Šokiral z nenavadnim estetskim posegom: "Zdaj je zelo gladek"

Harry Jowsey, avstralski resničnostni zvezdnik in spletni vplivnež, je razkril odločitev za ta nenavaden kozmetični poseg v epizodi svojega podcasta Boyfriend Material, kjer je gostil televizijsko osebnost Liso Vanderpump.
V pogovoru je brez zadržkov priznal: "Pravzaprav sem si dal botoks v penis."
28-letni zvezdnik je pojasnil, da ga je za poseg navdušil prijatelj, ki je poleg botoksa preizkusil tudi matične celice in kalcij kot del podobnega tretmaja. Po njegovih besedah botoks sprosti mišice, kar naj bi povzročilo bolj gladek videz kože: "Zdaj je zelo gladek, kar je dobro," je zadovoljno dodal.
Jowsey je dejal tudi, da se podobni postopki lahko izvajajo celo na mošnji, kjer naj bi zmanjšali gube, čeprav sam tega ni naredil.
Ali lahko botoks dejansko izboljša seks?
Zvezdnik je namignil tudi na bolj praktičen razlog za poseg. Po njegovih besedah naj bi takšni tretmaji lahko pomagali pri spolni funkciji ali zmogljivosti.
Čeprav je to morda zvenelo kot šala v podcastu, nekateri zdravniki dejansko raziskujejo uporabo botoksa v intimnih predelih.
Botulinum toksin deluje tako, da začasno sprošča mišice, zato se v medicini uporablja pri številnih stanjih – od migren do mišičnih krčev. V estetski medicini pa je najbolj znan po glajenju gub.
Pri genitalnih posegih ga nekateri zdravniki uporabljajo v eksperimentalnih ali estetskih namenih, na primer za:
- zmanjšanje gub na koži
- sproščanje mišic v intimnem predelu
- potencialno izboljšanje krvnega pretoka ali erekcije
Vendar strokovnjaki opozarjajo, da je znanstvenih dokazov o učinkovitosti in varnosti teh postopkov zelo malo.
Trend "genitalnega botoksa" ni povsem nov
Čeprav se sliši bizarno, Jowsey ni prvi, ki javno govori o takšnih posegih.
Nekateri biohackerji in tehnološki milijonarji so v zadnjih letih eksperimentirali z različnimi terapijami za izboljšanje spolnega zdravja, med drugim z botoksom, terapijo z udarnimi valovi in matičnimi celicami.
Ti postopki so pogosto del širšega trenda "optimizacije telesa", ki je v svetu influencerjev vse bolj priljubljen.
Kozmetični posegi pri moških hitro rastejo
Jowseyjeva izjava je sprožila tudi širšo razpravo o tem, kako hitro raste industrija moške estetike. Po podatkih estetskih klinik moški danes vse pogosteje posegajo po postopkih, kot so:
- botoks
- laserski tretmaji kože
- presaditev las
- estetski posegi na telesu
Sam Jowsey je že prej priznal, da si je dal botoks tudi v čelo in opravil mikroneedling za izboljšanje kože obraza.
Je to prihodnost moške estetike?
Čeprav je novica zabavna in nekoliko šokantna, zdravniki opozarjajo, da takšni posegi še zdaleč niso vsakdanji. Veliko strokovnjakov poudarja, da bi morali biti moški pri eksperimentalnih estetskih postopkih previdni, saj za mnoge od njih ni dolgoročnih medicinskih študij.
Jowsey pa očitno nima težav z javnim razkrivanjem svoje odločitve – in splet mu za to vsekakor namenja veliko pozornosti.
