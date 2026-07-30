Konec ene največjih slovenskih televizijskih zgodb: Ja, Chef! se je poslovil

Zadnja runda je postrežena, štedilnik ugasnjen, kuhinja pospravljena. Po petih letih in 12 sezonah je danes na VOYO prišla še zadnja, 120. epizoda serije Ja, Chef!, ki je postala eden največjih fenomenov slovenske televizije. Njeni junaki so se zapisali v srca gledalcev, njihovi dialogi pa so postali del vsakdana. In čeprav je zdaj zmanjkalo naročil, je jasno, da bo ta kuhinja še dolgo ostala odprta.

icon-expand Ja, Chef!. FOTO: POP TV

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Ja, Chef! se je danes z zadnjo epizodo na VOYO poslovil od gledalcev, ki so serijo vzeli za svojo, kar dokazujejo tudi številke. Več kot 339.000 različnih naročnikov VOYO si je ogledalo vsaj eno epizodo, vseh 120 delov pa je na VOYO zbralo kar 49,4 milijona ogledov.

"Ja, Chef! je serija, ki se je vpisala v zavest Slovencev," je ob zaključku poudarila direktorica Pro Plus Stella Litou. "Za državo z dvema milijonoma prebivalcev je skoraj 50 milijonov ogledov izjemen dosežek. Verjamem, da bodo serijo odkrivale tudi nove generacije in da bo še dolgo na ekranih in v domovih Slovenk in Slovencev." Serija je gledalce očitno zasvojila. Posamezno epizodo si v povprečju ogledajo 2,7-krat, stare sezone pa tudi več let po premieri še vedno dosegajo več kot 150.000 gledalcev.

icon-expand Ja, Chef!. FOTO: VOYO

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Obsežna ekipa in izjemno veliko materiala

Za uspehom se skriva ogromno dela. Ekipa je na setu preživela 237 snemalnih dni, posnela skoraj 3000 ur materiala, več kot 5000 scen in odigrala več kot 30.000 dialogov. In prav spomini na snemanja bodo igralcem ostali za vedno. "Včasih smo ga namerno sračkali, da smo lahko ponavljali," se nasmehne Jurij Zrnec, ki je upodobil ikoničnega Ljuba Bohinca. Katarina Čas pa dodaja: "Sva se pa veliko presmejala, med nami pa so bile res lepe vibracije."

icon-expand Ja, Chef!. FOTO: VOYO

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Tudi Domen Valič ob koncu ne skriva čustev: "Jaz sem dve leti govoril, zavedajmo se, kako nam je fajn, da to snemamo. Upam, da bo kmalu spet kaj takšnega." Ja, Chef! je medtem svoje junake izstrelil med najbolj prepoznavne televizijske like. Katarina Čas je za številne še vedno Pika, Luka Cimprič Tomi, Mario Ćulibrk pa Zdravc. "Ja, Chef! je verjetno ena najbolj uspešnih komičnih serij pri nas. Zelo sem vesel, da sem imel čast biti del nje," pravi Bojan Emeršič.

icon-expand Ja, Chef!. FOTO: VOYO

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Danes smo ugasnili štedilnik, naši kuharji pa so lahko končno odložili predpasnike. A Jurij Zrnec, Katarina Čas, Bojan Emeršič, Klemen Janežič, Domen Valič, Iva Kranjc Bagola, Ranko Babić, Nik Škrlec, Matej Puc, Jernej Kogovšek, Luka Cimprič, Mario Ćulibrk, Iztok Valič in številni drugi še dolgo ne bodo odšli iz naših domov. Ja, Chef! se je poslovil – a vse kaže, da bo na VOYO še dolgo ostal na meniju generacij. Poletje je idealen čas, da si ogledaš vse sezone še enkrat. Odloži načrte in si privošči Ja, Chef! večer. Zdaj si na vrsti ti.

icon-expand Ja, Chef!. FOTO: VOYO