Eden najbolj priljubljenih obrazov iz Spider-Mana se je skrivaj poročil

Jacob Batalon, ki ga gledalci poznajo predvsem po uspešnicah Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home in Spider-Man: No Way Home, je med nedavnim promocijskim intervjujem za novi film Spider-Man: Brand New Day svojo izbranko mimogrede označil za "ženo". Ob tem je nosil tudi poročni prstan, Veronica Leahov pa je na svoji uradni spletni strani spremenila priimek v Veronica Leahov Batalon, s čimer je postalo jasno, da sta si zaljubljenca že izmenjala poročne zaobljube.

icon-expand Jacob in Veronica Batalon. FOTO: Profimedia

Par je zaroko naznanil marca 2025 z romantičnimi fotografijami iz New Yorka, na katerih je igralec pokleknil pred svojo izbranko. Takrat je Batalon na družbenih omrežjih zapisal: "Začetek preostanka najinega skupnega življenja." Čeprav je igralec večkrat priznal, da organizacija poroke ni njegova močna stran, je v intervjujih v začetku leta razkril, da je večino načrtovanja prevzela Veronica. Sam se je pošalil, da je njegova naloga predvsem ta, da se ob pravem času pojavi na pravi lokaciji. Sprva sta razmišljala o poroki v Italiji, nato pa sta se odločila za Francijo, kjer sta svojo ljubezen tudi uradno kronala z zakonom.

icon-expand Jacob navdušuje v vlogi Neda v filmih o Spidermanu. FOTO: Profimedia

Njuna zveza je sicer že od začetka ostajala precej zasebna

Kljub temu sta si ob rojstnih dnevih in drugih posebnih priložnostih na družbenih omrežjih večkrat namenila ganljiva ljubezenska sporočila, v katerih sta poudarjala medsebojno podporo, spoštovanje in hvaležnost. Skupaj imata tudi psa Vulpixa, ki se pogosto pojavlja na njunih fotografijah. Zanimivo je, da se je tudi njuna zaroka časovno skoraj povsem prekrila z zaroko Batalonovih soigralcev iz filmov Spider-Man, Toma Hollanda in Zendaye. Batalon se je na račun tega večkrat pošalil, da sta ga slavna zaročenca "kopirala", saj naj bi o poroki razmišljal že prej.

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