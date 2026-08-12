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Harrison Ford
Film/tv

Harrison Ford ima skrivno sestavino za popoln toast

L.G.
12. 08. 2026 02.03
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Ko pomislimo na Harrisona Forda, si najprej predstavljamo Hana Sola, Indiana Jonesa ali enega največjih filmskih zvezdnikov vseh časov. Manj znano pa je, da je 84-letni igralec tudi navdušen kuhar domače kuhinje.

Njegov preprost recept za toast s sirom je tako poseben, da se ga njegov sin Ben Ford, priznani ameriški chef, še danes spominja z nostalgičnim nasmehom. Kot poroča EatingWell, se skrivnost skriva v eni nepričakovani sestavini: worcesterski omaki.

Skrivnost ni v siru, temveč v omaki

Ben Ford je v intervjuju za Mashed razkril, da mu je oče v otroštvu pripravljal toast iz polnozrnatega kruha, ostrega cheddarja, paradižnika in nekaj kapljic worcesterske omake. Prav slednja naj bi sendviču dodala izrazito globino okusa, zaradi katere izstopa od običajnih različic toasta s sirom.

Worcesterska omaka je fermentirana začimbna omaka, ki vsebuje kis, melaso, tamarindo, česen, čebulo in tradicionalno tudi inčune. Zaradi te kombinacije je bogata z umamijem, tako imenovanim petim okusom, ki jedem daje izrazito slastnost. To pojasnjuje, zakaj nekaj kapljic omake tako dobro dopolni topljeni sir.

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Harrison Ford
Harrison Ford FOTO: Profimedia

Zakaj kombinacija dejansko deluje?

Po poročanju EatingWell in Allrecipes se v Fordovem receptu združijo trije ključni elementi: maščoba in bogat okus cheddarja, sveža kislina paradižnika ter umami nota worcesterske omake. Rezultat je sendvič, ki je obenem preprost in presenetljivo kompleksen.

Tudi strokovnjaki za kulinariko pogosto poudarjajo, da je ravnovesje med maščobo, kislino in umamijem eden najpomembnejših temeljev dobrega okusa. Paradižnik poskrbi za svežino, sir za kremasto teksturo, worcesterska omaka pa poveže vse okuse v celoto.

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Ni le okusnejši, temveč tudi nekoliko bolj hranljiv

Ford ne uporablja belega kruha, temveč polnozrnatega. Kot izpostavlja EatingWell, takšna izbira prinese več prehranskih vlaknin, ki podpirajo prebavo in prispevajo k daljšemu občutku sitosti. Cheddar pa vsebuje beljakovine in kalcij, pomembna za zdravje mišic in kosti.

Seveda toast s sirom še vedno ostaja predvsem jed za užitek, vendar je lahko z izbiro kakovostnih sestavin nekoliko bolj uravnotežen obrok kot klasične različice s procesiranimi siri in belim kruhom.

Jed, ki je preživela desetletja

Zanimivo je, da Ben Ford tega sendviča ne opisuje kot najbolj dovršene očetove jedi. V intervjuju je poudaril, da ga nanj veže predvsem nostalgija. Prav zaradi tega si želi, da bi ga nekoč vključil tudi na jedilnik katere od svojih restavracij.

Harrison Ford je sicer že večkrat povedal, da pri kuhanju prisega na preproste jedi brez zapletenih postopkov. V intervjuju za Food & Wine je razkril, da ima najraje recepte, ki jih lahko pripravi v manj kot pol ure. Njegov legendarni toast s sirom zato povsem ustreza tej filozofiji.

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Viri: EatingWell, Mashed, Allrecipes, Taste of Home, Food & Wine

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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