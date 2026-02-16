Hitchcockova muza in njeno življenje danes

V javnosti se je znova pojavila Tippi Hedren, ena najbolj ikoničnih igralk zlate dobe filma. Kot poroča Page Six, so 96-letno igralko nedavno ujeli na zasebnem družinskem praznovanju ob njenem rojstnem dnevu. Šlo je za redek trenutek, saj se Hedrenova že dlje časa umika iz javnosti, predvsem zaradi zdravstvenih težav. Hedrenova je bila videti urejena in mirna, obkrožena z družino, ki jo skrbno varuje pred medijsko izpostavljenostjo. Po navedbah Showbuzz Dnevnika je šlo za njen prvi javni pojav po skoraj enem letu.

Ikona, ki jo pozna ves svet

Po poročanju več ameriških medijev je bila Tippi Hedren pred časom diagnosticirana z demenco. Kot piše AOL, se igralka danes ne spominja več svoje filmske kariere niti vlog, s katerimi je zaznamovala zgodovino filma. Čeprav jo svet še vedno vidi kot eno največjih igralk Hitchcockove dobe, sama do svoje preteklosti nima več enakega odnosa.

Tippi Hedren je preboj dosegla s filmom Ptiči (The Birds).

Od manekenke do Hitchcockove zvezde

Tippi Hedren se je leta 1930 rodila v Minnesoti. Sprva ni razmišljala o igralski karieri, delala je kot manekenka in nastopala v reklamah. Njeno življenje se je spremenilo, ko jo je v eni od reklam opazil legendarni režiser Alfred Hitchcock. Kot pišejo različni tuji viri, ji je ponudil pogodbo, kakršnih takrat niso dobile niti že znane igralke. Njena prva velika vloga je bila v filmu Ptiči (The Birds) leta 1963. Film je postal velika uspešnica, Hedrenova pa je čez noč postala filmska zvezda. Kot piše Vanity Fair, je bil uspeh ogromen, a snemanje zelo naporno in stresno.

Spor, ki ji je zaznamoval kariero

V desetletjih po tem so v javnost prihajale vse bolj jasne informacije o zapletenem in zelo problematičnem odnosu med Hitchcockom in Hedrenovo. Kot poroča Vanity Fair, je bil režiser do igralke posesiven, ljubosumen in čustveno manipulativen. Od nje je pričakoval popolno predanost ter skušal nadzorovati tudi njeno zasebno življenje. Ker ga je Hedrenova zavrnila, ji je Hitchcock po navedbah virov začel zapirati vrata v Hollywoodu, zavračal ponudbe drugih režiserjev in jo praktično 'zaklenil' v pogodbo. Zato je njena kariera po filmih The Birds in Marnie nenadoma obstala.

Tippi Hedren in Melanie Griffith

Burno ljubezensko življenje

Tudi njeno zasebno življenje ni bilo mirno. Kot navajajo biografski viri, je imela Tippi Hedren tri zakone, noben pa se ni končal srečno. Njen prvi mož je bil Peter Griffith, oglaševalski direktor. Iz tega zakona se je rodila njena edina hči Melanie Griffith. Zveza se je hitro končala, Hedrenova pa je ostala sama z majhnim otrokom in negotovo kariero. Kasneje se je poročila z agentom in producentom Noelom Marshallom, ki je močno zaznamoval njeno življenje. Skupaj sta ustvarila razvpit film Roar, pri katerem so pri snemanju sodelovali pravi levi, tigri in drugi plenilci. Kot so poročali ameriški mediji, je šlo za izjemno nevaren projekt, poškodovanih je bilo več kot 70 ljudi, med njimi tudi Hedrenova in njena hči Melanie, ki je utrpela hude poškodbe obraza. Film je kasneje postal znan kot eden najnevarnejših projektov v zgodovini Hollywooda, zakon pa se je zaradi stresa in finančnega neuspeha filma dokončno razšel. Tretji zakon je sledil z Luisom Barrenecheo, uspešnim poslovnežem, a tudi ta zveza ni prinesla dolgoročne stabilnosti.

Filmska kri teče naprej

Čeprav se Tippi Hedren danes ne spominja več svoje kariere, njena zapuščina živi naprej skozi družino. Njena hči Melanie Griffith je postala ena najbolj prepoznavnih igralk 80. in 90. let, vnukinja Dakota Johnson pa danes sodi med največja imena sodobnega Hollywooda.

