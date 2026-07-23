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Jacob Elordi
Film/tv

Razkril, kaj je moral prestati: Dva dni je bil zaprt v krsti s kačo

S.B.
23. 07. 2026 03.57
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Avstralski igralec Jacob Elordi je razkril, kako zahtevno je bilo snemanje ene najbolj šokantnih scen v zadnji sezoni priljubljene serije Evforija (Euphoria). Zaradi prizora smrti svojega lika Nata Jacobsa je moral kar dva dni preživeti zaprt v krsti, skupaj z živo kačo.

Igralec Jacob Elordi je o izkušnji spregovoril v oddaji Jimmy Kimmel Live!, kjer ga je gostil njegov soigralec Colman Domingo. Pojasnil je, da je bilo snemanje fizično izjemno naporno.

"Dva dni sem bil zaprt v krsti. Imel sem protetiko, umetni jezik in zaradi vsega tega skoraj nisem videl. Potem pa je Sam (Levinson) v krsto dodal še kače," je povedal igralec.

Avstralski igralec Jacob Elordi je razkril, kako zahtevno je bilo snemanje ene najbolj šokantnih scen.
Avstralski igralec Jacob Elordi je razkril, kako zahtevno je bilo snemanje ene najbolj šokantnih scen. FOTO: Profimedia

Kača ga je presenetila

Čeprav v seriji njegov lik umre zaradi ugriza klopotače, so pri snemanju uporabili nestrupenega udava. Elordi je priznal, da ga je sprva skrbelo, a ga je kača hitro presenetila s svojim mirnim značajem.

"Bila je zelo prijazna. Bila je mirna in zaspana. Pravzaprav je bila kot majhen kuža, saj se je ves čas zvijala pri mojih nogah," se je pošalil igralec. Dodal je, da jo je moral celo nekoliko spodbuditi, da bi bila pred kamero videti bolj nevarna.

Elordi je razkril tudi, da je snemanje njegove zgodbe v zadnji sezoni trajalo približno šest tednov.
Elordi je razkril tudi, da je snemanje njegove zgodbe v zadnji sezoni trajalo približno šest tednov. FOTO: Profimedia

Šest tednov napornega snemanja

Elordi je razkril tudi, da je snemanje njegove zgodbe v zadnji sezoni trajalo približno šest tednov in je bilo polno fizično zahtevnih prizorov. V šali je dejal, da ga je ustvarjalec serije Sam Levinson "vrnil samo zato, da bi ga mučil".

Lik Nata Jacobsa je eden najbolj kontroverznih v seriji, njegov dramatičen konec pa je med oboževalci sprožil veliko odzivov. Elordijevo pripovedovanje iz zakulisja pa razkriva, koliko truda in vzdržljivosti je bilo potrebne za snemanje prizora, ki je gledalcem za vedno ostal v spominu.

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Vir: People.com

Jacob Elordi Evforija snemanje serija igralstvo
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