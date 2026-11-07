Njeni boki so bili smrtonosno orožje: Bondova zapeljivka praznuje 62 let

Xenia Onatopp: Vloga, ki ji je prinesla svetovno slavo

icon-expand Xenia Onatopp: Vloga, ki ji je prinesla svetovno slavo. FOTO: Profimedia

Nizozemska igralka Famke Janssen se je rodila 5. novembra 1964 v mestu Amstelveen. Pred igralsko kariero se je ukvarjala z manekenstvom, nato pa se preselila v Združene države Amerike in se posvetila filmu. Prelomnica je prišla leta 1995, ko je nastopila v bondovski uspešnici GoldenEye. Ob Pierceu Brosnanu, ki je takrat prvič upodobil slavnega agenta 007, je zaigrala Xenio Onatopp, eno najbolj nepozabnih nasprotnic Jamesa Bonda. Njen lik je bil vse prej kot običajna filmska zlobnica. Hladnokrvna, samozavestna in izjemno zapeljiva Xenia je uživala v nevarnosti, njena najbolj nenavadna značilnost pa je bila smrtonosna metoda ubijanja s stiskanjem žrtev med močnimi stegni. Prav zaradi te posebnosti je postala ena najbolj prepoznavnih nasprotnic v zgodovini filmske franšize.

Ni želela biti zgolj Bondovo dekle

Čeprav ji je vloga prinesla svetovno prepoznavnost, Janssenova ni bila navdušena nad oznako Bondovo dekle. V pogovoru za britanski časnik The Guardian je priznala, da se ji je izraz zdel ponižujoč, saj si je želela, da bi jo občinstvo prepoznalo predvsem kot igralko, ne pa zgolj kot privlačen obraz velike filmske uspešnice.

icon-expand Po Bondu je navdušila še v filmih Možje X. FOTO: Profimedia

Njena želja je bila razumljiva. Vloga Xenie Onatopp je sicer poudarila njeno privlačnost, vendar je zahtevala tudi precej igralske drznosti. Ustvariti je morala lik, ki je bil hkrati zapeljiv, nepredvidljiv in nevaren. Ob trideseti obletnici filma GoldenEye je za revijo Esquire spregovorila tudi o tem, kako pomembna je bila ta izkušnja za njeno kariero. Zavedala se je, da je dobila izjemno priložnost, zato si je prizadevala ustvariti lik, ki bi si ga gledalci zapomnili.

Po Bondu je navdušila še v filmih Možje X

Uspeh filma GoldenEye ji je odprl vrata v Hollywoodu, vendar se ni želela omejiti na vloge usodnih lepotic. Leta 2000 je nastopila v filmu Možje X (X-Men), v katerem je upodobila Jean Grey. Vlogo je ponovila tudi v naslednjih delih filmske serije in tako postala del ene najbolj prepoznavnih superjunaških franšiz. Pozneje je zaigrala še v uspešni filmski trilogiji Ugrabitev (Taken), kjer je upodobila Lenore Mills, nekdanjo ženo lika, ki ga je igral Liam Neeson. Med njenimi drugimi odmevnejšimi projekti so tudi Hiša na strašljivem hribu (House on Haunted Hill) in televizijska serija Nip/Tuck. Raznolik izbor vlog je pokazal, da se dobro znajde tako v napetih akcijskih prizorih kot v zahtevnejših dramskih zgodbah.

icon-expand Famke Janssen FOTO: Profimedia

Pri 62 letih še vedno ostaja dejavna v igralskem svetu

Famke Janssen tudi po več kot treh desetletjih v filmski industriji ne počiva. Med njenimi novejšimi projekti je nizozemska serija Amsterdam Empire, v kateri igra Betty Jonker, nekdanjo popzvezdnico, ki se znajde sredi zapletenih osebnih in poslovnih odnosov. Projekt je zanjo še posebej zanimiv, saj gre za produkcijo v njenem maternem jeziku. S tem se je vrnila k nizozemskim koreninam in občinstvu pokazala še nekoliko drugačno igralsko plat. Čeprav jo številni še vedno najprej povežejo z nepozabno Xenio Onatopp, je njena kariera precej več kot ena sama filmska vloga. Od Bondove nasprotnice do superjunakinje Jean Grey je ustvarila vrsto različnih likov, s katerimi je dokazala, da je veliko več kot le ena najlepših igralk devetdesetih let.

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