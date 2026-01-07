Našli so jo mrtvo

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Iz ZDA prihaja žalostna novica o smrti igralke in nekdanje profesionalne bodybuilderke Jayne Trcka, ki je zaslovela z vlogo nenavadne športne učiteljice Miss Mann v kultni komediji Scary Movie, poroča The Independent. Trcka je bila 12. decembra najdena mrtva v svojem domu v San Diegu, starost 62 let pa je potrdil njen sin.

icon-expand Jayne Trcka v filmu Scary Movie FOTO: Profimedia

Po poročanju ameriških medijev je prijateljica, ki je igralke več dni ni uspela priklicati, obiskala njen dom in jo našla neodzivno. Reševalci so ob prihodu lahko le še potrdili smrt. Urad zdravniškega mrliškega oglednika v San Diegu je za medije potrdil, da je bilo na telesu prisotnih več poškodb, vendar vzrok smrti še ni določen: Na telesu so bile zaznane poškodbe, vendar vzroka smrti v tej fazi ne moremo potrditi, so sporočili za ameriški The Sun.

Od bodybuildinga do Hollywooda

Jayne Trcka je svojo športno pot začela v osemdesetih letih. Po uradni biografiji se je z dvigovanjem uteži začela ukvarjati leta 1986, dve leti pozneje pa je že tekmovala na bodybuilding tekmovanjih. Kasneje je delala kot osebna trenerka in nepremičninska posrednica, hkrati pa gradila kariero v zabavni industriji. Na svoji spletni strani se je opisala kot igralka z edinstveno postavo, kar je postalo njen zaščitni znak. Poleg filma Scary Movie je nastopila tudi v videospotu Lady Gage in Beyoncé za pesem Telephone ter v distopičnem filmu The Bad Batch iz leta 2016, kjer sta igrala tudi Keanu Reeves in Suki Waterhouse.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ljubezen do borilnih športov od otroštva

Trcka je bila znana tudi po svoji karieri v rokoborbi, kjer je nastopala pod imenom Kasie Cavanaugh. V intervjuju za Mass Muscle Magazine je razkrila, da jo je svet borilnih športov privlačil že kot deklico: "Spomnim se, kako sva se z bratom v dnevni sobi borila v spodnjem perilu – boks, rokoborba, karkoli. Rada sem imela občutek, da imam prednost pred fanti," je povedala.

Nenadna smrt, ki odpira številna vprašanja

Njeni bližnji so za medije povedali, da ni imela znanih zdravstvenih težav, ki bi lahko nakazovale na nenadno smrt. Policija preiskavo nadaljuje, uradni vzrok smrti pa bo znan šele po zaključku toksikoloških analiz. Njena smrt je pretresla tako bodybuilding skupnost kot filmske oboževalce, ki se spominjajo njene karizmatične prezence in nepozabnih vlog.

Vroče novice iz sveta slavnih Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Te zanima, kaj se dogaja v svetu blišča in slave? Prijavi se na e-novice, da ne boš zamudil česa pomembnega iz sveta estrade. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.