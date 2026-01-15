Larina izbira: Kje je danes lepa Leila?

Od Kruševca do vrha regionalne televizije
Jana Milić Ilić je danes eno najbolj prepoznavnih igralskih imen v regiji, a njena pot do uspeha je bila veliko širša od ene same vloge, ki jo je izstrelila med občinstvo, piše dnevnik.hr. Rodila se je 31. decembra 1981 v Kruševcu, kjer je že zgodaj začutila, da jo svet igre privlači bolj kot karkoli drugega. Po srednji šoli je sledila svoji strasti in se vpisala na Fakulteto dramskih umetnosti v Beogradu. Diplomirala je leta 2003 v razredu profesorja Vladimirja Jevtovića, enega najuglednejših mentorjev v srbskem gledališču.
Že v prvih letih kariere je pokazala izjemno širino – nastopala je v gledališču, na televiziji in v filmu ter si hitro ustvarila sloves igralkine, ki ji lahko zaupaš vsak žanr in vsako čustvo.
Vloga, ki je osvojila regijo
Največjo prepoznavnost je Jana dosegla z vlogo Leile Bilić v priljubljeni hrvaški telenoveli Larina izbira, ki je med letoma 2011 in 2013 navduševala gledalce po vsej regiji. Leila, skrivnostna Jemenka z burno preteklostjo, je postala eden najbolj zapomnljivih likov serije. Zaradi močne osebnosti, tragičnih preizkušenj in intenzivne ljubezenske zgodbe je lik hitro osvojil srca gledalcev.
Jana je večkrat poudarila, da ji je ta vloga odprla številna vrata. Po njenem mnenju je bil lik Leile poseben, ker je bil poln notranje moči in bolečine, ki jo je bilo treba igrati z veliko občutka. Uspeh serije ji je prinesel nove priložnosti in utrdil njen status ene najbolj cenjenih igralk v regiji.
Kariera, ki se razvija tudi po največjem uspehu
Po koncu snemanja Larine izbire se Jana ni ustavila. Nadaljevala je z vlogami v številnih televizijskih in filmskih projektih, med drugim v serijah Resnice in laži, Kolo sreće, Od jutra do jutra, Jugoslovanka in filmih, kot so 4 vrtnice ter Odjebi, ljubim te.
Njena filmografija se še naprej širi – med najnovejšimi projekti so naslovi, napovedani za leto 2025 in pozneje, kar dokazuje, da ostaja izjemno aktivna in iskana igralka.
Družina kot temelj njenega življenja
Leta 2011 se je Jana poročila s filmskim producentom Miodragom (Mišom) Ilićem. Par ima sina, ki je postal središče njenega sveta. Jana pogosto poudarja, da je prav družina njen največji vir moči: "Moja družina je moje sidro in moj največji navdih," rada pove v intervjujih.
Čeprav jo je delo pogosto vodilo med Beogradom in Zagrebom, se je v zadnjih letih ustalila v Beogradu, kjer skrbno usklajuje družinsko življenje z novimi profesionalnimi izzivi.
Igralka, ki ostaja zvesta sebi
Jana Milić Ilić je dokaz, da se lahko talent, predanost in pristnost prepletajo v karieri, ki traja desetletja. Čeprav jo mnogi še vedno povezujejo z Leilo iz Larine izbire, je njena igralska pot veliko širša in bogatejša. Z vsakim novim projektom dokazuje, da je ena najmočnejših igralskih osebnosti v regiji – in da najboljše v njeni karieri šele prihaja.
Vir: dnevnik.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV