Film/tv

Vpogled v najzahtevnejše urjenje slovenske specialne enote

VOYO
12. 12. 2025 04.00
0

Kako v resnici izgleda urjenje specialne enote policije – ene najbolj zahtevnih in skrivnostnih enot v Sloveniji? To prikazuje dokumentarni film Franka Bajca Pot panterjev, ki si ga lahko že ogledate na VOYO. Franko se je pet dni družil s pripravniki Specialne enote slovenske policije in na lastni koži preizkusil, ali bi zmogel postati eden izmed njih.

"Za nekaj dni sem se pridružil učni enoti Specialne enote in nihče me ni mogel pripraviti na to, kar me čaka. Na to, kaj pomeni postati Panter," pravi Franko, ki mu fizični izzivi niso tuji. Kot ljubitelj narave, jahanja in dela na kmetiji je vajen napornih aktivnosti, a tisto, kar ga je čakalo, je od njega zahtevalo povsem novo raven vzdržljivosti, disciplino in popolno predanost.

Pot panterjev.
Pot panterjev. FOTO: VOYO
Pot Panterjev na VOYO.

Preizkus, ki ga prestanejo le redki

Preden se je sploh lahko pridružil učni skupini, je Franko moral opraviti temeljita testiranja v telovadnici in na stadionu policijske akademije – enako kot vsi kandidati za specialno enoto. Šele nato je lahko vstopil v enega najtežjih segmentov 8-mesečnega usposabljanja, ki je predpogoj za pridružitev elitni enoti.

Pot panterjev.
Pot panterjev. FOTO: VOYO
V filmu spremljamo, kako se Franko sooča z izjemno napornimi fizičnimi vajami, mrazom, izčrpanostjo, neprespanostjo in psihološkimi pritiski, ki jih morajo prestati pravi pripravniki. Prikazani so trenutki, ko telo reče ne, glava pa se bori naprej.

Pot panterjev.
Pot panterjev. FOTO: VOYO
Franko iskreno deli dvome, trenutke obupa ter vprašanja o smislu takšnega početja – ravno tako, kot jih doživljajo policisti, ki se odločijo stopiti na pot specialca. "Ko je najtežje, se seveda sprašuješ, zakaj sem se sploh spustil v to. Ko sem si odgovoril na to vprašanje, je bilo veliko lažje, ampak seveda potrebuješ močno voljo, da prideš do konca," pravi Franko.

Pot panterjev.
Pot panterjev. FOTO: VOYO
Brez scenarija, brez ponovitev in brez priprav

Pot panterjev je bil sprva mišljen kot kratek video, a zaradi ur materiala so se ustvarjalci odločili za dokumentarni film, ki je posnet brez scenarija, brez ponovitev in posebnih priprav. "Najtežje je bilo ubesediti in prikazati vse občutke, skozi katere greš, da jih tudi gledalec začuti," opisuje Franko. 

Pot panterjev.
Pot panterjev. FOTO: VOYO
Ustvarjalci so spremljali povsem realno usposabljanje, kakršnega doživljajo bodoči pripadniki specialne enote – zato je film pristna in redka priložnost, da široka javnost pokuka v njihov svet. Gre za elitno enoto slovenske policije, ki se odziva na najzahtevnejše varnostne situacije. Kot pravijo sami: "Za nami ne pride nihče."

Pot panterjev.
Pot panterjev. FOTO: VOYO
Ali bi bil Franko primeren za panterja in kaj vse potrebujejo kandidati, ki se za to odločijo? Odgovor ponuja dokumentarni film Pot panterjev, ki je že na VOYO.

Franko Bajc Pot panterjev specialna enota policija dokumentarni film VOYO oddaje
Intervju

Franko Bajc: "Tudi če mi noge odrežejo, ne bom odnehal"

Zabava

Tako je danes videti lepa igralka iz filma Umazani ples

