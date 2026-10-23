Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?

Predstavljajte si Hollywood izpred nekaj desetletij. Na plakatu je velik obraz. Tom Hanks. Julia Roberts. Harrison Ford. Bruce Willis. Will Smith. Leonardo DiCaprio ... Film morda ni imel superjunaka, milijardnega franšiznega ozadja ali že znane blagovne znamke. Imel pa je zvezdo. In to je bilo dovolj. Ime igralca je bilo samo po sebi razlog za nakup vstopnice. Če je pisalo nov film Toma Cruisa, si približno vedel, kaj kupuješ. Če je bila glavna igralka Julia Roberts, si lahko pričakoval, da bo film pritegnil občinstvo. Zvezdniki so bili blagovna znamka. Danes je zgodba precej drugačna.

Ko igralec ni več največje ime na plakatu

icon-expand Nekoč je bilo dovolj, da se je na plakatu pojavilo ime Tom Cruise ... FOTO: Profimedia

Hollywood se že nekaj časa ukvarja z neprijetnim vprašanjem: ali lahko igralec sam podpre film? Analiza portala TheWrap je ob koncu leta 2025 ponudila precej zgovoren odgovor: filmske zvezde še vedno pomagajo, vendar njihovo ime samo po sebi vse težje zagotovi uspeh. Še posebej pri izvirnih dramah. In tu nastane zanimiv paradoks. Leta 2025 so imeli velike filme nekateri največji igralci svoje generacije. Scarlett Johansson je nastopila v Jurassic World Rebirth, Brad Pitt v F1, Tom Cruise v Mission: Impossible – The Final Reckoning, Julia Roberts pa v After the Hunt. Toda rezultati niso bili enaki. Nekateri filmi so bili uspešni, drugi precej manj. To pomeni, da danes ni dovolj reči: V filmu igra velika zvezda. Vprašanje je: Kaj še dobimo zraven?

Danes je največja zvezda lahko kar franšiza

Morda najboljši dokaz je Superman. Pred izidom filma se je govorilo tudi o tem, da njegov glavni igralec David Corenswet še ni bil ime, ki bi samo po sebi polnilo kinodvorane. Toda Superman je bil vseeno dovolj velik magnet. Zakaj? Ker občinstvo ni šlo nujno gledat Corensweta. Šlo je gledat Supermana. Podobno velja za Jurassic World, Mission: Impossible, Minecraft, Star Wars, Marvel in številne druge velike znamke. Danes je lahko ime lika večje od imena človeka, ki ga igra. To je precejšnja sprememba. V preteklosti je bil igralec pogosto razlog, da si šel gledat film. Danes je vse pogosteje razlog svet, v katerega film spada. TheWrap je ob analizi filmskega leta 2025 prišel do precej jasnega sklepa: kombinacija prepoznavne franšize in velike zvezde ostaja izjemno močna, vendar je prav franšiza pogosto tisti del enačbe, ki nosi največjo težo.

icon-expand Zakaj bi plačal kino, parkiranje, hrano in dve uri časa, če lahko počakaš? FOTO: 24UR

Tom Cruise je skoraj izjema, ki potrjuje pravilo, a tudi on je 'sfalil'

Če obstaja igralec, ki še vedno dokazuje, da filmska zvezda lahko pomeni ogromno, je to Tom Cruise. Njegovo ime ni samo ime na plakatu. Je del obljube. Ko kupiš vstopnico za Mission: Impossible, ne kupiš samo filma o Ethanu Huntu. Kupuješ tudi pričakovanje, da bo Tom Cruise znova izvedel nekaj norega, česar običajni človek nikoli ne bi poskusil. In prav tu se skriva nova definicija filmske zvezde. Zvezda danes morda ni več človek, ki lahko sam proda katerikoli film. Zvezda je človek, zaradi katerega je film videti kot dogodek. Toda tudi njemu se lahko zalomi. Njegov najnovejši film Digger je v prvem koncu tedna po svetu zaslužil le okoli 20 milijonov evrov, čeprav naj bi produkcija in promocija skupaj stali več sto milijonov, kot poroča BBC. Cruise tako dokazuje oboje: filmske zvezde še niso mrtve, a tudi njihovo ime ni več zagotovilo za uspeh. Zvezda lahko pomaga prodati film. Ne more pa več sama prepričati občinstva, da mora v kino.

