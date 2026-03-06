Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka

Britanska igralka in aktivistka Jameela Jamil je razkrila, kako pravzaprav doživlja privlačnost in pojasnila, zakaj se identificira kot sapioseksualka.

40-letnica je pojasnila, da še nikoli ni čutila takojšnje fizične privlačnosti do nekoga, ki bi temeljila zgolj na videzu. Namesto tega jo privlači inteligenca, humor in osebnost, kot je povedala med nastopom v podkastu Anne Wolfe "How to Get Wet When You're Dry".

Dodala je, da se privlačnost začne šele potem, ko začuti psihološko ali intelektualno povezavo to pa se zgodi skozi humor, zanimive pogovore ali osebno kemijo: "Sem sapioseksualna, zato me privlači vsak, ki mi je zelo duhovit ali zanimiv in na katerega reagiram skoraj hormonsko, kot s feromoni."

Jameela je tudi razkrila, da nima določenega "tipa" – spol ali videz ji nista pomembna. Fizični videz je zanjo dejansko element, ki pride šele po mentalni povezavi.