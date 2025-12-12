Vpogled v najzahtevnejše urjenje slovenske specialne enote

Kako v resnici izgleda urjenje specialne enote policije – ene najbolj zahtevnih in skrivnostnih enot v Sloveniji? To prikazuje dokumentarni film Franka Bajca Pot panterjev, ki si ga lahko že ogledate na VOYO. Franko se je pet dni družil s pripravniki Specialne enote slovenske policije in na lastni koži preizkusil, ali bi zmogel postati eden izmed njih.

"Za nekaj dni sem se pridružil učni enoti Specialne enote in nihče me ni mogel pripraviti na to, kar me čaka. Na to, kaj pomeni postati Panter," pravi Franko, ki mu fizični izzivi niso tuji. Kot ljubitelj narave, jahanja in dela na kmetiji je vajen napornih aktivnosti, a tisto, kar ga je čakalo, je od njega zahtevalo povsem novo raven vzdržljivosti, disciplino in popolno predanost.

icon-expand Pot panterjev. FOTO: VOYO

Preberi še Veliki finale Ljubezni po domače je pred vrati

Pot Panterjev na VOYO.

Preizkus, ki ga prestanejo le redki

Preden se je sploh lahko pridružil učni skupini, je Franko moral opraviti temeljita testiranja v telovadnici in na stadionu policijske akademije – enako kot vsi kandidati za specialno enoto. Šele nato je lahko vstopil v enega najtežjih segmentov 8-mesečnega usposabljanja, ki je predpogoj za pridružitev elitni enoti.

icon-expand Pot panterjev. FOTO: VOYO

Preberi še Lado Bizovičar zanetil žar sezono v družbi Magnifica

V filmu spremljamo, kako se Franko sooča z izjemno napornimi fizičnimi vajami, mrazom, izčrpanostjo, neprespanostjo in psihološkimi pritiski, ki jih morajo prestati pravi pripravniki. Prikazani so trenutki, ko telo reče ne, glava pa se bori naprej.

icon-expand Pot panterjev. FOTO: VOYO

Preberi še Prijavi se in stopi na oder svojih sanj

Franko iskreno deli dvome, trenutke obupa ter vprašanja o smislu takšnega početja – ravno tako, kot jih doživljajo policisti, ki se odločijo stopiti na pot specialca. "Ko je najtežje, se seveda sprašuješ, zakaj sem se sploh spustil v to. Ko sem si odgovoril na to vprašanje, je bilo veliko lažje, ampak seveda potrebuješ močno voljo, da prideš do konca," pravi Franko.

icon-expand Pot panterjev. FOTO: VOYO

Preberi še Taya Damjan razkriva kotičke Slovenije, ki jih še niste videli

Brez scenarija, brez ponovitev in brez priprav

Pot panterjev je bil sprva mišljen kot kratek video, a zaradi ur materiala so se ustvarjalci odločili za dokumentarni film, ki je posnet brez scenarija, brez ponovitev in posebnih priprav. "Najtežje je bilo ubesediti in prikazati vse občutke, skozi katere greš, da jih tudi gledalec začuti," opisuje Franko.

icon-expand Pot panterjev. FOTO: VOYO

Preberi še Matic Flajšman: Športni klubi se dnevno borijo za preživetje

Ustvarjalci so spremljali povsem realno usposabljanje, kakršnega doživljajo bodoči pripadniki specialne enote – zato je film pristna in redka priložnost, da široka javnost pokuka v njihov svet. Gre za elitno enoto slovenske policije, ki se odziva na najzahtevnejše varnostne situacije. Kot pravijo sami: "Za nami ne pride nihče."

icon-expand Pot panterjev. FOTO: VOYO

Preberi še Luka Štigl: Če želiš nekaj narediti v življenju, naredi zdaj