Brad Pitt, Scarlett Johansson in dokaz, da zvezde še niso mrtve

Toda razglasiti smrt filmske zvezde bi bilo prehitro. Scarlett Johansson je leta 2025 s Jurassic World Rebirth dokazala, da ima njeno ime še vedno precejšnjo težo. Film je ob odprtju po svetu dosegel približno 323 milijonov evrov. Tudi Brad Pitt je v F1 pokazal, da lahko velika osebnost pomembno prispeva k zanimanju za film. Toda spet – Pitt ni bil edina prodajna točka. Bil je del spektakla. In to je bistvena razlika.

icon-expand Če iščemo dokaz, da nova generacija filmskih zvezd vendarle obstaja, je to Timothée Chalamet. FOTO: Profimedia

Najbolj zanimiv primer je morda Timothée Chalamet

Če iščemo dokaz, da nova generacija filmskih zvezd vendarle obstaja, je eden najbolj zanimivih primerov Timothée Chalamet. Njegov Marty Supreme je v začetku leta 2026 postal najuspešnejši domači film studia A24, TheWrap pa je zapisal, da je uspeh filma utrdil Chalametov status pravega kinematografskega vlečnega konja – torej igralca, ki lahko občinstvo v kino privabi tudi zaradi sebe. Morda filmska zvezda ni umrla. Morda se je samo spremenila.

Od Brada Pitta do TikToka

Problem je tudi v tem, da danes zvezdnik ne nastaja več na enak način. V devetdesetih si moral skozi Hollywood. Potreboval si filme, revije, televizijske intervjuje, naslovnice in leta gradnje kariere. Danes lahko nekdo čez noč postane globalno prepoznaven na TikToku, Instagramu ali YouTubu. Ironija? Nikoli ni bilo toliko slavnih ljudi. In hkrati jih morda še nikoli ni bilo tako malo, ki bi imeli pravo filmsko zvezdniško moč. Hollywood ima ogromno znanih obrazov. Toda znan obraz še ni filmska zvezda. To je razlika, ki jo blagajne precej neusmiljeno razkrivajo.

Streaming je vse skupaj še dodatno spremenil

Potem je tu še Netflix. In Disney+. In Max. In Amazon Prime Video. In vsi drugi. Nekoč si moral v kino, če si želel videti novega Toma Hanksa ali Sandro Bullock. Danes lahko počakaš nekaj tednov ali mesecev in film si ogledaš doma. To pomeni, da je cena odločitve drugačna. Zakaj bi plačal kino, parkiranje, hrano in dve uri časa, če lahko počakaš? Prav zato so veliki studii vse bolj odvisni od občutka, da je film dogodek, ki ga moraš videti takoj. Sama prisotnost zvezdnika pogosto ni več dovolj.

icon-expand Morda so največje zvezde postali režiserji. FOTO: Profimedia

Morda so največje zvezde postali režiserji

Tu se dogaja še ena zanimiva sprememba. V Hollywoodu vse več pozornosti dobivajo režiserji. Christopher Nolan. Ryan Coogler. Steven Spielberg. Paul Thomas Anderson. Emerald Fennell. Njihova imena postajajo del marketinške zgodbe. In to je velik premik. V času, ko gledalec morda ne verjame več, da bo šel v kino samo zaradi igralca, lahko film proda avtorska vizija. The Atlantic je pisal prav o tem premiku: tradicionalna moč filmskih zvezd slabi, medtem ko postajajo prepoznavni režiserji vse pomembnejši del identitete in trženja filmov.

Toda filmska zvezda še ni mrtva

icon-expand V času, ko gledalec morda ne verjame več, da bo šel v kino samo zaradi igralca, lahko film proda avtorska vizija. FOTO: Shutterstock

Harrison Ford je bil leta 2024 na vprašanje o smrti filmske zvezde precej neposreden. Njegov odgovor? "Ne, mislim, da je to čista neumnost" Torej: ne verjame v to. In morda ima prav. Filmske zvezde niso izginile. Izginila je njihova nekdanja absolutna moč. Tom Cruise lahko še vedno proda film. Scarlett Johansson lahko še vedno pomaga filmu. Brad Pitt lahko še vedno pritegne ogromno pozornosti. Timothée Chalamet pa dokazuje, da lahko nova generacija še vedno ustvari pravo filmsko zvezdo. Toda nihče od njih ni več dovolj sam. Danes potrebujejo dobro zgodbo, močan koncept, franšizo, režiserja, viralni trenutek ali kombinacijo vsega naštetega.

Torej – so še pomembne?

Da. Samo ne več tako, kot nekoč. Hollywood ni ubil filmske zvezde. Ubila jo je predstava, da lahko en obraz proda čisto vse. Današnji gledalec ne kupuje več samo igralca. Kupuje izkušnjo. Kupuje lik. Kupuje franšizo. Kupuje spektakel. Kupuje priporočilo prijateljev. In včasih – še vedno – kupi vstopnico samo zato, ker na plakatu piše Tom Cruise. Morda je to pravzaprav najboljši odgovor na vprašanje, ali so filmske zvezde še pomembne. So. Toda danes morajo za svojo zvezdniško moč tekmovati celo s superjunaki, dinozavri, videoigrami in logotipi filmskih franšiz.

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