Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
jayne trcka
Film/tv

Našli so jo mrtvo

E.R.
07. 01. 2026 00.30
0

Imela je 62 let, njena nepričakovana smrt pa je pretresla svet.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Iz ZDA prihaja žalostna novica o smrti igralke in nekdanje profesionalne bodybuilderke Jayne Trcka, ki je zaslovela z vlogo nenavadne športne učiteljice Miss Mann v kultni komediji Scary Movie, poroča The Independent. Trcka je bila 12. decembra najdena mrtva v svojem domu v San Diegu, starost 62 let pa je potrdil njen sin.

Jayne Trcka v filmu Scary Movie
Jayne Trcka v filmu Scary Movie FOTO: Profimedia

Po poročanju ameriških medijev je prijateljica, ki je igralke več dni ni uspela priklicati, obiskala njen dom in jo našla neodzivno. Reševalci so ob prihodu lahko le še potrdili smrt. Urad zdravniškega mrliškega oglednika v San Diegu je za medije potrdil, da je bilo na telesu prisotnih več poškodb, vendar vzrok smrti še ni določen: Na telesu so bile zaznane poškodbe, vendar vzroka smrti v tej fazi ne moremo potrditi, so sporočili za ameriški The Sun.

Od bodybuildinga do Hollywooda

Jayne Trcka je svojo športno pot začela v osemdesetih letih. Po uradni biografiji se je z dvigovanjem uteži začela ukvarjati leta 1986, dve leti pozneje pa je že tekmovala na bodybuilding tekmovanjih. Kasneje je delala kot osebna trenerka in nepremičninska posrednica, hkrati pa gradila kariero v zabavni industriji.

Na svoji spletni strani se je opisala kot igralka z edinstveno postavo, kar je postalo njen zaščitni znak. Poleg filma Scary Movie je nastopila tudi v videospotu Lady Gage in Beyoncé za pesem Telephone ter v distopičnem filmu The Bad Batch iz leta 2016, kjer sta igrala tudi Keanu Reeves in Suki Waterhouse.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubezen do borilnih športov od otroštva

Trcka je bila znana tudi po svoji karieri v rokoborbi, kjer je nastopala pod imenom Kasie Cavanaugh. V intervjuju za Mass Muscle Magazine je razkrila, da jo je svet borilnih športov privlačil že kot deklico:

"Spomnim se, kako sva se z bratom v dnevni sobi borila v spodnjem perilu – boks, rokoborba, karkoli. Rada sem imela občutek, da imam prednost pred fanti," je povedala.

Nenadna smrt, ki odpira številna vprašanja

Njeni bližnji so za medije povedali, da ni imela znanih zdravstvenih težav, ki bi lahko nakazovale na nenadno smrt. Policija preiskavo nadaljuje, uradni vzrok smrti pa bo znan šele po zaključku toksikoloških analiz.

Njena smrt je pretresla tako bodybuilding skupnost kot filmske oboževalce, ki se spominjajo njene karizmatične prezence in nepozabnih vlog.

Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: The Independent

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Jayne Trcka slavni znani Scary Movie igralke športnice smrt bodybuilding rokoborba
Film/tv

Trenutek, ki je spremenil zgodovino Srbije

Film/tv

Prvenstvo v futsalu v živo na Kanalu A in VOYO

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1434