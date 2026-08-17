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Hayden Panettiere
Film/tv

Umrla je zvezdnica serije Heroji, imela je komaj 36 let

B.R.
17. 08. 2026 07.55
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Ameriška igralka Hayden Panettiere, ki je zaslovela s serijama Heroji in Nashville ter filmi Krik in Ne pozabite na titane, je umrla pri 36 letih. Novico je potrdil njen predstavnik, njen oče pa je družino prosil za zasebnost.

Zvezdnica je umrla pri 36 letih

Hayden Panettiere je umrla v nedeljo, 16. avgusta 2026, stara 36 let, so potrdili njen predstavnik in družina. Po navedbah Reutersa je novico najprej objavila ameriška televizijska mreža ABC, smrt pa je nato potrdil tudi igralkin predstavnik. Vzrok smrti za zdaj ni bil javno razkrit.

Njen oče Alan Skip Panettiere je v izjavi zapisal, da je bila njegova hči neverjetna svetloba in izjemna osebnost, ki je ljudem okoli sebe prinašala veliko ljubezni in veselja. Ob tem je družina javnost prosila, naj spoštuje njihovo zasebnost v času žalovanja, poroča britanski Guardian.

Hayden in Jansen Panettiere
Hayden in Jansen Panettiere FOTO: Profimedia

Od otroške igralke do svetovne zvezde

Panettierova je pred kamerami stala praktično vse življenje. Po podatkih IMDb je svojo igralsko pot začela že kot dojenčica, pri komaj enajstih mesecih, ko se je pojavila v televizijskem oglasu. Kot otrok je nato dobivala vse pomembnejše vloge, med drugim je posodila glas liku Dot v animiranem filmu Življenje žuželk.

Preboj je prišel leta 2006, ko je pri 17 letih dobila vlogo Claire Bennet v znanstvenofantastični seriji Heroji. Lik navidez neuničljive navijačice je postal eden najbolj prepoznavnih obrazov serije, ki je trajala štiri sezone, od leta 2006 do 2010. Guardian jo je opisal kot vlogo, s katero je Panettierova dosegla svetovno prepoznavnost.

Njena kariera se s tem ni končala. Še večji igralski in glasbeni izziv je dobila v seriji Nashville, v kateri je med letoma 2012 in 2018 igrala pevko Juliette Barnes. Za vlogo je prejela dve nominaciji za zlati globus, njene pesmi iz serije pa so se uvrščale tudi na ameriške glasbene lestvice, navaja Guardian.

Hayden Panettiere so poznali tudi ljubitelji filmov in videoiger

Panettierova ni bila omejena samo na televizijo. Nastopila je v filmih Ne pozabite na titane, Krik 4 in Krik VI, med mlajšo publiko pa je bila prepoznavna tudi po glasovnih vlogah.

Posebno mesto ima njen lik Kirby Reed iz filmske serije Krik. Vlogo je prvič odigrala v filmu Krik 4 leta 2011, nato pa se je k njej vrnila še v filmu Krik VI leta 2023. Njena filmografija vključuje tudi delo v videoigrah, med drugim glasovni vlogi v seriji Kingdom Hearts in igri Until Dawn. Njene igralske dosežke in zadnjo filmsko vlogo v trilerju Sleepwalker beleži tudi IMDb.

Prav Sleepwalker, psihološki triler iz leta 2026, je bil njen zadnji filmski projekt. Reuters ga omenja kot njen zadnji igralski film pred tragično smrtjo.

V zadnjih mesecih je odkrito govorila o svojem življenju

Panettierova je v zadnjih letih vse bolj odkrito govorila tudi o težkih obdobjih svojega življenja. Maja 2026 je izdala avtobiografsko knjigo This Is Me: A Reckoning, v kateri je opisala izkušnje z materinstvom, poporodno depresijo, zasvojenostjo in okrevanjem.

O teh temah je govorila tudi v intervjujih. Fox News je julija poročal o njenem razmišljanju glede odločitve, da je leta 2018 polno skrbništvo nad hčerko Kayo prevzel njen nekdanji zaročenec Vladimir Kličko. Igralka je pojasnila, da je bila takrat v zelo slabem življenjskem obdobju in je menila, da bo hčerki pri očetu zagotovljeno stabilnejše okolje.

Hayden Panettiere s hčerko
Hayden Panettiere s hčerko FOTO: Profimedia

Njena zadnja leta so bila zato precej drugačna od obdobja, ko je bila ena največjih mladih televizijskih zvezd. V knjigi in intervjujih je skušala brez olepševanja opisati posledice zgodnje slave, osebnih težav in pritiska, ki ga je prineslo življenje pod drobnogledom javnosti. Guardian je njeno poznejše obdobje kariere opisal tudi skozi prizmo njene pripravljenosti govoriti o lastnih težavah.

Tri leta po smrti brata Jansena Panettiera

Smrt Hayden Panettiere prihaja le tri leta po smrti njenega mlajšega brata Jansena Panettiera. Ta je umrl 19. februarja 2023 pri 28 letih.

Jansen je bil prav tako igralec, pozneje pa se je posvečal predvsem umetnosti. Po podatkih ameriške televizije ABC je družina po njegovi smrti razkrila, da je bila vzrok njegova povečana srčna mišica oziroma kardiomegalija v povezavi z zapleti na aortni zaklopki.

Izguba brata je Hayden močno prizadela. O njegovi smrti je govorila tudi v svojih poznejših javnih nastopih in v knjigi, izdani letos.

Viri: Reuters, Associated Press, The Guardian, El País, Fox News, ABC News, IMDb

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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