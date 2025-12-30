Moskisvet.com
Moj lažni mož
Film/tv

Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena

M.S.
30. 12. 2025 04.00
0

Pridružite se nam na POP TV in se podajte na razburljivo filmsko popotovanje ob koncu leta. Od iskrenega smeha do ganljivih solz, od napetih pustolovščin do nepozabnih ljubezenskih zgodb, skrbno izbran filmski program je popolna družba za dolge zimske večere.

Sreda, 31. december

Komedija Počitnice ob 20.00

Angležinja Iris in ameriška lepotica Amanda sta vsaka posebej pravkar prestali še eno mučno ljubezensko izkušnjo. Ko se spoznata prek interneta, sta obe odločeni, da si bosta v času božičnih praznikov privoščili nepozabno avanturo: Iris se bo za dva tedna preselila v Amandino hišo, Amanda pa v Irisino. Medtem ko ob prihodu v tujo deželo obe doživita manjši kulturni šok, se hitro zapleteta z očarljivima moškima. Toda njihova romanca lahko traja le dva tedna. Ali pa se bosta dekleti morda odločili za drastičen življenjski korak?

Na žaru: Magnifico ob 22.35 

Zakaj bi opravljali in se hihitali za hrbtom, če se lahko na glas režimo skupaj, je prepričan Lado Bizovičar, ki v novi oddaji Na žaru praži Magnifica, glavno zvezdo večera. Z zabavnimi provokacijami in šalami na njegov račun se Magnifica lotijo prijatelji, sodelavci in znanci: Bojan Cvjetićanin, Urška Klakočar Zupančič, Desa Muck, Jože Robežnik, Nuška Drašček, Mila Peršin, Klemen Balažič in Goran Vojnović.

Na žaru Magnifico
Na žaru Magnifico FOTO: VOYO
Komedija Silvestrovo v New Yorku ob 1.00 

Film se dogaja na silvestrovo v New Yorku. Spremljamo Kim, mati samohranilko, ki še zmeraj vidi svojo hčerko Hailey kot punco, ki si ne želi drugega, kot ob polnoči poljubiti fanta. Claire, ki je zadolžena za spust krogle na Times Squaru. Kuharico Lauro, ki naleti na svojega nekdanjega fanta, pevca Jensena. Ingrid, ki prosi mladega kurirja Paula, da ji pomaga uresničiti novoletne zaobljube... Zvezdniška igralska zasedba prinaša preplet zgodb o ljubezni, upanju, odpuščanju, novih priložnostih in svežih začetkih.

Silvestrovo v New Yorku
Silvestrovo v New Yorku FOTO: 24ur.com

Četrtek, 1. januar

Komedija Očetovstvo ob 20.00

Ganljiva zgodba o očetu samohranilcu, ki se spopada z dvomi, strahovi, bolečino v srcu in umazanimi plenicami, ko se po svojih najboljših močeh trudi vzgojiti hčerko. Ko Matt nenadoma izgubi ženo, ostane sam z novorojenčico Maddy. Prvi meseci so polni izzivov, a ljubezen ga vodi naprej. Film poln čustev, humorja in družinske topline, ki dokazuje, da ljubezen premaga vse ovire.

Očetovstvo
Očetovstvo FOTO: 24ur.com
Komedija Spet doma ob 22.05

Sveže ločena Alice Kinney se odloči začeti znova, zato se s hčerkama preseli nazaj v Los Angeles, da bi bila bližje materi. Vse pa se spremeni, ko med praznovanjem svojega 40. rojstnega dne spozna Harryja, Georgea in Teddyja, tri mlade filmske ustvarjalce brez strehe nad glavo. Mladeničem ponudi začasno prenočišče v hiši za goste, medtem pa se zaplete v romanco s Harryjem. Ko se že zdi, da je zaživela novo življenje, pa jo preseneti bivši mož, ki se prikaže na vratih s kovčkom v rokah.

