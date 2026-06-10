Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj

V filmu Selena je Jennifer Lopez upodobila pevko Seleno Quintanillo, Edward James Olmos pa njenega očeta Abrahama Quintanillo, vlogo, ki je postala ena najbolj prepoznavnih v njegovi karieri. Na premieri filma Office Romance v Los Angelesu sta igralca ponovno stopila skupaj pred kamere in obujala spomine na skupno delo. V novem filmu Olmos ponovno igra očetovsko figuro Jennifer Lopez, kar je dodatno poudarilo trenutek simboličnega združenja med njima.

icon-expand Jennifer Lopez in Edward James Olmos v filmu Selena. FOTO: Profimedia

Po poročanju portala TV Insider, sta oba igralca na dogodku izrazila navdušenje nad ponovnim sodelovanjem ter poudarila, da je bil občutek vrnitve k skupni zgodbi po skoraj 30 letih izjemno ganljiv. Olmos je v intervjujih dejal, da je bilo sodelovanje z Lopezovo znova "čustveno in posebno", saj sta skozi leta spremljala razvoj drug drugega kot umetnikov in ljudi. Edward James Olmos je ameriški igralec, režiser in družbeni aktivist, znan po močnih, pogosto karizmatičnih vlogah, ki so zaznamovale ameriško televizijo in film. Rodil se je leta 1947 v Los Angelesu in velja za enega najprepoznavnejših latino igralcev svoje generacije. Njegov veliki preboj je prišel z vlogo v seriji "Miami Vice", kjer je igral strogega, a moralno kompleksnega detektiva Martina "Martyja" Castilla. Ta vloga mu je prinesla široko prepoznavnost in nagrado Emmy, hkrati pa odprla vrata za še večje filmske projekte. Ena njegovih najbolj ikoničnih vlog pa vsekakor ostaja v filmu "Selena" (1997), kjer je igral očeta pevke Selene Quintanille. Njegova interpretacija je bila izjemno čustvena in realistična ter velja za eno ključnih vlog v njegovi karieri. Olmos je znan po tem, da vloge izbira premišljeno in pogosto daje poudarek zgodbam latino skupnosti v ZDA.

icon-expand Edward James Olmos FOTO: Profimedia

Kasneje je navdušil tudi v znanstvenofantastični seriji "Battlestar Galactica", kjer je igral admirala Adamo, vlogo, ki mu je prinesla novo generacijo oboževalcev in dodatno potrdila njegov igralski razpon. Poleg igranja je Olmos tudi močan zagovornik latino pravic, izobraževanja in socialne pravičnosti. Pogosto sodeluje v humanitarnih projektih in podpira mlade ustvarjalce iz manjšinskih skupnosti v Hollywoodu. Danes velja za eno ključnih figur, ki so pomagale razširiti vidnost latino igralcev v ameriški filmski industriji in dokazale, da lahko raznolike zgodbe dosežejo globalno občinstvo.

icon-expand Jennifer in Olmos sta se veselila vnovičnega sodelovanja. FOTO: Profimedia

Po 30 letih znova skupaj zaigrala v filmu

Novi film Office Romance je romantična komedija, v kateri Jennifer igra glavno vlogo uspešne direktorice, Olmos pa ponovno njenega očeta. Ponovno srečanje Lopezove in Olmosa pa prihaja v času, ko latino igralci v Hollywoodu doživljajo vse večjo prepoznavnost in vpliv, tako pred kot za kamero. Njuna zgodba odraža širši premik industrije, ki vedno bolj odpira prostor raznolikim glasovom in zgodbam, ki so dolgo ostajale na robu.

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