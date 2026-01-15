Larina izbira: Kje je danes lepa Leila?

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Od Kruševca do vrha regionalne televizije

Jana Milić Ilić je danes eno najbolj prepoznavnih igralskih imen v regiji, a njena pot do uspeha je bila veliko širša od ene same vloge, ki jo je izstrelila med občinstvo, piše dnevnik.hr. Rodila se je 31. decembra 1981 v Kruševcu, kjer je že zgodaj začutila, da jo svet igre privlači bolj kot karkoli drugega. Po srednji šoli je sledila svoji strasti in se vpisala na Fakulteto dramskih umetnosti v Beogradu. Diplomirala je leta 2003 v razredu profesorja Vladimirja Jevtovića, enega najuglednejših mentorjev v srbskem gledališču. Že v prvih letih kariere je pokazala izjemno širino – nastopala je v gledališču, na televiziji in v filmu ter si hitro ustvarila sloves igralkine, ki ji lahko zaupaš vsak žanr in vsako čustvo.

Vloga, ki je osvojila regijo

Največjo prepoznavnost je Jana dosegla z vlogo Leile Bilić v priljubljeni hrvaški telenoveli Larina izbira, ki je med letoma 2011 in 2013 navduševala gledalce po vsej regiji. Leila, skrivnostna Jemenka z burno preteklostjo, je postala eden najbolj zapomnljivih likov serije. Zaradi močne osebnosti, tragičnih preizkušenj in intenzivne ljubezenske zgodbe je lik hitro osvojil srca gledalcev.

icon-expand Larina izbira FOTO: VOYO

Jana je večkrat poudarila, da ji je ta vloga odprla številna vrata. Po njenem mnenju je bil lik Leile poseben, ker je bil poln notranje moči in bolečine, ki jo je bilo treba igrati z veliko občutka. Uspeh serije ji je prinesel nove priložnosti in utrdil njen status ene najbolj cenjenih igralk v regiji.

Larina izbira si lahko kadarkoli ogledate Serijosi lahko kadarkoli ogledate na VOYO.

icon-expand Leila (Larina izbira) FOTO: Youtube

Kariera, ki se razvija tudi po največjem uspehu

Po koncu snemanja Larine izbire se Jana ni ustavila. Nadaljevala je z vlogami v številnih televizijskih in filmskih projektih, med drugim v serijah Resnice in laži, Kolo sreće, Od jutra do jutra, Jugoslovanka in filmih, kot so 4 vrtnice ter Odjebi, ljubim te. Njena filmografija se še naprej širi – med najnovejšimi projekti so naslovi, napovedani za leto 2025 in pozneje, kar dokazuje, da ostaja izjemno aktivna in iskana igralka.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Družina kot temelj njenega življenja

Leta 2011 se je Jana poročila s filmskim producentom Miodragom (Mišom) Ilićem. Par ima sina, ki je postal središče njenega sveta. Jana pogosto poudarja, da je prav družina njen največji vir moči: "Moja družina je moje sidro in moj največji navdih," rada pove v intervjujih. Čeprav jo je delo pogosto vodilo med Beogradom in Zagrebom, se je v zadnjih letih ustalila v Beogradu, kjer skrbno usklajuje družinsko življenje z novimi profesionalnimi izzivi.

Igralka, ki ostaja zvesta sebi

Jana Milić Ilić je dokaz, da se lahko talent, predanost in pristnost prepletajo v karieri, ki traja desetletja. Čeprav jo mnogi še vedno povezujejo z Leilo iz Larine izbire, je njena igralska pot veliko širša in bogatejša. Z vsakim novim projektom dokazuje, da je ena najmočnejših igralskih osebnosti v regiji – in da najboljše v njeni karieri šele prihaja.

Vroče novice iz sveta slavnih Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Te zanima, kaj se dogaja v svetu blišča in slave? Prijavi se na e-novice, da ne boš zamudil česa pomembnega iz sveta estrade. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.