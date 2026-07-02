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Lindsay Lohan
Film/tv

Nekoč simbol hollywoodskega kaosa, danes... popoln preobrat

L.G.
02. 07. 2026 02.03
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Lindsay Lohan 2. julija praznuje svoj 40. rojstni dan. Nekoč je veljala za eno največjih mladih hollywoodskih zvezdnic, nato pa polnila naslovnice predvsem zaradi težav z alkoholom, drogami in zakonom. Danes pa živi povsem drugačno življenje - daleč od hollywoodskega blišča, skupaj z možem Baderjem Shammasom in sinom Luaijem v Dubaju.

Zaslovela je kot otrok

Lohanova se je rodila leta 1986 v New Yorku, širša javnost pa jo je spoznala leta 1998 v Disneyjevi uspešnici Pasti za starše (The Parent Trap), v kateri je odigrala dvojčici Hallie in Annie. Film je postal velika uspešnica in jo praktično čez noč izstrelil med najbolj obetavne mlade igralke svoje generacije.

V naslednjih letih je svojo priljubljenost še utrdila s filmi, kot so Freaky Friday, Confessions of a Teenage Drama Queen in predvsem kultno komedijo Mean Girls, ki še danes velja za enega najbolj prepoznavnih filmov začetka 21. stoletja.

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Ni bila le igralka

Manj znano je, da se je Lindsay posvetila tudi glasbi. V začetku 2000-ih je izdala albuma Speak in A Little More Personal (Raw), ki sta se dobro prodajala, njene pesmi pa so redno predvajali na glasbenih televizijah in radijskih postajah. Tako je postala ena redkih mladih zvezdnic, ki je uspešno gradila kariero tako na filmskem kot glasbenem področju.

Se je spomnite iz filma Past za starše?
Se je spomnite iz filma Past za starše? FOTO: Profimedia

Ko je slava postala preveliko breme

Čeprav je kazalo, da ji je usojena bleščeča hollywoodska prihodnost, so sledila težavna leta. V drugi polovici 2000-ih se je pogosto znašla v središču medijskega zanimanja zaradi težav z alkoholom, drogami in večkratnih obiskov rehabilitacijskih centrov.

Njeno zasebno življenje je pogosto zasenčilo njene igralske dosežke. Paparaci so spremljali vsak njen korak, tabloidni mediji pa so jo praktično vsakodnevno postavljali na naslovnice. Mnogi so jo takrat označili za simbol pasti zgodnje slave v Hollywoodu.

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Nov začetek daleč od Hollywooda

Velik preobrat se je zgodil po selitvi v Dubaj, kjer živi od leta 2014. Sama je v več intervjujih poudarila, da ji življenje v Združenih arabskih emiratih omogoča precej več zasebnosti kot življenje v Los Angelesu.

Prav v Dubaju je spoznala finančnika Baderja Shammasa. Par je zvezo dolgo uspešno skrival pred javnostjo, zaročila sta se leta 2021, leto kasneje pa sta se poročila.

Bader Shammas, Lindsay Lohan
Bader Shammas, Lindsay Lohan FOTO: Profimedia

Materinstvo ji je spremenilo življenje

Julija 2023 sta zakonca dobila sina Luaija. Kot poroča People, njegovo ime v arabščini pomeni 'zaščitnik' oziroma 'ščit', kar se je paru zdelo še posebej simbolično. Družina sina vzgaja v Dubaju, igralka pa je večkrat poudarila, da je materinstvo največja sreča v njenem življenju.

Lohanova redko objavlja fotografije sina, občasno pa svojim sledilcem vendarle pokaže kak utrinek družinskega življenja. Nedavno je ob rojstnem dnevu moža zapisala, da je Bader neverjeten mož in najbolj ljubeč oče, ter dodala, da sta z Luaijem neizmerno srečna, da ga imata.

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Velika vrnitev

Po letih odsotnosti se je Lindsay uspešno vrnila tudi na filmska platna. V zadnjih letih je posnela več projektov, med drugim tudi nadaljevanje uspešnice Freaky Friday, s katerim je znova navdušila številne oboževalce, ki so odraščali ob njenih filmih.

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Pri 40 letih bolj zadovoljna kot kadar koli prej

Če je bila Lindsay Lohan nekoč znana predvsem po škandalih, danes mnogi govorijo o njeni neverjetni življenjski preobrazbi. Nekdanja problematična zvezdnica je postala žena, mama in igralka, ki ji je uspelo najti ravnovesje med kariero in zasebnim življenjem.

Njena zgodba je tudi dokaz, da se je mogoče pobrati po težkih obdobjih in začeti znova, četudi pod drobnogledom celotnega sveta.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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