Spet doma
Spet doma FOTO: VOYO

Petek, 2. januar

Drama Georgijina pravila ob 20.00

Rachel je uporniška najstnica, ki ne upošteva in posluša nikogar, še posebej pa ne svoje mame Lily. Ko Rachel nekega dne doživi prometno nesrečo in razbije mamin avto, se Lily odloči, da jo bo čez poletje poslala na podeželje k svoji materi. Odločitev je vse prej kot lahka, saj je tudi Lily, ki ima težave z alkoholom, odraščala pod budnim očesom pretirano zaščitniške, stroge in religiozne matere Georgie. Toda morda bo prav to za Rachel pravo zdravilo.

Georgijina pravila
Georgijina pravila FOTO: 24ur.com
Drama Iskanje tebe ob 22.05

Romantična drama o iskanju moči, da bi bili zvesti sami sebi. Po ponesrečeni avdiciji na prestižnem glasbenem konservatoriju violinistka Finley Sinclair odpotuje v irsko obalno mestece, da bi začela študij v tujini. Kmalu se nepričakovano srečanje spremeni v neverjetno pustolovščino, ko spozna filmskega zvezdnika Becketta Rusha, ki tam snema nov del svoje franšize fantazijskih pustolovščin. Ko se med njima začne razvijati romanca, se Finley zaradi Becketta poda na pot odkrivanja, ki spremeni njeno srce, glasbo in pogled na življenje. Toda kmalu se bo morala Finley odločiti, kaj je pripravljena tvegati za ljubezen ...

Iskanje tebe
Iskanje tebe FOTO: 24ur.com

Sobota, 3. januar

Akcijski film Podli fantje za vedno ob 20.00

V tretjem delu kultne akcijske franšize se Will Smith in Martin Lawrence vračata v vlogah neizprosnih detektivov, ki se morata soočiti z novimi težavami in krizo srednjih let. Podla fanta sta zdaj nekoliko starejša, ampak nič manj nora in neizprosna. Ko Marcus dolgoletnemu kolegu Miku zaupa, da se bo kmalu upokojil, ga ta prepriča, da opravita še zadnjo misijo. Tokrat se dvojica poda na lov za nevarno vdovo mafijskega mogotca.

Podli fantje za vedno
Podli fantje za vedno FOTO: 24ur.com
Komedija To so 40 ob 22.15

Zakonca Pete in Debbie praznujeta 40. rojstni dan. Kot se ob okrogli obletnici spodobi, se soočita s svojim skupnim življenjem in skleneta nekatere stvari izboljšati. Napišeta obširen seznam, ki vključuje vse od bolj intenzivnega ukvarjanja s športom do večjega posvečanja razvoju otrok. Kot se kmalu izkaže, več družinskega druženja na površje naplavi številna nesoglasja in zamere, ki ogrozijo družinsko slogo in povzročijo nemalo zabavnih preglavic.

Nedelja, 4. januar

Komedija Moj lažni mož ob 20.00

Leonardo je razvajen in bogat plejboj, Kate pa mati samohranilka, ki ima dve službi in jo Leonardo najame za čiščenje svoje jahte. Potem ko jo neupravičeno odpusti in ji noče plačati za opravljeno delo, Leonardo sredi noči pade čez palubo v morje in se zbudi z amnezijo. Da bi ga naučila lekcije, se Kate prikaže v bolnišnici in prepriča Leonarda, da je njen mož in mu priskrbi delo, zanj prvo v življenju. Kako se bo obnesel lažni zakon?

Moj lažni mož
Moj lažni mož FOTO: VOYO
Drama Beležnica ob 22.00

Na začetku zgodbe se odpravimo v Severno Karolino leta 1940. Spoznamo mlada Allie Hamilton in Noaha Calhouna, ki se zaljubita in preživita skupaj brezskrbno poletje. Ob koncu poletja morata zaradi vojne in različnih obveznosti končati svojo romanco. Dolga leta kasneje srečamo Noaha, kako hodi v dom za ostarele, kjer Allie, ki izgublja spomin, bere zapiske iz beležnice. Pripovedovanje o noro zaljubljenem mladem paru v Allie obudi spomine na mladost in stara čustva.

Beležnica
Beležnica FOTO: Profimedia
filmi POP TV program komedija drama
Film/tv

Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom

Zabava

Spala je z 200 moškimi

