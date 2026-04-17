Ima J. Lo novega? Naj bi ji povsem zmešal glavo

Jennifer Lopez in Brett Goldstein sta se spoznala na snemanju prihajajoče romantične komedije Office Romance. Film, ki ga je Goldstein celo sooblikoval, je bil po poročanju revije People napisan z mislijo na Lopezovo.

Režiser in ekipa so že med snemanjem opazili močno energijo med njima, pri čemer naj bi bila njuna kemija zelo naravna in prepričljiva.

Govorice o morebitni zvezi so se začele širiti predvsem zaradi njunega vedenja zunaj snemanja. Igralca naj bi bila med snemanjem v Dominikanski republiki pogosto zelo sproščena in povezana, nekateri viri pa omenjajo celo bolj intimne trenutke na zaključni zabavi.

Tudi britanski mediji so poročali o njuni "očarljivi kemiji", ki naj bi se kazala tako pred kamerami kot za njimi, kar potrjujejo tudi zapisi iz The Sun, kjer so člani ekipe opisali njun odnos kot igriv in flirtajoč.

Dodatno zanimanje je sprožila tudi izjava Lopezove, ki je Goldsteina v oddaji označila za najboljšega filmskega partnerja za poljub, kar je še okrepilo ugibanja.