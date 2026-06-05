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James Handy
Film/tv

Nasilna smrt igralca Jamesa Handyja pretresla Hollywood

B.R.
05. 06. 2026 08.50
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Hollywood pretresa tragična novica o smrti igralca, ki je bil najbolj znan po vlogah v filmih Top Gun: Maverick, Jumanji in Logan. Ameriški igralec je umrl v 81. letu starosti po napadu na svojem domu.

Po navedbah losangeleške policije so policisti 3. junija dopoldne prejeli nenavaden klic na številko 911. Klicatelj naj bi dejal, da je ubil človeka greha, nato pa prekinil zvezo. Ob prihodu na naslov so policisti pred hišo našli igralca Jamesa Handyja z vbodno rano v prsnem košu. Kljub hitremu posredovanju reševalcev je pozneje v bolnišnici umrl.

Kot poročajo ameriški mediji, je policija na kraju dogodka aretirala 44-letnega Michaela Gledhilla, sina igralčeve partnerice. Osumljenec naj bi živel v isti hiši kot Handy in njegova mati. Po navedbah preiskovalcev je moški sam pristopil do policistov in povedal, da ga iščejo prav oni. Proti njemu je bila vložena obtožnica za umor, motiv za dejanje pa za zdaj še ni znan.

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Več kot pet desetletij dolga kariera

James Handy je bil eden tistih obrazov, ki jih gledalci morda niso vedno poznali po imenu, a so ga zagotovo videli v številnih filmskih in televizijskih uspešnicah. V skoraj petdesetletni karieri je zbral skoraj 150 igralskih vlog.

Nastopil je v filmih, kot so Top Gun: Maverick, Jumanji, Logan in Arachnophobia, gledalci pa se ga spominjajo tudi iz priljubljenih serij, med drugim The West Wing, NYPD Blue, Criminal Minds in NCIS: Los Angeles.

Njegova zadnja odmevnejša filmska vloga je bila v uspešnici Top Gun: Maverick, kjer je upodobil natakarja Jimmyja.

Hiša Jamesa Handyja.
Hiša Jamesa Handyja. FOTO: Profimedia

Šok za filmsko industrijo

Novica o nasilni smrti igralca je pretresla številne oboževalce in kolege iz filmske industrije. Na družbenih omrežjih se vrstijo izrazi sožalja in pokloni igralcu, ki je desetletja gradil kariero kot eden najbolj prepoznavnih stranskih igralcev v Hollywoodu.

Preiskava okoliščin tragedije še poteka, policija pa za zdaj primera ni povezala z nobeno širšo grožnjo javnosti.

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Viri: ABC News, The Guardian, Page Six, Parade.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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