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Jason Lewis
Film/tv

Nekoč je životaril z eno kumaro na dan, danes ga pozna ves svet

S.B.
22. 07. 2026 08.47
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Danes ga mnogi poznajo kot šarmantnega in samozavestnega Smitha Jerroda iz kultne serije Seks v mestu, a življenje igralca Jasona Lewisa pred slavo ni bilo niti približno tako bleščeče. Preden je postal prepoznaven obraz Hollywooda, se je moral boriti za preživetje in pogosto živeti zelo skromno.

Igralec je razkril, da so bili časi, ko si ni mogel privoščiti niti običajnega obroka. V obdobju, ko je šele poskušal prodreti v svet zabavne industrije, je moral paziti na vsak cent, včasih je bilo njegovo "kosilo" zgolj nekaj zelo preprostega, kot sta kumara in košček sira.

Od pomanjkanja do hollywoodskega uspeha

Jason Lewis danes velja za enega od igralcev, ki so si z eno samo vlogo ustvarili prepoznavnost po vsem svetu. Kot Smith Jerrod je v seriji Seks v mestu osvojil srca gledalk. Njegov lik je bil samozavesten, privlačen in eden redkih moških, ki je znal stati ob boku močni in neodvisni Samanthi Jones, ki jo je upodobila Kim Cattrall.

Kot Smith Jerrod je v seriji Seks v mestu osvojil srca gledalk.
Kot Smith Jerrod je v seriji Seks v mestu osvojil srca gledalk. FOTO: Profimedia

Toda pot do te točke je bila dolga

V podcastu svoje kolegice Kristin Davis je Lewis razkril, da se je pri 21 letih preselil v Evropo, da bi postal model. A pot do slave je bila veliko težja, kot je pričakoval, zato je moral spati na tleh in celo krasti.

"Kar nekaj časa sem dobesedno stradal," je povedal v nedavni epizodi podcasta "Are You a Charlotte?" ter razkril, da je iz pekarn kradel bagete, da bi preživel.

"Potem bi šel na teraso kakšne restavracije, vzel njihov kozarec gorčice, jo namazal na bageto in tako sem dneve jedel 'sendviče' iz gorčice in kruha," je povedal igralec ter dodal, da je prvi spodoben zaslužek dobil šele leto in pol pozneje.

"Bilo je obdobje približno šestih mesecev, ko sem si lahko privoščil le kumaro in košček sira. Vsaj zlahka sem ostal vitek," je še v smehu dodal.

Vloga, ki mu je spremenila življenje

Ko je dobil vlogo Smitha Jerroda, se je njegovo življenje čez noč spremenilo. Lik mladega igralca in manekena, ki postane partner Samanthe Jones, je postal eden najbolj priljubljenih moških likov v seriji.

Lewis je s svojo podobo hitro postal seks simbol, a sam je večkrat poudaril, da uspeh ni prišel čez noč. Za glamurozno podobo na televizijskih zaslonih so bila leta trdega dela, negotovosti in vztrajnosti.

Ko je dobil vlogo Smitha Jerroda, se je njegovo življenje čez noč spremenilo.
Ko je dobil vlogo Smitha Jerroda, se je njegovo življenje čez noč spremenilo. FOTO: Profimedia

Zgodba, ki spominja, da slava pogosto pride po težkih preizkušnjah

Hollywood pogosto prikazuje le končni rezultat: rdeče preproge, prestižne dogodke in življenje pod žarometi. Zgodbe, kot je Lewisova, pa pokažejo tudi drugo plat uspeha.

Številni igralci pred prebojem preživljajo obdobja, ko ne vedo, ali jim bo uspelo, in se borijo za osnovne življenjske stroške. Prav zato so njihove zgodbe za mnoge navdih, saj veljajo kot opomin, da za velikimi uspehi pogosto stojijo leta odrekanja.

Jason Lewis je danes prepoznaven obraz, a njegova pot do priljubljenosti se je začela precej drugače, z negotovostjo, skromnim življenjem in obroki, ki so bili daleč od hollywoodskega razkošja.

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Vir: 24sata.hr

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