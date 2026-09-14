Bila je eden največjih seks simbolov 90. let: poglejte, kako je videti danes

Virginia Madsen se je z igralstvom začela ukvarjati že v osemdesetih. Med njenimi zgodnjimi pomembnimi vlogami je bila princesa Irulan v filmu Dune Davida Lyncha iz leta 1984. V naslednjih letih je nastopala v različnih filmih in televizijskih serijah, vendar je pravi preboj prišel leta 1992. Takrat je zaigrala Helen Lyle v grozljivki Candyman, filmu, ki jo je dokončno izstrelil med prepoznavna imena Hollywooda.

icon-expand Virginia Madsen se je z igralstvom začela ukvarjati že v osemdesetih. FOTO: Profimedia

Njena blond podoba, izrazite oči in samozavesten nastop so ji prinesli status seks simbola, vendar se je njena kariera razvijala precej bolj raznoliko, kot bi lahko sklepali po takšni oznaki.

Candyman je spremenil njeno kariero

Vloga Helen Lyle je bila zahtevna, saj je morala Madsenova poleg fizične privlačnosti prikazati tudi strah, ranljivost in postopno psihološko razgradnjo svojega lika. Film je sčasoma postal kultna klasika, igralka pa je v njem ustvarila eno svojih najbolj prepoznavnih vlog. Hollywood jo je v devetdesetih nato lahko videl v filmih, kot so The Prophecy, Ghosts of Mississippi, The Rainmaker in The Haunting. Njena kariera se tako ni ustavila pri vlogah privlačnih žensk, ki jih je Hollywood takrat pogosto ponujal igralkam.

Največji uspeh je prišel več kot desetletje pozneje

Zanimivo je, da je eno največjih priznanj prejela šele v naslednjem desetletju. Leta 2004 je nastopila v filmu Sideways režiserja Alexandra Payna, kjer je zaigrala Mayo Randall. Film je postal velik kritiški uspeh, Madsenova pa je bila za svojo igro nominirana za oskarja za najboljšo stransko igralko. Kot je igralka leta 2024 povedala za Woman's World, je Sideways pomembno vplival na njeno kariero in na način, kako so jo v Hollywoodu dojemali. Vloga ji je omogočila, da je pokazala igralsko širino, ki je bila v času njenega slovesa seks simbola pogosto spregledana.

icon-expand Pri 65 letih še vedno snema. FOTO: Profimedia

Ni izginila iz Hollywooda

Čeprav je njena podoba iz devetdesetih ostala močno zapisana v spomin gledalcev, zvezdnica nikoli ni zares zapustila filmskega in televizijskega sveta. Nastopala je v projektih, kot so Joy, The Haunting in Connecticut, Her Smell, Swamp Thing, Designated Survivor in številnih drugih. Po podatkih njene uradne spletne strani med novejšimi projekti najdemo tudi film Lola iz leta 2024, serijo Holidazed ter film Sheepdog. Pri slednjem je prevzela vlogo terapevtke, ki dela z veterani.

Pri 65 letih še vedno snema

Leta 2025 je nastopila v filmu Sheepdog, ki se ukvarja s posledicami travmatičnih izkušenj vojaških veteranov. Za projekt je imela tudi zelo oseben razlog. V pogovoru za People je razkrila, da je film posvetila svojemu nečaku Hudsonu Madsenu, sinu svojega brata Michaela Madsena, ki je leta 2022 umrl zaradi samomora.

Leto 2025 ji je prineslo tudi veliko osebno izgubo

Zvezdnica je bila v zadnjem obdobju v središču pozornosti tudi zaradi svoje družine. Njen brat Michael Madsen, igralec, znan predvsem po vlogah v filmih Quentina Tarantina, je julija 2025 umrl zaradi srčnega zastoja v starosti 67 let. Entertainment Weekly je po njegovi smrti objavil njen čustveni poklon bratu. Virginia je opisala njuno posebno vez in se spomnila tudi njunega skupnega odraščanja v Chicagu.

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