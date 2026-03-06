Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka

Britanska igralka in aktivistka Jameela Jamil je razkrila, kako pravzaprav doživlja privlačnost in pojasnila, zakaj se identificira kot sapioseksualka.
40-letnica je pojasnila, da še nikoli ni čutila takojšnje fizične privlačnosti do nekoga, ki bi temeljila zgolj na videzu. Namesto tega jo privlači inteligenca, humor in osebnost, kot je povedala med nastopom v podkastu Anne Wolfe "How to Get Wet When You're Dry".
Dodala je, da se privlačnost začne šele potem, ko začuti psihološko ali intelektualno povezavo to pa se zgodi skozi humor, zanimive pogovore ali osebno kemijo: "Sem sapioseksualna, zato me privlači vsak, ki mi je zelo duhovit ali zanimiv in na katerega reagiram skoraj hormonsko, kot s feromoni."
Jameela je tudi razkrila, da nima določenega "tipa" – spol ali videz ji nista pomembna. Fizični videz je zanjo dejansko element, ki pride šele po mentalni povezavi.
Privlačnost do inteligence
Beseda sapioseksualec izhaja iz latinske besede sapio, ki pomeni "biti moder" ali "imeti razum".
Sapioseksualna oseba je nekdo, ki ga pri potencialnem partnerju najbolj privlači inteligenca oziroma intelekt. To pomeni, da lahko poglobljeni pogovori, duhovitost ali sposobnost razmišljanja ustvarijo večjo privlačnost kot fizični videz.
Pri takih ljudeh so pogosto ključni dejavniki:
- zanimivi in poglobljeni pogovori
- široko znanje ali razgledanost
- kritično razmišljanje
- duhovitost in intelektualna radovednost
Z drugimi besedami: um je tisti, ki sproži privlačnost.
Izraz, ki je postal popularen na spletu
Izraz sapioseksualnost se je začel širše uporabljati v zadnjem desetletju, predvsem na družbenih omrežjih in v aplikacijah za zmenke. Nekatere platforme so ga celo dodale kot možnost pri opisovanju spolne usmerjenosti ali načina privlačnosti.
Psihologi pa poudarjajo, da sapioseksualnost ni uradna spolna usmerjenost, ampak bolj opis tega, kaj nekoga najbolj privlači pri drugih ljudeh.
