Našli so jo mrtvo

Iz ZDA prihaja žalostna novica o smrti igralke in nekdanje profesionalne bodybuilderke Jayne Trcka, ki je zaslovela z vlogo nenavadne športne učiteljice Miss Mann v kultni komediji Scary Movie, poroča The Independent. Trcka je bila 12. decembra najdena mrtva v svojem domu v San Diegu, starost 62 let pa je potrdil njen sin.
Po poročanju ameriških medijev je prijateljica, ki je igralke več dni ni uspela priklicati, obiskala njen dom in jo našla neodzivno. Reševalci so ob prihodu lahko le še potrdili smrt. Urad zdravniškega mrliškega oglednika v San Diegu je za medije potrdil, da je bilo na telesu prisotnih več poškodb, vendar vzrok smrti še ni določen: Na telesu so bile zaznane poškodbe, vendar vzroka smrti v tej fazi ne moremo potrditi, so sporočili za ameriški The Sun.
Od bodybuildinga do Hollywooda
Jayne Trcka je svojo športno pot začela v osemdesetih letih. Po uradni biografiji se je z dvigovanjem uteži začela ukvarjati leta 1986, dve leti pozneje pa je že tekmovala na bodybuilding tekmovanjih. Kasneje je delala kot osebna trenerka in nepremičninska posrednica, hkrati pa gradila kariero v zabavni industriji.
Na svoji spletni strani se je opisala kot igralka z edinstveno postavo, kar je postalo njen zaščitni znak. Poleg filma Scary Movie je nastopila tudi v videospotu Lady Gage in Beyoncé za pesem Telephone ter v distopičnem filmu The Bad Batch iz leta 2016, kjer sta igrala tudi Keanu Reeves in Suki Waterhouse.
Ljubezen do borilnih športov od otroštva
Trcka je bila znana tudi po svoji karieri v rokoborbi, kjer je nastopala pod imenom Kasie Cavanaugh. V intervjuju za Mass Muscle Magazine je razkrila, da jo je svet borilnih športov privlačil že kot deklico:
"Spomnim se, kako sva se z bratom v dnevni sobi borila v spodnjem perilu – boks, rokoborba, karkoli. Rada sem imela občutek, da imam prednost pred fanti," je povedala.
Nenadna smrt, ki odpira številna vprašanja
Njeni bližnji so za medije povedali, da ni imela znanih zdravstvenih težav, ki bi lahko nakazovale na nenadno smrt. Policija preiskavo nadaljuje, uradni vzrok smrti pa bo znan šele po zaključku toksikoloških analiz.
Njena smrt je pretresla tako bodybuilding skupnost kot filmske oboževalce, ki se spominjajo njene karizmatične prezence in nepozabnih vlog.
Vir: The Independent
