali za začetek nove ljubezenske zgodbe.

Kdo je Brett Goldstein in zakaj je v središču pozornosti

Jennifer Lopez in Brett Goldstein sta se spoznala na snemanju prihajajoče romantične komedije Office Romance. Film, ki ga je Goldstein celo sooblikoval, je bil po poročanju revije People napisan z mislijo na Lopezovo.

Jennifer Lopez in Brett Goldstein
Jennifer Lopez in Brett Goldstein FOTO: Profimedia

Režiser in ekipa so že med snemanjem opazili močno energijo med njima, pri čemer naj bi bila njuna kemija zelo naravna in prepričljiva.

Govorice o romanci: kaj pravijo viri iz zakulisja

Govorice o morebitni zvezi so se začele širiti predvsem zaradi njunega vedenja zunaj snemanja. Igralca naj bi bila med snemanjem v Dominikanski republiki pogosto zelo sproščena in povezana, nekateri viri pa omenjajo celo bolj intimne trenutke na zaključni zabavi.

Tudi britanski mediji so poročali o njuni "očarljivi kemiji", ki naj bi se kazala tako pred kamerami kot za njimi, kar potrjujejo tudi zapisi iz The Sun, kjer so člani ekipe opisali njun odnos kot igriv in flirtajoč.

Dodatno zanimanje je sprožila tudi izjava Lopezove, ki je Goldsteina v oddaji označila za najboljšega filmskega partnerja za poljub, kar je še okrepilo ugibanja.

Je to prava ljubezen ali le "filmska kemija"

Kljub številnim govoricam pa uradne potrditve zveze ni. Goldstein je v pogovoru za Men's Journal poudaril, da je zelo zasebna oseba in da se težko sooča s takšnimi špekulacijami.

Nekateri viri iz igralkinega kroga celo trdijo, da gre bolj za lahkotno razmerje po težkem obdobju, saj naj bi bila Lopezova po ločitvi od Bena Afflecka še vedno čustveno navezana nanj. Po njihovih besedah naj bi bil Goldstein predvsem prijetna distrakcija in ne nujno dolgoročen partner.

V zadnjih mesecih je Lopezova sicer večkrat poudarila, da je pripravljena na novo poglavje v življenju. Po poročanju Page Six naj bi bila odprta za nova poznanstva in ponovno iskanje ljubezni, Goldstein pa naj bi jo navdušil s svojo inteligenco in šarmom.

Preberi še
Preberi še
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Jennifer Lopez Brett Goldstein hollywood ljubezen trači zvezdniki romanca ljubezensko življenje
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1642