Janko Stankić: Ljubezen do kovancev se je začela v družini

Marsikdo Janka Stankića pozna po izjemnem splošnem znanju in hitrem razmišljanju v televizijskem kvizu Na lovu. Toda zunaj televizijskega studia ga zaposluje še ena velika strast – numizmatika oziroma zbiranje in preučevanje kovancev. Ljubezen do starega denarja se je začela že v družini. Pomembno vlogo je imel njegov pradedek, ki je prav tako zbiral kovance. Ko je leta 2002 umrl, je del zbirke prešel na Janka. "Ko je umrl leta 2002, sem jaz dobil del teh kovancev," je povedal v pogovoru. Z leti se je njegovo zanimanje poglabljalo. Sprva je zbiral bolj splošno, nato pa je začel uporabljati kataloge, raziskovati posamezne primerke in veliko več pozornosti namenjati njihovi ohranjenosti. Njegova zbirka se je tako postopoma razvila v precej bolj usmerjeno zbirateljsko dejavnost.

Zakaj ga najbolj zanimajo srednjeveški slovenski kovanci?

Med številnimi zgodovinskimi obdobji ga v zadnjem času še posebej privlačijo srednjeveški srebrniki, predvsem tisti, povezani z našimi kraji. "Nekak zelo mi je všeč načeloma pri kovancih, če imajo nek zgodovinski kontekst, zlasti če so iz nekega posebnega zgodovinskega obdobja," je pojasnil. Srednjeveški kovanci ga zanimajo tudi zaradi podob in simbolov, ki jih nosijo. Poleg tega so številni primerki precej redkejši od rimskega in novoveškega denarja. Kot pojasnjuje, je bilo po koncu starega veka denarno poslovanje na širšem območju manj razširjeno, zato je bilo tudi kovancev manj. Prav zaradi tega so ohranjeni primerki danes zanimivi tako za zbiratelje kot za zgodovinarje. Janko se posebej posveča kovancem z območja današnje Slovenije. V njegovi zbirki so tudi primerki, povezani z Brežicami, Kostanjevico, Slovenj Gradcem in Ptujem.

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Breški pfenig in drugi srednjeveški kovanci iz naših krajev

Eden prvih srednjeveških kovancev z območja Slovenije, ki ga je Janko dodal v svojo zbirko, je bil breški pfenig oziroma srebrni denarič. Opisal ga je kot zelo tanek kovanec, približno velikosti kovanca za dva centa. Narodni muzej Slovenije v svoji numizmatični zbirki navaja številne srednjeveške kovnice, ki so delovale na tem območju. Med njimi so bile Ljubljana, Kamnik, Slovenj Gradec, Čatež, Brežice, Kostanjevica in Ptuj. Posebno zanimivi so tudi pfenigi celjskih grofov, ki so jih v Celju kovali med letoma 1436 in 1441. O pomenu teh kovancev veliko pove tudi dejstvo, da so jih izdelovali različni posvetni in cerkveni vladarji. Kovanec tako ni bil zgolj plačilno sredstvo, temveč tudi izraz oblasti, vpliva in politične pripadnosti.

icon-expand lovec Janko Stankić. FOTO: POP TV

Kovanec za pet lir, ki pripoveduje zgodbo o revoluciji

Med primerki, ki so se Janku še posebej vtisnili v spomin, je srebrnik za pet lir iz Lombardije iz leta 1848. Tega ne ceni samo zaradi njegovega videza, temveč predvsem zaradi zgodovinskega ozadja. Leto 1848 je bilo namreč čas pomladi narodov, ko so Evropo zajeli številni revolucionarni premiki in zahteve po političnih spremembah. Lombardija se je takrat uprla habsburški oblasti. Začasna vlada je delovala le nekaj mesecev, nato pa so Avstrijci ponovno prevzeli nadzor nad Milanom.

Kateri kovanec si Janko najbolj želi v svoji zbirki?

Čeprav ima že precej zanimivo zbirko, obstajajo primerki, ki jih še vedno išče. Med njimi so predvsem redki srednjeveški kovanci iz ljubljanske kovnice, pa tudi kovanci celjskih grofov. "To je kar težko dobiti, tudi kakšnih drugih, recimo celjski so najtežji zadobiti," je povedal. Želi si tudi tako imenovane gotske krone, poskusnega kovanca iz viktorijanske Anglije. Gre za znameniti oblikovalski dosežek britanskega medaljerja Williama Wyona, ki je nastal v 19. stoletju in velja za enega najlepših britanskih kovancev.

Zbiranje starih kovancev: Kaj je dobro vedeti pred začetkom?

Jankova zgodba lepo pokaže, da numizmatika ni zgolj kupovanje starih kovancev. Gre za konjiček, ki združuje zgodovino, raziskovanje, potrpežljivost in poznavanje umetnosti. Za začetnika je najbolje, da si najprej izbere določeno področje. Lahko zbira kovance posamezne države, določenega zgodovinskega obdobja, kovance z določenimi motivi ali denar, povezan z lokalno zgodovino. Pri zbiranju je pomembno poznati tudi nekaj osnovnih pravil: Preverite pristnost: Pri dražjih in redkejših primerkih se pred nakupom posvetujte z izkušenim numizmatikom. Bodite pozorni na ohranjenost: Dva enaka kovanca imata lahko zaradi različnega stanja zelo različno zbirateljsko vrednost. Raziskujte izvor: Podatki o kovnici, obdobju nastanka in zgodovinskem ozadju povečajo razumevanje posameznega primerka. Kovancev ne čistite na lastno pest: Agresivno čiščenje lahko poškoduje površino in zmanjša zbirateljsko vrednost. Poskrbite za primerno shranjevanje: Kovance hranite v ustreznih zaščitnih ovojnicah ali kapsulah, stran od vlage in neprimernih materialov. Slovenija ima na tem področju bogato dediščino, ki sega precej dlje od tolarja in evra. Prav srednjeveški denar je eden zanimivejših dokazov, kako razvito je bilo nekoč denarno poslovanje na naših tleh. Ob tem se na POP TV in VOYO vrača tudi kviz Na lovu. Nova sezona Na lovu se začne 25. novembra ob 20. uri na POP TV in VOYO, Janko pa bo skupaj z drugima lovcema znova preizkušal znanje tekmovalcev.

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